 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийские вакцины для африканцев оказались в печи
00:13 21.05.2021

Новый этап вакцинации оголяет старые проблемы мирового порядка
Данила Моисеев
20 мая 21
У малавийцев есть тяготы и помимо коронавируса.
В Африке до сих пор не налажена система поставок вакцин и их предоставления нуждающимся. В Евросоюзе вакцинация испытала на себе стандартную политическую повестку: Брюссель так пока и не одобрил использование "Спутника V" и помогает Африке. Вакцинация, таким образом, не изменила сложившегося мирового порядка в целом, а дефицит вакцин в Латинской Америке, Африке и Азии в очередной раз подчеркивает неравенство среди землян.
О необходимости развития вакцинации в Африке говорится много, упор делается на то, что развитые страны отправляют на Черный континент недостаточное количество препаратов. Так, в Совете Безопасности ООН выразили обеспокоенность тем, что на Африку приходится меньше 2% вакцин в мире (24 млн из 1,4 млрд доз). Все 15 членов СБ согласились с тем, что необходимо предоставить равный доступ к лечению от COVID-19 и безопасной вакцине в частности. При этом в Малави на днях под присмотром чиновников и министра здравоохранения Кумбизы Чипонды были уничтожены 20 тыс. просроченных вакцин AstraZeneca, притом что одним из поставщиков в страну является Индия, испытывающая огромные трудности в борьбе с коронавирусом.

В возможность реализации вакцинного равенства вряд ли кто-либо верит. Дело не только в объеме помощи. Мало привезти вакцину в страну. Она должна дойти до человека, который в ней нуждается. С Африкой эта задача, правда, упрощается тем нелицеприятным фактом, что до преклонного возраста доживают немногие: COVID-19, как известно, не так страшен молодым, как старшему поколению.

Но вот сложности хранения вакцин, требующих заморозки до –70 градусов, и коррупция угрожают сорвать вакцинацию даже в случае масштабной помощи. В случае с Малави одним из поставщиков и вовсе была Индия, где пандемическая ситуация стала критической. Наверное, индийцам было бы неприятно узнать, что вакцины их производства были просто-напросто сожжены в печах.

Проблема части населения Земли с низкими доходами заключается не только в отсутствии денег и низком уровне медицины, но и в слабом уровне информированности в принципе. Многие не знают даже того, какими болезнями может для них окончиться обычное питье воды. В жизни африканца количество рисков столь велико, что COVID-19 в этом смертоносном калейдоскопе является не главным пунктом. Бедный человек чаще всего необразован, и если правительство или сосед убедит его в том, что COVID-19 хуже чумы, то он может пойти на не менее опасные, чем сам вирус, меры.

В Латинской Америке к вакцинации относятся по-разному, хотя в целом все большее число людей осознают ее необходимость. В то же время вакцины, став предметом политики, могут даже повлиять на смену власти. Например, перед импичментом президента Перу Мартина Вискарры появилась информация о том, что он и еще 487 высокопоставленных чиновников были тайно привиты. В Бразилии препятствуют использованию "Спутника V", объясняя это необходимостью новых исследований. В Аргентине, Боливии, Мексике, Венесуэле российская вакцина зарегистрирована и используется. Бразилия являет собой яркий пример того, как попытка полагаться на Вашингтон не принесла дивидендов. Президент Жаир Болсонару надеялся на помощь в вакцинации от Соединенных Штатов, однако она, по сути, не поступила.

Но, пожалуй, сильнее всего фактор политики проявляет себя в Европе. Брюсселю уже досталась немалая доля критики в связи с нежеланием одобрить российские вакцины для использования. Однако кажется, что допустить на общеевропейский рынок "Спутник V" для ЕС было бы признанием своего поражения в деле самообеспечения Западной Европы вакцинами. При этом Брюссель последовательно продвигает идею об обязательности наличия паспорта вакцинации у приезжих, а полноценно вакцинированным будет считаться лишь тот человек, который прививался вакциной, одобренной европейским регулятором.

В Центральной и Восточной Европе, где денег чуть меньше и где важнее сохранить связи с РФ, чем для западных соседей, российской вакцине дали добро: в Сербии, Венгрии, Словакии, Черногории, Молдавии и, разумеется, Белоруссии.

В Греции от закупки "Спутника V" отказались, но разрешили привитым российским туристам приезжать в страну. Открытым остается вопрос о том, смогут ли россияне поехать в Западную Европу летом или нет.

В итоге вакцинация органично вписалась в политическую картину мира: усиливающийся национализм (в частности, проявивший себя в вакцинном споре ЕС и Британии) и необходимость опоры на собственные ресурсы, попытки западного мира препятствовать разработкам России при сохранении определенной доли лояльности к Москве в Центральной Европе, размежевание стран Латинской Америки на тех, кто сотрудничает либо с РФ, либо с США, либо еще и с Китаем.

А Африка как была самым проблемным регионом, так им и осталась. По всей видимости, для решения ее бед нужен более комплексный подход, а не просто отправка гуманитарной помощи и вакцин.

Источник - ng.ru
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