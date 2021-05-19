Иран готовится к жизни без санкций и к нефтяной экспансии, - А.Башкатова

00:35 21.05.2021 Следующая неделя покажет, что будет с бюджетным правилом России



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



19.05.2021



Вице-премьер Александр Новак сообщил, что уже несколько месяцев на рынке нефти наблюдается дефицит. Однако вскоре ситуация может измениться. Произойдет это в случае снятия с Исламской Республики санкций, чего настоятельно требует Тегеран в обмен на возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. И тогда уже в этом году Иран может удвоить нефтедобычу и направить на экспорт около 2–3 млн баррелей в сутки (барр/сут). Для участников сделки ОПЕК+ такой сценарий сулит проблемы. Нефтяные котировки могут пошатнуться, но, как надеются эксперты, возвращение Ирана пока вряд ли способно подорвать российское "бюджетное правило".



Иран приступил к использованию нефтепровода от нефтяного терминала Гуре до порта Джаск, который позволяет миновать Ормузский пролив, считающийся энергетической артерией региона, – об этом сообщили в среду РИА Новости со ссылкой на Национальную нефтяную компанию страны. Трубопровод позволяет стране транспортировать до 1 млн барр. нефти в сутки.



С одной стороны, ранее президент Исламской Республики Хасан Рухани признавал, что антииранские санкции США не были бы для страны такой проблемой, если бы она меньше зависела от экспорта нефти. Снижение нефтезависимости в повестке дня. Но с другой стороны, Тегеран также прорабатывает новые пути для экспорта, в том числе в обход Ормузского пролива, нестабильность вокруг которого может угрожать поставкам.



За несколько дней до этого агентство Bloomberg сообщило, что Иран готовится увеличить экспорт нефти на фоне прогресса в переговорах с США по возможной отмене ограничений, наложенных на него ранее Вашингтоном. Уточнялось, что государственная компания National Iranian Oil готовит нефтяные месторождения к работе и ведет консультации о поставках с потенциальными клиентами.



В конце апреля агентство Associated Press со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников передавало, что администрация Джозефа Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых самых жестких санкций против Ирана в попытке вернуться к СВПД. При этом с начала апреля в Вене проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (России, Великобритании, Германии, Китая и Франции), посвященные возобновлению реализации СВПД – снятию санкций Вашингтона с Тегерана, возвращению США в сделку и выполнению ядерных обязательств Ираном.



Официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде заявлял, что никакого предварительного соглашения в ходе проходящих в Вене переговоров заключено не будет, "если не будут выполнены все условия Тегерана". В начале недели Хатибзаде пояснил, что в Вене "три отдельные рабочие группы все еще занимаются соответствующими вопросами, значительный процент нерешенных проблем рассмотрен, но некоторые вопросы требуют политических решений".



В среду вечером Bloomberg сообщило со ссылкой на замглавы иранского МИДа Аббаса Арагчи, что стороны, участвующие в переговорах о возвращении Ирана и США к СВПД, согласовали основную часть документа.



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Исламская Республика подготавливает свои

месторождения и инфраструктуру к росту

экспорта сырья. Фото с сайта www.nioc.irПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что переговорщики близки к успеху. "Четвертый раунд переговоров в Вене завершился. Участники СВПД на встрече сегодня отметили "хороший" или "существенный" прогресс, а также, что соглашение "в пределах досягаемости", – отчитался он на странице в Twitter. По его словам, переговоры возобновятся в начале следующей недели: "Будем надеяться, что пятый раунд станет последним".

"Политика Ирана заключается в том, чтобы добиться фактической отмены всех санкций и их тщательной проверки как главных условий соблюдения Ираном своих ядерных обязательств", – сообщило на этой неделе информагентство IRNA со ссылкой на заявление 200 депутатов иранского парламента. Причем, как сообщается в этом заявлении депутатов, переговоры в Вене показывают, что США и европейские государства не только еще не имеют серьезной воли к отмене всех санкций, но и стремятся навязать Ирану соглашение, которое налагает дополнительные ограничения на ядерную деятельность, передает агентство.



Если ситуация будет развиваться по благоприятному для сделки и для Ирана сценарию, то как это скажется на России? Например, пока что вице-премьер Александр Новак заявляет, что последние несколько месяцев мы видим дефицит на рынке нефти, который снижает накопленные остатки. Но стоит Ирану выйти с существенными объемами нефти на рынок, как членам Организации стран – экспортеров нефти и присоединившимся к ним государствам в рамках сделки ОПЕК+ придется начинать с Тегераном нелегкие переговоры.



"Иран до введения нефтяного эмбарго добывал около 5 млн барр/сут., а экспортировал 2,5–3 млн барр/сут., – напоминает замруководителя центра "Альпари" Наталья Мильчакова. – Если эмбарго отменят, Иран совершенно легально увеличит добычу нефти в течение 3–4 месяцев как минимум на 1,8–2 млн барр/сут., и, возможно, это будет не предел". Покупателем иранской нефти будут прежде всего Китай, потребители в Юго-Восточной Азии. Эксперты ОПЕК ранее сообщали в отчете, что за весь 2020 год средняя добыча иранской сырой нефти в Иране составила чуть меньше 2 млн барр/сут.



"Исходя еще из заявления министра нефти Ирана Бижана Зангане от 14 декабря 2020 года, в 2021-м Иран планирует увеличить поставки нефти и газового конденсата до 4,5 млн барр/сут. Из них в бюджете страны заложено внутреннее потребление в 2,2 млн барр/сут. и экспорт в объеме 2,3 млн барр/сут., – отметил аналитик компании "Финам" Андрей Маслов. – В случае отмены ряда санкций Иран теоретически выйдет на уровень в 4,5 млн барр/сут. за 2–3 месяца, что может усилить давление на нефтяные рынки".



"Появление на рынке дополнительных 2 млн б/с было бы нежелательным вариантом развития событий и для России, и для ОПЕК+, так как рост предложения (с учетом того, что с мая ОПЕК+ взял курс на постепенное увеличение добычи нефти) может оказать негативное влияние на нефтяные котировки", – соглашается Мильчакова.



По оценкам эксперта, такой рост предложения достаточно быстро может опустить котировки нефти Brent в область 58–60 долл. за баррель. В среду в течение дня на фоне новостей о возможном увеличении поставок из Ирана нефть марки Brent теряла в цене примерно 5%, опускаясь ниже уровня 67 долл. за баррель.



"ОПЕК+ будет вести переговоры с Ираном о восстановлении его участия в альянсе, чтобы нивелировать негативные для рынка последствия, но переговоры легкими не будут, – ожидает Мильчакова. – Наверняка Иран потребует для себя особых условий".



Хотя, как полагает аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, такой возможный рост добычи на горизонте до конца года "не станет шоком для нефтяного рынка". Но он согласился, что "участники ОПЕК+ будут стремиться включить Иран в "сделку", что ограничит рост экспорта и что в краткосрочной перспективе такое развитие событий "снизит вероятность закрепления цены Brent выше уровня 70 долл. за баррель". Хотя если верить прежним заявлениям Александра Новака, для российской нефтедобывающей отрасли диапазон цен в 45–55 долл. за баррель – "самый оптимальный".



Но что с наполняемостью бюджета РФ? "Появление еще одного канала поставок нефти может привести к дестабилизации спроса и предложения. На данный момент российская экономика в целом готова к падению цен на нефть до уровня в 50 долл. за баррель, что, впрочем, пока маловероятно, – говорит Маслов. – Снижение котировок нефти в случае снятия санкций с Ирана вряд ли превысит 10%, учитывая в целом оптимистичные настроения на рынке". Таким образом, как говорит эксперт, это укладывается в действующую в рамках бюджетного правила цену отсечения на уровне 43,3 долл. за баррель, позволяющую стране иметь условно лишние нефтегазовые доходы. Источник - ng.ru

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