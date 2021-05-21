Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин

06:28 21.05.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 21.05.2021 |



Вашингтон умудрился осложнить отношения с обеими сторонами конфликта



Одним из следствий резкого обострения арабо-израильского конфликта является значительное падение престижа в регионе американской дипломатии, по-прежнему претендующей на роль главного мирового жандарма. Поведением Вашингтона недовольны все стороны. Палестинцы и с ними весь арабский мир осуждают его за то, что он раз за разом блокирует в СБ ООН резолюции, осуждающие чрезмерное применение силы Израилем в секторе Газа и призывающие к немедленному прекращению огня. Они также считают, что Байден легко бы мог остановить спираль насилия на самых первых этапах, оказав давление на Нетаньяху, спровоцировавшего конфликт в личных политических интересах.



Газа



Газа



Израильтяне же обвиняют нынешнюю администрацию США в том, что она, отступив от трамповской "сделки века" по Ближнему Востоку, пробудила в палестинцах "ложные надежды" и толкнула их на бунт. Они утверждают, что, публично поддерживая право Израиля на самооборону, в контактах с ними Белый дом призывает прекратить удары по Газе во избежание дальнейшей дестабилизации. Тем самым команда Байдена, дескать, "ворует" у ЦАХАЛ близкую "окончательную победу".



Воздушная война в небе Палестины и Израиля



И все стороны одинаково разочарованы полной невнятностью региональной стратегии команды Байдена, считая, что она способствует стремительной хаотизации Ближнего Востока. От курса Трампа новая администрация США вроде отошла, но никакой собственной программы ближневосточного урегулирования не предложила, сосредоточившись на крайне узком сегменте мировой повестки дня.



Эксперты предупреждают, что одержимость связки Блинкен – Салливан, диктующих свою линию президенту, Россией и Китаем, будет приводить к провалам Вашингтона на других направлениях, для которых у Байдена не остается ни интеллектуальных, ни иных ресурсов.



Израиль



Израиль



В Израиле особенно недовольны поведением госсекретаря Блинкена, от которого как от еврея там ожидали значительно большей поддержки. Он, например, откровенно дезавуировал израильские утверждения об оправданности разрушения авиаударом в Газе высотного здания с представительствами мировых информационных агентств, поскольку там-де находился штаб ХАМАС. Как пишет Newsweek, по словам Блинкена, "он не видел никаких доказательств, говорящих в пользу того, что члены ХАМАС находились в здании в секторе Газа, где работали сотрудники СМИ". И это Блинкен заявил уже после того, как Нетаньяху сказал о передаче таких данных американцам, вольно или невольно разоблачив ложь израильского премьера. Помощник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан позвонил своему израильскому коллеге Меиру Бен-Шаббату, чтобы выразить "американскую озабоченность" по поводу выселения палестинских семей из их домов в районе Шейх-Джаррах, что вызвало у последнего немалое раздражение.



16 мая 2021 СБ ООН проводит онлайн-заседание по Газе



16 мая 2021 СБ ООН проводит онлайн-заседание по Газе



Израильские СМИ, ничуть не стесняясь, называют в эти дни стратегию Вашингтона в регионе "неправильной и взрывоопасной". Заявления Блинкена и Салливана, по их мнению, "лишь подстегивают ХАМАС к дальнейшему насилию и втягивают Израиль в региональную войну". К. Глик в Israel ha Yom называет промежуточные результаты политики Байдена на Ближнем Востоке "зловещими". По мнению израильской журналистки, с тех пор как демократы взяли под контроль Белый дом и обе палаты конгресса, "Ближний Восток стремительно и неотвратимо превращается в пороховую бочку". Еще несколько месяцев назад была надежда на то, что даже Саудовская Аравия присоединится к ОАЭ, Бахрейну, Марокко и Судану, подписав с Израилем мирные "соглашения Авраама". Сейчас картина изменилась на полностью противоположную. "Осознавая переход США на другую сторону", саудовцы больше не верят, что с помощью Израиля они смогут сдержать Иран. Теперь они надеются самостоятельно уладить дела с аятоллами путем переговоров и торга. Связи между Израилем и ОАЭ, еще недавно стремительно развивавшиеся, также начали демонстрировать признаки регресса.



Биньямин Нетаньяху и Джо Байден



Биньямин Нетаньяху и Джо Байден



Находящихся у власти в Израиле правых волнует, однако, не только внешний курс Вашингтона, но и внутреннее состояние Америки, которое, как они опасаются, может перекинуться на их страну. Тирания демократов, движимых "политикой идентичности", привела к социально-политической поляризации в Америке, невиданной со времен Гражданской войны, утверждают израильские правые. Сегодня две Америки и два американских народа живут бок о бок во вражде и страхе. "Израиль постигнет столь же замечательная участь, как только "Ликуд" и правый блок будут заменены тем, что левые лицемерно окрестили "правительством перемен", то есть левым правительством в союзе с антисемитскими арабскими партиями и оппортунистами справа".



Президент Палестины М. Аббас уже разговаривал по телефону с Байденом и пытался убедить его в необходимости давления на Нетаньяху с целью прекращения огня и "расширения политического горизонта для достижения политического решения палестинского вопроса на основе резолюций ООН и международного права". Однако, кроме призывов к "сдержанности" и обещаний материальной помощи (достаточно скромной. – Д.М.), ничего содержательного Аббас от Байдена не услышал.



Махмуд Аббас с Джо Байденом



Махмуд Аббас с Джо Байденом



Арабская печать утверждает, что "США из региона давно и постепенно уходят, и на их место, наоборот, приходит Россия, что на руку палестинцам". Arab News отмечает, что, судя по всему, "Вашингтон не горит желанием возвращаться к мирному процессу в регионе. Россия же, наоборот, пытается привлечь к себе максимальное внимание как к альтернативе США. Она принимает у себя палестинский диалог и общается с лидерами разных политических групп Палестины". Эта тенденция (США уходят, Россия приходит) может привести к глобальной смене парадигмы, полагает Arab News. Начался этот процесс с операции в Сирии в 2015 году. А теперь Россия стала партнером и посредником на переговорах между Израилем и Палестиной. Как и Вашингтон, Москва не рассчитывает, что с ее помощью удастся покончить с этим конфликтом, но в отличие от Вашингтона настаивает, что в основе урегулирования должны лежать принципы ООН.



Пока, по мнению арабов, не ясно, является ли поведение Байдена признаком того, что Израиль и весь регион не входят больше в приоритеты США, или это предупреждение в адрес Нетаньяху, который долгие годы поддерживал Трампа.



Трамп: "А я предупреждал, что Байден все проспит"



Трамп: "А я предупреждал, что Байден все проспит"



Сложившейся ситуацией умело пользуется Дональд Трамп. "Когда я был у власти, – заявляет он, – нас называли "президентством мира", потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля. При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым атакам на наших союзников".



Нет сомнений в том, что неожиданно для многих вопрос о палестино-израильском урегулировании может выдвинуться на одно из центральных мест в повестке дня прорабатываемого саммита Путин – Байден. Для американцев это не совсем приятная новость: рассмотрение данного вопроса неминуемо усилит на встрече переговорные позиции России в целом.



Вашингтон, умудрившийся осложнить отношения с обеими сторонами конфликта, будет нуждаться в обращении к опыту и возможностям Москвы в деле перехода к конструктивному мирному процессу. И уже в силу этого Москва вправе ожидать от Вашингтона более внимательного отношения к своим озабоченностям по другим вопросам. В частности, применительно к Ближневосточному региону, за российское посредничество в данном конфликте можно было бы потребовать от американцев занять более конструктивную позицию в Сирии.