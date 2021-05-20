 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:31 21.05.2021

20 мая 2021 г.
Гюнтер Эттингер |
Handelsblatt

"Европейский Союз прилагает слишком мало усилий для защиты от виртуальных атак со стороны России и Китая", - пишет на страницах немецкого издания Гюнтер Эттингер, бывший европейский комиссар по энергетике, цифровой экономике, обществу и бюджету.

"Меня это очень огорчает", - сказала заметно возмущенная канцлер. Тогда, почти ровно год назад, Ангела Меркель говорила в бундестаге о "возмутительном событии". Оно произошло 8 мая 2015 года: пока канцлер на торжественном мероприятии отмечала окончание Второй мировой войны, молодой хакер из России виртуально проник в ее офис в бундестаге - и взломал компьютер Меркель. Поддельные электронные письма, якобы отправленные Организацией Объединенных Наций, открыли ему доступ к IT-системам бундестага", - напоминает политик.

"Федеральному управлению уголовной полиции совместно со спецслужбами потребовалось пять лет, чтобы разоблачить хакера Дмитрия Бадина - сотрудника российской службы военной разведки ГРУ. Не только этот громкий случай поднимает вопрос: насколько опасны для Запада и его геополитической роли кибератаки, особенно со стороны автократических государств?".

"Уже на протяжении нескольких лет растет число хакерских атак на критическую инфраструктуру. Так, недавно чрезвычайное положение объявили 17 штатов США: атака, осуществленная Dark Side, российской киберпреступной группировкой, парализовала снабжение нефтепродуктами восточного побережья через трубопровод Colonial Pipeline. На заправках для 50 млн жителей США не хватало топлива - удар был нанесен по сердцу экономики", - подчеркивает Эттингер.

"Практически исторической по масштабу можно назвать атаку на американского поставщика ИТ-услуг Solarwinds - возможно, это уже акт войны? Шпиону нужна только информация, злоумышленник манипулирует данными. Несут ли ответственность за атаку кибервоины России или Китая, пока до конца не выяснено. (...) Но уже сейчас атаку на Solarwinds считают крупнейшим случаем шпионажа за столетие".

"Об атаке стало известно лишь тогда, когда в декабре 2020 года тревогу забила частная охранная фирма - а не ведомства, отвечающие за киберзащиту. К тому времени хакеры уже проникли в сети министерства финансов и Госдепартамента США, а также ведомства, управляющего ядерным арсеналом Соединенных Штатов".

"Достаточно ли хакерских атак на критическую инфраструктуру для того, чтобы Америка и НАТО объявили о необходимости совместной обороны, как они сделали это после террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году? Конечно, нет, по крайней мере, пока. Но одно можно сказать наверняка: Третья мировая война будет происходить не "на суше, в море и в воздухе", а виртуально в киберпространстве - без танков и грохота пушек", - считает политик.

"Среди мировых кибердержав Иран играет во второй лиге, в первой наряду с Соединенными Штатами находятся Китай, Россия и Израиль. (...)Россия, безусловно, является самой мощной из ведущих кибердержав. Ее хакеры так же беспощадны, как и глава государства Владимир Путин, разбомбивший города Сирии до руин. Единственное, что имеет значение, - это успех. Если их поймали, то все отрицается. Так, путинские кибервоины якобы не вмешивались в американские избирательные кампании и не были виноваты в краже электронных писем тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон. И, конечно же, не несли ответственность за атаку на компьютер Меркель".

"А что делает Европейский Союз? На период с 2021 по 2027 годы он запускает программу безопасности стоимостью всего 1,5 млрд евро. Ограничивается полумерами - как это было вначале с закупкой вакцин. Получается, что на год выделяется 230 млн евро, что, учитывая наличие 27 государств-членов, меньше 10 млн евро на страну. Для поддержки стран-участниц предусмотрен также центр компетенции в области кибербезопасности с 57 сотрудниками. Секретные киберармии Москвы и Пекина, - заключает Эттингер, - должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота".

Источник: Handelsblatt

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621567860
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