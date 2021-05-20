 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:36 21.05.2021

Пекин создал мощные ВВС и ВМС, но у бойцов нет боевого опыта. Ничего страшного - наши помогут

Александр Ситников
20 мая 21

Вот это поворотище: Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев

19 мая 2021 года могла начаться война между США и КНР, пишут китайские СМИ. Американский ракетный эсминец класса "Арли Берк" USS Curtis Wilbur, входящий в состав 7-го флота, прошел через Тайваньский пролив, вызывая справедливый гнев НОАК. Как известно, Пекин рассматривает Тайвань как свою 23-ю провинцию, что, кстати, формально признается даже Вашингтоном. Тем не менее, янки считают остров неким анклавом свободы и даже науськивают Тайбэй против материкового Китая.

Устраивая провокации в водах Тайваня, янки также демонстрируют всему миру, кто хозяин крохотной песчинки во Вселенной под названием Земля. Логика Белого дома и пентагоновских вояк такова: "Вот, смотрите, мы, звездно-полосатые, нарушаем границы Поднебесной, потому что самые сильные".

Представитель Восточного командования НОАК Чжан Чуньхуэй сказал: "Этим шагом США посылают неверные сигналы тайваньским силам, склоняющимся к независимости, намеренно нарушая и саботируя региональную ситуацию, а также ставя под угрозу мир и стабильность".

О том, что "ситуация висит на волоске", заявляли и наши эксперты, когда Байден стал хозяином Белого дома. Российское экспертное сообщество убеждено, что "Китай будет защищать свою территорию, в том числе Тайвань, всеми доступными ему силовыми способами". Любопытно, что американские аналитики так не считают. По мнению заокеанских "говорящих голов", НОАК к большой войне не готова, хотя бы потому, что не участвовала ни в одном современном конфликте, если не считать драк без оружия с индийцами.

В отличие от Трампа Байден снизил накал в торговой войне, но обострил силовые противоречия. Дескать, на политических весах ничего не изменилось, но в Пекине до предела возмущены провокацией ВМС США, кстати, уже пятой по счету с начала президентства Байдена. Обозреватели South China Morning Post, весьма авторитетного издания в юго-восточной Азии, как и наши эксперты, опасаются неконтролируемого развития событий.

"Риск усиливается, так как практически все каналы связи зависли после первого телефонного звонка между председателем КНР Си Цзиньпином и Байденом (в феврале) и мартовской „горячей" китайско-американской встречи в Анкоридже (Аляска)", - пояснил Ши Иньхун, профессор международных отношений Китайского университета Жэньминь в Пекине.

Но, в чем правы янки, у китайцев и впрямь нет боевого опыта, в том числе реального применения новейшего вооружения. Одно дело тактико-технические характеристики самолетов и танков, другое - настоящая война, страшная и непредсказуемая, которая зачастую перечеркивает все навыки, полученные во многочисленных учениях. Этот момент подметил известный заокеанский журнал National Interest.

Будучи войсками социалистического государства во главе с компартией, НОАК держит равнение на легендарную и непобедимую Красную Армию. И это не громкие слова, а факт, подтвержденный принятыми в китайских Вооруженных Силах стандартами. Естественно, и сейчас Пекин в деле военного строительства ориентируется на Москву.

Впрочем, участие в Сирии наших войск, прежде всего авиации, стратегами во многих армиях изучается, образно говоря, под микроскопом. Тем более, Минобороны РФ периодически сообщает о модернизации или доводке военной техники на основе эксплуатации в реальных боевых действиях. И это тоже является информацией для глубокого анализа.

"Китайские стратеги могли прийти к выводу, что российская война в Сирии обеспечивает ценную парадигму для возможного будущего применения силы Китаем на дальних театрах военных действий в качестве "антитеррористической военной операции", - пишет автор NI Лайл Гольдштейн.

Эксперт Гольдштейн не был бы типичным американцем, если бы в своей публикации не лягнул Россию за якобы "оккупацию Крыма", забывая, что передача Тавриды в состав Украины была незаконным актом, тогда как возвращение домой русского полуострова состоялось после всенародного референдума. Возможно, и нам надо взять за правило при каждом удобном случае вспоминать об американо-мексиканской войне и аннексии Техаса.

Кстати, если не считать слово "оккупация", то, по мнению Гольдштейна, в Крыму наши бойцы показали себя на отлично (надо понимать весной 2014 года). Китай тоже хотел бы повторить такую "блестящую операцию" у себя в Тайване.

National Interest также пишет: "Давно признано, что более тесное сближение Москвы и Пекина, которое длится уже почти три десятилетия, дает каждому из них широкие политические и дипломатические преимущества. Менее исследованный аспект отношений (между КНР и РФ) следовало бы (американцам) изучить, как эти партнеры учатся друг у друга в различных областях, в том числе в важнейшей области стратегии".

Напрашивается предположение, что американцы очень боятся, что наши военные поделятся с китайцами той частью опыта, которая касается слабых сторон армии США. И, напротив, сильной стороной России, опять-таки по оценке NI, является "решимость". Короче, русский урок состоит в том: если китайцам придется подраться со звездно-полосатыми, нужно бить их без передышки и очень больно. Дело в том, что янки любят воевать не спеша, тщательно планируя все свои операции.

Китайцы, к слову, отметили, что любые военные действия Москвы, нравится это Западу, или нет, имеют правовые основания (в Сирии - это приглашение официальных властей, в Крыму - народное волеизъявление), тогда как Вашингтон прикрывается, как фиговым листком, заявлениями о защите чужих прав. Провокацию в Тайваньском проливе ВМС США объяснили "защитой свободы судоходства", хотя Тайвань даже не является государством, с которым установлены дипотношения.

Проводя параллели, автор NI возмущен, что китайцы уверены, что русские, имея на руках юридические аргументы, выигрывают информационную войну в самих США, несмотря на тотальное очернение заокеанскими СМИ роли Москвы. В сухом остатке это означает, что на внутренних весах американского общества "вина русских" и близко не перевешивает угрозу войны с РФ, не говоря уже о реальном конфликте. И с этим Белый дом вынужден считаться, например, в миссиях ВМС США в Черном море. Даже в Пентагоне нет дураков, готовых на "защиту свободы судоходства в Керченском проливе". Ссыкотно!

По идее, и Китай, считая Тайвань своей территорией, рано или поздно введет на остров свои войска и поставит его под полный контроль Пекина. Правда, для этого нужно показать США, что НОАК не только красиво марширует, но еще и хорошо дерется. Что ж! С этим трудно не согласиться! Свое забирать нужно!

Что будет дальше, вопрошает Гольдштейн и сам себе отвечает: велика вероятность совместных российско-китайских военных миссий на территории неспокойных стран, где пройдет новый "шелковый путь". Что любопытно: автор National Interest категорически не хочет такого развития событий, дескать, у НОАК не получится сражаться, как ВС РФ, что ухудшит международное положение Поднебесной. Дескать, "развертывание своих блестящих военных сил по всему миру представляет собой путь к гибели и может даже поставить под угрозу „китайскую мечту" о национальном возрождении".

Спорное, однако, утверждение, тем более, что янки и нашим солдатам предрекали "второй Афганистан" в Сирии, а теперь признают, что Москва изменила баланс сил в мире.

Источник - svpressa.ru
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