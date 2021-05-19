Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области

06:42 21.05.2021

Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области



Кызылординка, представившая Казахстан на "Мисс Вселенная" оказалась внучкой бывшего акима области - Серикбая Нургисаева, на этой должности он проработал с 1999 по 2004 год.



"Неудивительно, что подобное родство помогло девушке получить столь высокий титул – "Мисс Кызылорда", однако она отправилась защищать титул нашей страны, но к сожалению с крахом проиграла. Мы не можем утверждать, победил бы Казахстан в том случае, если бы вместо Камиллы поехала другая девушка. Однако, факт остается фактом", - подмечено в Telegram-канале koyanbayev_qulagi.



Напомним, наша соотечественница представляла нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная", финал которого состоялся 16 мая в США.



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