"Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин

06:49 21.05.2021

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Владимир Кулагин 21.05.2021,



Израиль и ХАМАС после почти двухнедельного обмена ракетными ударами договорились о перемирии. Огонь прекратится без предварительных условий, детали соглашения сторонам еще предстоит разработать. Однако опрошенные "Газетой.Ru" эксперты считают, что конфликт может вспыхнуть с новой силой в любой момент. Ведь устранить причины двусторонних противоречий не готова ни одна из сторон.



Кабинет безопасности Израиля одобрил введение режима прекращения огня с палестинской стороной с 2 часов ночи 21 мая (мск). Вскоре лидер ХАМАС в Ливане Усама Хамдан подтвердил, что его движение поддержит мирную инициативу, так как они получили гарантии посредников из Египта.



Также известно, что 19 мая президент США Джо Байден в четвертый раз за время обострения конфликта провел с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху телефонный разговор, в котором призывал "сегодня начать существенную деэскалацию на пути к прекращению огня".



Однако объявленное перемирие вовсе не снимает ни одной из причин всего конфликта.



ХАМАС требует от Израиля куда большего. Так, заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук говорил о желании исламистского движения добиться вывода израильских силовиков из мечети аль-Акса в Иерусалиме, отказа от выселения арабских семей из иерусалимского района Шейх-Джаррах и освобождения всех задержанных.



В целом же движение с 2017 года согласно на достижение прочного мира между Израилем и Палестиной в границах 1967 года, то есть с территориями сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима, который целиком контролируется Израилем.



Израиль же, руководствуясь вопросами своей безопасности, к такому не готов. Власти страны отметили, что пошли на прекращение огня без предварительных условий, и не подписывались на какие-либо уступки.



С чего началось обострение

Первые стычки палестинцев с силовиками в Восточном Иерусалиме, положившие начало обострению конфликта, начались в начале мая из-за решения суда выселить несколько арабских семей (около 70 человек) в квартале Шейх Джаррах на основании права реституции, по которому владения возвращались владевшими этой собственностью до 1948 года израильтянам. Ответчики считают владения своей собственностью, так как приобрели дома у контролировавших эти территории до Шестидневной войны 1967 года иорданских властей. На стороне палестинцев, по сути, оказалось и Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций, где заявили, что закон 1970 года о возвращении земель не имеет оснований по международному праву.



Ситуация существенно усугубилась в ночь с 7 на 8 мая, когда израильские полицейские в ответ на протесты начали операцию на Храмовой горе во время молитвы мусульман. Последние отбивались с помощью камней и стульев, после чего израильские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули.



Вскоре контролирующий сектор Газа ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешли к взаимным ракетным обстрелам городов.



За неделю противостояния более 3,3 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по еврейской территории.



Несмотря на то, что там активно работала система ПРО "Железный купол" погибли 12 человек, более 300 ранены. В результате израильских ударов погибли 230 палестинцев, более 1700 получили ранения.



Израиль не отступит

Эксперт Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в разговоре с "Газетой.Ru" отмечает, что израильско-палестинский конфликт остался неурегулированным.



"Израиль проводит политику ползучей аннексии палестинских земель, которая была предназначена для создания еврейского национального государства и жестко подавляет палестинские протесты у себя внутри", - говорит он. Борис Долгов считает, что



конфликт с периодическими обострениями в будущем продолжится, так как решение ООН по созданию палестинского государства не было выполнено. Возможное решение эксперт видит в прямых переговорах израильтян и палестинцев с международным посредничеством, но для них нет никаких условий.



"Ведь среди самих палестинцев нет единства - есть сектор Газа с ХАМАС, и есть Западный берег с ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины", отказалось от терактов в 1988 году). Поэтому даже если предположить, что Израиль вдруг согласится на переговоры, то непонятно, кто будет иметь право представлять Палестину. Но при этом сам Израиль и не дает палестинцам объединиться, например, не давая проводить им всеобщие выборы в Восточном Иерусалиме", - говорит Долгов.



Доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко согласен, что искоренить причины конфликта невозможно, и список нерешаемых вопросов лишь будет дополняться.



"Это абсолютнейший тупик. Есть три неразрешимых вопроса: беженцы, статус Иерусалима и проблема еврейских поселений. В 1993 году на переговорах в Осло решили договариваться по всем остальным вопросам, кроме этих, потому что по ним нельзя договориться в принципе. Международное сообщество уже принимало миллиард инициатив: были дорожные карты, Арабская мирная инициатива, план Клинтона и Трампа. Это одни и те же грабли", - считает востоковед.



ХАМАС не исчезнет

Политолог Евгений Сатановский согласен с тем, что нынешнее перемирие глобально не решит никаких проблем, акцентируя внимание на факторе ХАМАС.



"Задача ХАМАС - война с Израилем. Весь вопрос, кто кого первым в землю закопает. Израильское правительство не готово ликвидировать ХАМАС, которое израильские спецслужбы же помогали в свое время создать, исходя из теории, что лучше марксистских революционеров добрые верующие. Это была страшная глупость.



Но если теперь уничтожить ХАМАС, то встанет вопрос, что делать с Газой. Израиль не хочет брать его под контроль, лидер ФАТХ Махмуд Аббас не справится, не хочет эту территорию и Египет", - считает президент Институт Ближнего Востока.



Борис Долгов называет среди основных союзников ХАМАС Катар и Турцию. Катар, к слову, считается чуть ли не единственным финансовым спонсором ХАМАС, который по договоренности с Израилем пытается хотя бы немного нивелировать последствия кризиса, перечислив ему движением более 1,5 миллиарда евро. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, обещал поддерживать Палестину, "даже если весь мир закроет глаза на агрессию Израиля".



Доглов добавляет, что в довольно большой степени союзниками ХАМАС можно считать ливанское движение "Хезболла" и Иран.



Интересно, что отношение арабском мире к Израилю и его конфликту с ХАМАС во многом переменилось буквально за последний год из-за установления в 2020 году рядом стран дипломатических отношений с Израилем (речь идет о Судане, Марокко, Бахрейне, ОАЭ).