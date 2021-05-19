Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов

06:56 21.05.2021 Контрольная зачистка

Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?



Пророссийские политические силы на Украине столкнулись с самым серьезным давлением за весь период после Евромайдана 2014 года. Лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, который известен дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным, предъявили обвинения в государственной измене и отправили его под домашний арест. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции объявил о конце "эпохи Медведчука". Казалось бы, "ликвидация" основного политического конкурента должна усилить позиции Зеленского, но, как показывают опросы, зачистка оппозиции все больше отталкивает от него избирателей, и прежде всего жителей русскоязычного юго-востока, чьи голоса в значительной степени привели нынешнего президента к власти. "Лента.ру" разбиралась, зачем Зеленский начал борьбу с пророссийскими силами и как она изменит украинскую политику.



На измене

11 мая на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что двум народным депутатам "М. и К." будет вскоре предъявлено обвинение. Как оказалось, "М." и "К." - это Виктор Медведчук и Тарас Козак, представители пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В конечном итоге им предъявили обвинения по статьям Уголовного кодекса о государственной измене, "покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма" и даже разглашении государственной тайны. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы.



Решения явно политические и избирательные, направлены только на одно: зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией



Козака новость об уголовном преследовании застала то ли в России, то ли в Белоруссии, куда он якобы уехал лечиться. Медведчук в это время находился на Украине. Более того, он заявил, что не собирается выезжать за рубеж, а на следующий день после предъявления обвинения сам пришел в прокуратуру, чтобы ознакомиться с материалами дела. По итогам визита он назвал дело политически мотивированным: "Подозрение, согласно законодательству, мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами (...). Могу сказать, что обвинения и инкриминирование ряда статей, в том числе и тяжелых, Уголовного кодекса Украины являются необоснованными, бездоказательными".



Несмотря на это, Печерский районный суд Киева вскоре избрал оппозиционеру меру пресечения: его поместили под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно, обязали сдать заграничный паспорт, надеть электронный браслет, не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять их и суд об изменении места жительства или работы и воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями. Такое решение можно считать промежуточной победой защиты, поскольку сторона обвинения требовала заключения под стражу с правом выхода под залог в размере 300 миллионов гривен (более 800 миллионов рублей). Причем выплатить его могли бы только третьи лица: все счета и активы политика заблокированы после введенных еще в феврале санкций.



Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты



исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер

В итоге защита смогла настоять на своем и доказать, что Медведчук не намерен скрываться или "на кого-то влиять". Тем не менее генпрокурор Венедиктова осталась недовольна решением суда. 18 мая ее офис обжаловал домашний арест Медведчука с целью добиться более строгой меры пресечения. Прокуроры по-прежнему настаивают на содержании под стражей с альтернативой внесения залога. Одновременно с этим адвокаты политика решили оспорить вердикт Печерского районного суда. В ОПЗЖ уверены, что незаконное решение отменят уже в ближайшее время.



Три дела Медведчука

Суть обвинений, предъявленных Медведчуку и его коллеге по партии Козаку, сводится к трем эпизодам. Главный из них относится к разработке газового месторождения "Глубокое" в Черном море, неподалеку от Керчи. По предварительным оценкам, его запасы составляют до 8,3 миллиона тонн нефти и около 1,4 миллиарда кубических метров газа. В 2012 году право на разработку территории на 40 лет получило ООО "Новi проекти". Формально в руководстве компании Медведчук никогда не значился, тем не менее украинские СМИ зачастую употребляют слово "аффилированный", подразумевая, что неформальное управление осуществлял именно он. Медведчук же настаивает, что не имеет к компании "Новi проекти" никакого отношения.



Так или иначе, в 2015 году буква "i" торжественно исчезла из названия, и компания стала называться ООО "Новые проекты". В некотором смысле этот языковой вопрос послужил демонстрацией измены. Компанию перерегистрировали по российскому законодательству, чтобы в легальном поле иметь возможность продолжать заниматься тем, чем и планировали ее собственники. Однако, по мнению украинских правоохранителей, месторождение было и остается стратегической ценностью и национальным богатством Украины, поэтому любое взаимодействие со "страной-агрессором" расценивается не иначе как способ легитимации "действий врага" в Крыму.



"Мы думали, что Порошенко - это дно"

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Следуя этой логике, передача "оккупанту" необходимых для перерегистрации документов и сведений способствует тому, что национальные богатства продолжают расхищаться. Кроме того, правоохранители настаивают, что налоги от прибыли Медведчук якобы намеревался платить в России, а не на Украине. Сторону обвинения даже не смутил тот факт, что добыча в "Глубоком" еще не началась. На специальном брифинге Венедиктова представила свою версию происходящего: началу работ якобы помешало совпадение границ месторождения и "военного полигона" России. Для решения этой проблемы, по версии следствия, Медведчук даже писал письмо Путину. Впрочем, в представленной фотографии подписей на документе не стоит, есть только рукописные правки, но, конечно же, их подлинность "подтверждается почерковедческой экспертизой".



Венедиктова дополнительно отметила, что без совершенных Медведчуком действий "процесс по подготовке и разработке оккупантом месторождения занял бы годы и требовал бы значительных материальных ресурсов"". Но еще несколько лет назад передача месторождения "Новым проектам" вызвала непонимание и скепсис у представителей российского нефтяного рынка. Ведь компания не владела нужным оборудованием, и не совсем понятно, есть ли у нее технологические возможности для разработки. И, что главное, "Глубокое" - не самый удобный участок. Одни только исследования тут могут затянуться на несколько лет и стоить десятки миллионов долларов. Вполне вероятно, что даже после серьезных вложений результат может не оправдать ожиданий, а добыча будет убыточной.



На брифинге Венедиктова также подтвердила, что дело с месторождением - лишь один из уголовных эпизодов, по которым Медведчук проходит в качестве обвиняемого. Оппозиционера подозревают в передаче России секретных данных о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Уголовное дело касается и Медведчука, и Козака. Этот эпизод случился в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда пребывал на территории России, секретные данные о расположении секретного воинского подразделения ВСУ, о его личном составе и боевой подготовке. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации", - пояснил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.



Но никаких доказательств правоохранительные органы так и не смогли представить, сославшись на военную тайну. На заседании по избранию меры пресечения судья Вячеслав Пидпалый даже специально уточнил у стороны обвинения: "А честное слово прокурора предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом?" Но "честное слово" не аргумент, тем более в ситуации, когда необходимо доказать, что действия обвиняемого общественно опасны. В итоге принимать решение по данному эпизоду не захотел даже Печерский районный суд.



"Слабый президент, жесткая команда"

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Еще одно обвинение в отношении Медведчука и Козака касается "защиты государства в информационной сфере". Баканов рассказал, что имеется в виду некий проект под названием "Промiнь", в переводе с украинского - "Луч". С его слов, он был направлен на распространение "вражеских нарративов" и прямое влияние "российских агентов". "На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию. Но истинная цель - создание инфраструктуры для пророссийского влияния, - подчеркнул Баканов. - Механизмы этого "Луча" позволяли собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть это антиукраинской проект".



По данным следствия, Медведчук и Козак узнали про "Луч", когда он находился еще на стадии разработки, и решили помочь в реализации проекта. Заключался он в создании ряда организаций (причем не совсем понятно, планировали ли они работать под одним брендом), которые облегчали гражданам Украины переезд на учебу или на работу в Россию, помогали с финансовыми переводами и способствовали "интеграции и деятельности граждан Украины на территории Российской Федерации".



Таким образом, как полагают в СБУ, Медведчук собирал бы персональные данные украинцев, а потом использовал бы их для "подрывной диверсионной деятельности". Каким образом? Никаких конкретных ответов и пояснений в СБУ не дали, никаких доказательств, кроме бумаг неизвестного происхождения с массой грамматических и стилистических ошибок, правоохранители не представили. Проект "Луч", судя по всему, так и не заработал, а названия "проектируемых" организаций общественности не раскрыли.



Антироссийское наступление

Почему правоохранительные органы так активно начали зачищать оппозиционное поле и решили атаковать именно Медведчука? Можно было бы ответить, что правосудие на Украине работает в рутинном режиме и обвинения выдвигают тогда, когда собирается достаточное количество доказательств. Но не в том случае, когда речь идет о главе политического совета второй по численности фракции в Верховной Раде, друге Путина и одном из богатейших людей Украины, чье состояние оценивается Forbes в 620 миллионов долларов. На самом деле у преследования и постепенного "вымывания" Медведчука из политического поля есть несколько целей. Каждая из них, с позиции нынешнего режима, вполне рациональна.



Я буду делать то, что делал и до этого, продолжать политическую деятельность в рамках "Оппозиционной платформы - За жизнь"



председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

по итогам заседания Печерского районного суда

Во-первых, предполагается, что Медведчук - идейный вдохновитель, а главное - основной спонсор ОПЗЖ, которая без него не сможет сохранить консенсус между элитами. ОПЗЖ всегда славилась многообразием интересов, которые часто приводили к глубоким личным конфликтам, поэтому даже "сопредседателей" у партии несколько. Возможно, команда Зеленского и правда надеется, что без ресурсов Медведчука политики разбегутся по более мелким политическим проектам со схожей повесткой и не смогут консолидировать свой электорат, тем более что уже ходят слухи о готовности олигарха Рината Ахметова создать обновленную версию Партии регионов.



Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич (справа), Виктор Медведчук (в центре) и Юрий Бойко (слева) на заседании Верховной Рады, 14 января 2020 года

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич (справа), Виктор Медведчук (в центре) и Юрий Бойко (слева) на заседании Верховной Рады, 14 января 2020 года

Фото: Sergii Kharchenko / NurPhoto / Getty Images

Во-вторых, Зеленскому необходимо показать, что он продолжает исполнять предвыборные обещания. Ведь во власть он приходил под знаменами "посадок" всех представителей коррумпированной элиты. И в этом смысле Медведчук, Козак и те, кого на Украине называют пророссийскими политиками, - удобные мишени. Действительно, в первые месяцы президентства Зеленского все ожидали уголовного процесса над бывшим президентом Петром Порошенко. Но что-то пошло не так. Оказалось, что его поддержка слишком хорошо мобилизована, очень активна, а еще и радикальна. Так что арест Порошенко может спровоцировать внутриполитический кризис. Более того, на его фигуру, несомненно, обратят внимание ЕС и США - конечно, в негативном для Зеленского свете. При этом с Порошенко нынешняя власть вполне может найти общий язык, предложив ему обменять неприкосновенность на голоса партии "Европейской солидарности" за необходимый законопроект.



Медведчук изначально куда токсичнее в глазах украинского избирателя - вернее, его гораздо проще таким показать с помощью ангажированных СМИ



Причин для этого достаточно. И тесные связи с российскими политическими деятелями, и постоянные визиты в Москву в условиях отсутствия прямого авиасообщения. Журналисты, желая повесить на политика ярлык "предатель", даже начали вспоминать, что он не защитил украинского писателя и диссидента Василия Стуса перед советским судом. Кроме того, электорат ОПЗЖ вряд ли начнет устраивать митинги под государственными зданиями, и западные партнеры за "российского агента" уж точно не заступятся.



Поэтому давление на Медведчука нарастало постепенно. Сначала Совет безопасности и национальной обороны (СНБО) ввел санкции в отношении оппозиционера, его жены - телеведущей Оксаны Марченко - и ряда других лиц, непосредственно связанных с ОПЗЖ. Их активы были заблокированы, а принадлежащие Козаку три телевизионных канала ("112 Украина", NewsOne и ZiK) прекратили вещание. Потом возникло уголовное обвинение. На этом фоне Зеленский записал видеообращение, которое заканчивается словами "Поздравляю всех. Весна пришла". Так он решил намекнуть электорату на свой предвыборный лозунг "Весна придет - сажать будем".



В-третьих, что самое главное, в системе двусторонних отношений между Украиной и Россией у Медведчука была особая роль. Он считался основным переговорщиком и посредником при общении между российскими и украинскими властями, попутно участвуя в переговорах с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Именно поэтому открытие уголовных дел против него может свидетельствовать не только о желании повысить ставки, но и о намерении шантажировать Россию, чтобы попытаться получить нечто за его освобождение. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова" сказал, что Зеленский охотно обменял бы Медведчука на осужденных в России украинских граждан.



Заход в патриоты

На первый взгляд, все происходящее с Медведчуком не имеет никакого отношения к Порошенко. Тем не менее в материалах уголовных дел, активно тиражируемых украинскими СМИ, есть весьма любопытные моменты. Многочасовые записи, предположительно, телефонных разговоров Медведчука, опубликованные СБУ, свидетельствуют о том, что связь с Порошенко он поддерживал постоянно - даже консультировал пятого президента по вопросам боевых действий в Донбассе, а также по несколько часов в неделю проводил у него в кабинете и дома.



Пресс-служба уполномочена лишь сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых вещают какие-то голоса (...). "Разговоры" Медведчука слиты "расследователям" явно из офиса президента. Именно там находится пульт управления этой кампанией



пресс-служба партии "Европейская солидарность"

В украинском публичном пространстве давно ходят слухи, что Порошенко - "сообщник" Медведчука. Ведь именно при Петре Алексеевиче произошло возвращение Виктора Владимировича в большую политику. И если Зеленскому не удавалось атаковать председателя "Европейской солидарности" раньше, то теперь можно зайти с другой стороны и обвинить Порошенко в принятии решений, угрожающих национальной безопасности, якобы переданных ему через "агента" Медведчука. Подтверждением того, что Порошенко прогнозирует подобное развитие ситуации, служат его недавние действия.



После закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK бывший президент немедленно оформил на себя телеканал "Прямой", чьим номинальным собственником был известный политик Владимир Макеенко. Порошенко пояснил, что если власть захочет закрыть и "Прямой", то вынуждена будет иметь дело с ним. Но даже если уголовного преследования Порошенко не будет, дело Медведчука может послужить удобным плацдармом для его устранения именно как политического конкурента. Зеленский и раньше заявлял, что он не оппонент Порошенко, а его приговор. Сейчас же, на фоне падения рейтингов, Зеленский может попытаться бросить вызов Порошенко именно как главному патриоту украинской политики.



Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?

Но чем бы ни закончился рискованный поход на оппозицию, он уже привел к существенным изменениям в политических процессах на Украине. Это хорошо демонстрирует внутренняя дискуссия в партии "Слуга народа" о ее будущем. "Сейчас у нас нет планов относительно официальной смены идеологии. Она остается центристской, это украинский центризм, радикальный центризм (…). Он предполагает использование различных политических инструментов в тех или иных ситуациях, когда нужно", - сказал председатель фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, описывая пути развития политической силы.



Вот только заявленный "радикальный центризм" - это не идеология и даже не политическая позиция. Это оксюморон, который можно перевести как "радикальное ничто", пустой ярлык для описания исключительно инструменталистского подхода к политике. И в некотором смысле политический стиль Зеленского и его команды целиком и полностью следует такому описанию. Особенно отчетливо это видно после начатых внутрирежимных трансформаций.



Центр принятия решений на Украине сместился в сторону исполнительной и даже силовой сферы. В частности, в один конкретный орган - СНБО

Зеленский лично определяет его состав и своим указом вводит в действие все решения, принятые этим органом. Но главное - благодаря закону "О санкциях" полномочия СНБО стали почти безграничными. Документ позволяет вводить экономические ограничения против любого украинца, если он представляет угрозу "национальной безопасности". После введения санкций все счета и активы такого человека блокируются, вести экономическую деятельность становится невозможно. Не так давно на основании решения СНБО даже национализировали участок нефтепровода "Самара - Западное направление", а также предприятие "Мотор Сич", принадлежавшее китайским инвесторам.



Если добавить к этому законопроект Зеленского о Конституционном суде Украины, в котором предлагалось без всяких законных оснований распустить его состав, или же законопроект "О медиа", согласно которому даже незарегистрированные медиа, распространяющие неугодную информацию, подлежат блокировке, - вырисовывается любопытная картина. Зеленский жестко и бескомпромиссно централизует власть, а решения принимаются в обход существующей - пусть неидеально, но работающей - правовой системы. И в этом смысле вопрос о том, что будет дальше с Медведчуком, вряд ли имеет однозначный ответ. Может быть все, что угодно.



Сергей Изотов Источник - Лента

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