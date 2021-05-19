Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов

07:15 21.05.2021

Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов



Скончался известный казахстанский актер Фархат Абдраимов, сообщает zakon.kz.



В Грузии на съемках фильма скончался большой актер и хороший человек Фархат Абдраимов. В январе ему исполнилось 55, - говорится в Телеграмм-канале Kozachkov offside.

Он снимался в фильмах, рекламных роликах и шоу. Неоднократно удостаивался наград и премий. Среди которых "Кинозвезда года" (2000), "Серебряный Георгий" (1999) и др.



Его кинокарьера началась в 1994 году. Он снялся в таких фильмах, как "Шанхай", "Любовь под прикрытием"; "Застава"; "Фара"; "Анажан"; "Статья на двоих".