 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.05.2021
08:32  В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия
08:19  Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот
07:40  "Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:39  В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин
07:33  Высшее кишлачное... В узбекском Катта-Кургане откроется свой университет
07:29  Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:25  Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"

07:21  Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова
07:15  Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:01  Неволя к труду: в Роc-регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
06:56  Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов
06:49  "Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин
06:42  Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области
06:36  Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:31  Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:28  Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин
00:42  О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
00:38  Финт ушами. Почему Байден отказывается от санкций против "Северного потока-2" - Suddeutsche Zeitung
00:35  Иран готовится к жизни без санкций и к нефтяной экспансии, - А.Башкатова
00:13  Индийские вакцины для африканцев оказались в печи
00:08  Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко, - Н.Стороженко
Четверг, 20.05.2021
22:17  США уверяют, что получили "серьезные косвенные доказательства" лабораторного происхождения КОВИда
22:15  В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"
19:26  Родители убили и расчленили иранского режиссера Бабака Хоррамдина за "безнравственный" образ жизни
19:13  Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев
19:06  Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов
10:28  Запад толкает Центральную Азию в Афганистан, - А.Грозин
10:10  Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде
10:00  Задержан 2 недели просидевший в кресле замглавы кабмина - министр цифрового развития Кыргызстана Дыйканбаев
09:02  На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор, - И.Кармазин
08:53  Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство
08:42  Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова
08:26  Итоги выборов в Бишкекский горсовет (кенеш) окончательно отменены
08:07  Полный Жабык в ковидном Казахстане, - П.Караваев
07:59  Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
07:44  Дональду Трампу шьют уголовку. Вор должен сидеть в тюрьме...
07:42  Президент Турции стал святее папы римского, - "Къ"
00:58  Какая из стран Центральной Азии может принять у себя военную базу США? - Х.Хуррамов
00:46  Путь из Каспия в Азов опять становится актуальным, - А.Ситников
00:41  Почему в эпицентре – сектор Газа? О глубинных причинах палестино-израильской конфронтации, - А.Балиев
00:30  Глобальная война. Силовой фактор в международной политике, - Александр Халдей
00:11  Война за "одну нацию" – гибель для Украины, - А.Цуканова
Среда, 19.05.2021
21:53  Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов
20:53  В Москве исчез таджикский оппозиционер Рахматджони
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:15 21.05.2021

Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов

Скончался известный казахстанский актер Фархат Абдраимов, сообщает zakon.kz.

В Грузии на съемках фильма скончался большой актер и хороший человек Фархат Абдраимов. В январе ему исполнилось 55, - говорится в Телеграмм-канале Kozachkov offside.
Он снимался в фильмах, рекламных роликах и шоу. Неоднократно удостаивался наград и премий. Среди которых "Кинозвезда года" (2000), "Серебряный Георгий" (1999) и др.

Его кинокарьера началась в 1994 году. Он снялся в таких фильмах, как "Шанхай", "Любовь под прикрытием"; "Застава"; "Фара"; "Анажан"; "Статья на двоих".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621570500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об уточнении Республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- А. Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Дорога, дорога, ты знаешь так много… (Часть вторая)
- Подведены итоги проверки ревизионной комиссии по городу Алматы
- Кадровые перестановки
- Рассмотрено дело о взыскании морального вреда с больницы за подмену детей в родильном доме
- Осуждены сотрудники Управления полиции города Рудный
- Иностранки работали в салоне боди-массажа в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  