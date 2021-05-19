Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова

07:21 21.05.2021 Чему учат казахстанских медиков?

Скандалы в медицинских вузах РК следуют один за другим. По мнению специалистов, снижение качества подготовки врачей приняло хронические формы



Алма Бектенова, turanpress.kz, 18 мая 21



Оставили совесть на студенческой скамье



Жутковатую хронику происходящего в медвузах Казахстана можно начать с давнего скандала, случившегося в Южно-Казахстанской государственной медицинской академии, расположенной в Шымкенте. Напомним, что это учебное заведение в 2001 году закончил нынешний министр здравоохранения Алексей Цой.

А в 2008 году президент Нурсултан Назарбаев порекомендовал изменить статус Южно-Казахстанской государственной медицинской академии и заменить ректора. "Я специально наводил справки: по всей республике ваших выпускников не хотят брать на работу в медицинские учреждения из-за некомпетентности", - заявил президент, обращаясь к тогдашнему ректору ЮКГМА Орынбаю Даирбекову.



"Полностью задушена коррупцией ваша академия, так называемая. За деньги получают дипломы. Позор для академии! Академию надо вернуть на фармацевтику и заменить ректора!", - считал глава государства. Даже не хочется думать, каких врачей выпускала раскритикованная президентом академия долгие годы. Многие ли из них купили свой диплом?

Одной из последних скандальных новостей в сфере медобразования стало известие о том, что в феврале 2021 года Казахский медицинский университет непрерывного обучения (КазМУНО) лишили генеральной лицензии. Университету пришлось распустить весь профессорско-преподавательский состав, а также выплатить штраф в 800 тысяч тенге.



В Министерстве науки и образования заявили, что еще в 2020 году были выявлены грубые нарушения в деятельности этого учебного заведения. Среди нарушений необеспеченность учебного процесса в бакалавриате, магистратуре, докторантуре, резидентуре вуза требуемым профессорско-преподавательским составом, соответствующей материально-технической базой, несоответствие ряда иных важных показателей установленным минимальным нормам. Около 900 студентов, большинство из которых иностранцы, и 600 преподавателей оказались в крайне сложном положении.

Преподаватели даже вышли на митинг, чтобы "усовестить" МОН РК. Но в ведомстве заявили, что будут закрывать вузы, дающие некачественное образование.



Коррупционные операции



Примечательно, что ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин высказал критическое мнение о лишенной лицензии Казахского медицинского университета непрерывного образования.

"За 2018-2019 учебный год мы отчислили за неуспеваемость 300 студентов. И все они благополучно восстановились в Казахском медицинском университете непрерывного образования. Получается, мы их отчисляем и не восстанавливаем, поскольку считаем, что эти студенты дальше не могут учиться в медицинском вузе. Но в КазМУНО их восстанавливают. Тогда о каком качестве образования может идти речь? Это нас давно беспокоило, ведь отчисленные нами за неуспеваемость студенты продолжали получать медицинское образование в стенах КазМУНО. Это создавало реальную угрозу для будущего здоровья нации, ведь эти люди будут лечить нас, наших с вами детей и внуков", - заявил ректор Талгат Нургожин.



По словам ректора, он поднимал вопрос некачественной подготовки кадров Казахским медицинским университетом непрерывного образования еще в 2019 году. В университет, лишенный лицензии, принимали отчисленных студентов и из Медицинского университета Караганды. Весьма похвальная бдительность в отношении проштрафившегося собрата, однако в университете им.Асфендиярова также вскрывались неприятные факты.

В 2019 году девять студентов этого вуза отчислили за нарушение академической честности. Большая часть студентов училась на платной основе, но среди них было несколько обладателей грантов. Студенты собирали со своих однокурсников деньги, чтобы купить ответы на тесты по предметам "ИКТ", "Биология клетки", "Биофизика".



Напомним также, что в 2015 году ректор КазНМУ имени Асфендиярова Айкан Аканов был осужден за ряд преступлений. Суд признал его виновным по статье 307 часть 2 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями") и назначил наказание в виде штрафа в размере двух 2 000 МРП.

А в 2018 году пресса сообщила об обнаруженных в университете им.Асфендиярова нарушениях. Аудиторы Счетного комитета выявили 70 хирургических операций, которые врачи в относящейся к вузу клинике провели без соответствующего разрешения и соответствующей категории. "К проведению операций допускались врачи, не имеющие соответствующие категории и не входящие в состав лиц, допущенных к операциям высокоспециализированной медицинской помощи. С указанными нарушениями проведено 70 операций на сумму 28,3 млн тенге", - указывалось в сообщении.

В Счетном комитете пояснили, что незаконные операции были проведены в 2016 году, но выявили их только в 2017 году, когда проводился госаудит эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных на развитие системы здравоохранения. Всего по итогам финансовой проверки в университете были выявлены нарушения на 314,4 млн тенге. Университет же заявил, что данных об указанных операциях у него нет, так как руководство медицинского учреждения сменилось.



Продолжая хронику нарушений, отметим, что в 2019 году разгорелся скандал вокруг двух медицинских вузов в столице и Алматы. Десятки студентов пожаловались, что не могут поступить в резидентуру. Причем речь шла, как о платном, так и бесплатном обучении. Вместо продолжения учебы молодым людям посоветовали ехать работать в аулы. Выпускники утверждали, что их якобы поздно предупредили о поправках в закон, и они не знали о том, что придется отрабатывать гранты. Собственно, эта ситуация показывает, насколько беспорядочны процессы в сфере медицинского образования.

В том же 2019 году непрофессиональные действия в медвузе едва не втянули Казахстан в международный скандал. Почти восьмидесяти индийским студентам медицинского вуза Семея выдали дипломы с ошибками. Их свидетельства об образовании не признали на родине, и выпускники не могли устроиться на работу. Иностранные студенты обратились в Генеральную прокуратуру, а партия "Нур Отан" решила объявить ректору НАО Медицинский университет Ерсину Жунусову выговор.

А в 2018 году произошел дичайший скандал в Медицинском университете "Астана". Там исключили более 100 студентов, использовавших поддельные сертификаты IELTS при поступлении в магистратуру, резидентуру и докторантуру. Отчисленных студентов обязали вернуть средства за обучение, а дело было передано в органы МВД. Комментируя случившееся, первый президент Нурсултан Назарбаев высказался очень точно: не дай Бог попасть к такому врачу.



Качество подготовки медиков, а также среднего медперсонала подвергалось сомнению много лет подряд. Звучали различные предложения по реформированию системы обучения, но вместо системных изменений, полагают специалисты, был наведен исключительно внешний лоск, прикрывающий творящийся хаос.

В частности, еще в 2014 году тогдашний министр здравоохранения Салидат Каирбекова заявила о том, что уровень подготовки медицинских сестер в Казахстане не выдерживает никакой критики. "Проведенная проверка малой части колледжей выявила серьезные проблемы в подготовке медицинских сестер. Из проверенных шести колледжей все не соответствуют стандартам, а качество подготовки в них не выдерживает никакой критики", - сказала Каирбекова.

Ныне покойная глава Минздрава предлагала Министерству образования совместно завершить плановую проверку всех медицинских колледжей, а в дальнейшем принять жесткие меры к тем, кто не соответствует стандартам и требованиям. К сожалению, выводы подобных проверок не попадают в публичный доступ, на сегодня положение в медицинских колледжах остается неизвестным.



Кстати, еще в 2012 году поднимался вопрос о том, что отечественные медики отстают от западных на десятки лет. В Казахстане подготовка медработников ориентирована на количество, а не на качество, заявляла Дарига Назарбаева в бытность ее депутатом Мажилиса.

"Подготовка медработников у нас сегодня ориентирована на количество, а не на качество. Во многих развитых странах и странах с переходной экономикой, таких как Индия и Турция медицинское образование ведется частично или полностью на английском языке, так как все современные научные данные и стандарты распространяются на английском языке. Кроме того, в медицинские вузы не принимают более 150-200 человек, что позволяет повысить качество подготовки врачей. При этом все вузы имеют свои университетские клиники, где высококвалифицированные врачи-практики обучают студентов и занимаются наукой. Это позволяет наиболее высоко удовлетворять запросы пациентов. Без внедрения этих принципов нам не обойтись", - отметила депутат Назарбаева.



"Необходимо в срочном порядке разработать карту развития сети медицинских учреждений, поликлиник, больниц, диспансеров с учетом перспектив экономического развития регионов, миграции населения, заболеваемости и потребности в конкретных видах медицинских услуг", - такое предложение она внесла в Минздрав. Как мы смогли убедиться на горьком опыте, меры не были приняты. В пандемию коронавируса многим нашим медикам пришлось самостоятельно выяснять адекватные протоколы лечения инфекции, а в первые полгода пациентов зачастую лечили по принципу "назначим тонну фуфломицинов, авось кривая вывезет".



Бестолковые реформы



Недостатка в реформах медицинского образования нет, говорят эксперты, однако большинство из них привнесли только хаос. Например, в медицинском образовании Казахстана наблюдается серьезный дисбаланс уровней, сегодня их около восьми. Это не соответствует требованиям Болонского процесса и приводит к разрыву с мировыми стандартами. Качество подготовки медицинских кадров неуклонно снижается и по причине слабой и редко обновляемой материально-технической базы организаций образования.



Кроме того, не прошла бесследно и ликвидация санитарно-гигиенических факультетов и факультетов педиатрии. Последствия этих необдуманных решений будут ощущаться десятилетиями.

Напомним, что в 2007 году Министерство здравоохранения РК утвердило концепцию, согласно которой закрывались факультеты педиатрии. Это решение было принято на фоне роста детской смертности и нехватки педиатров. В частности, в 2007 году на 10 тысяч человек в среднем приходилось всего четыре педиатра. Специальность "педиатрия" сливалась с "общей практикой", а это совершенно разные направления.

Под давлением общественности в 2016 году было заявлено о восстановлении факультетов педиатрии. Тем не менее, сегодня наблюдается острейший дефицит детских врачей, особенно в регионах.



Тяжелейшая обстановка сложилась и в сфере подготовки санитарных врачей, что все казахстанцы ощутили в пандемию на собственной шкуре. Постановления санитарных врачей второй год служат предметом мрачных шуток, а ущерб, причиненный безграмотностью, до сих пор не подсчитан. Напомним, что в начале пандемии коронавирусом из-за несоблюдения санитарных норм заразились тысячи медиков, несколько десятков скончались.

В августе 2020 года санэпидемиологи и члены объединения "Республиканская ассоциация санитарно-эпидемиологических аудиторов Казахстана" направили свои обращения едва назначенному министру здравоохранения Алексею Цою. Медики рассказали, как в результате пяти реформ была уничтожена некогда мощная служба санитарно-эпидемиологического контроля.

"Создалось катастрофическое положение в системе комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг из-за отсутствия квалифицированных специалистов санитарно-эпидемиологического профиля. Более 15 лет назад был ликвидирован единственный в стране санитарно-гигиенический факультет по подготовке специалистов по специальности "гигиена, санитария, эпидемиология", в результате чего в организациях СЭС образовался дефицит квалифицированных специалистов (более 500 человек)", - говорилось в обращении.

"Хуже того, с целью сохранения штатных единиц на местах вразрез кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" на работу принимали непрофильных специалистов, таких как химики, физики, экологи, метрологи, медсестры, юристы, экономисты и иные", - добавили специалисты.



Из-за преступных действий, по мнению авторов обращения, "ход подготовки противоэпидемических мероприятий при пандемии коронавируса обнажил ряд проблем в системе здравоохранения страны. Например, лечебно-профилактические организации (ЛПО) не были готовы к приему больных КВИ, на местах отсутствовали средства индивидуальной защиты для медперсонала. В нерабочем состоянии находились системы приточно-вытяжной вентиляции, не были организованы потоки движения из "грязной" в "чистую" зоны для больных и медперсонала".

По словам авторов обращения, с 2015 года до настоящего времени официально санитарно-эпидемиологическая служба фактически не существовала. В результате бюрократической чехарды были утеряны ценнейшие кадры.



Помимо прочего, при реализации Государственной программы развития здравоохранения "Саламатты Қазақстан" на 2016–2019 годы произошла ошибочная переориентация деятельности органов санитарно-эпидемиологического контроля – на службу общественного здоровья. "В последнее время в корне изменились цели, задачи и функции СЭС. Были закрыты санитарно-гигиенические факультеты в Карагандинском и Алматинском государственных медицинских вузах. Вместо них открыли факультеты "Медико-профилактическое дело" и "Общественное здравоохранение", - указано в обращении.

Выпускники этих факультетов, по мнению авторов, не могут стать защитой для населения, так как не имеют нужной подготовки. В принципе, не нужно быть специалистом, чтобы оценить всю нелогичность и недобросовестность постановлений многих санитарных врачей по всему Казахстану. Уровень их квалификации вызывает все больше вопросов.



Остается надеяться, что Минздрав, Министерство образования и правительство в целом извлекут уроки из ошибок пандемии и вплотную займутся вдумчивой реформой подготовки медицинских кадров. По мнению экспертов, необходим тщательный аудит организаций медобразования, в том числе, колледжей, необходимо обеспечить доступ студентов к новейшим разработкам во всех областях знаний, необходимы также серьезные вложения в материально-техническую базу. А главное – нужно прекратить реформы ради реформ и обеспечить оценку коррупционных рисков. Источник - turanpress.kz

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