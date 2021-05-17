Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"

07:25 21.05.2021

Май 17, 2021

Муллораджаб Юсуфзода



Министерство образования и науки Таджикистана в распространенном 12 мая заявлении призвало студентов из Таджикистана и Кыргызстана, обучающихся в соседних странах, не поддаваться различным слухам и продолжать учебу.



В тексте упоминается о "добрососедстве" и "мирном сосуществовании двух братских народов" и содержится призыв к таджикским и кыргызским студентам продолжить свое образование. Заявление министерства было сделано на фоне того, как после кровавого конфликта на таджикско-кыргызской границе некоторые таджикские студенты бросили учебу в соседней стране и вернулись домой.



"Не скрывали своей неприязни"

Нуриддин Ильесов, студент отделения стоматологии Ошского медицинского университета Кыргызстана, один из тех, кто был вынужден бросить учебу и вернуться на родину.



По его словам, на следующий день после приграничного конфликта они ощущали по отношению к себе в Кыргызстане враждебное отношение, и ему вместе с семерыми земляками пришлось бросить учебу. Нуриддин говорит, что после столкновений на границе какого-либо давления ос стороны официальных структур Кыргызстана не было, а простые жители, увидев их на улице, рынках, даже на погранпереходах, не скрывали своей неприязни.



"Во время возвращения я столкнулся на КПП с несколькими жителями Кыргызстана, они были в спортивной одежде. Один из них показал на своем телефоне видео убитых людей и сказал, что отомстит за них. Он возмущался, неужели мусульмане могут убивать мусульман. Потом нам сказали, чтобы таджики и узбеки стояли в отдельной очереди. Простые люди дают такие распоряжения, а милиция стоит рядом и ничего не говорит", - рассказал он.



"Взяли под контроль безопасность каждого студента"

Еще несколько студентов, обучающихся в Кыргызстане, пожаловались на давление в этой стране после печально известных событий на границе. В СМИ появились сообщения о том, что кыргызская сторона выдворила со своей территории 42 граждан Таджикистана.



Но власти Кыргызстана опровергли эти сообщения и заявили, что никто не исключал таджикских студентов и не оказывал на них давления. Эрнист Османбаев, сотрудник пресс-службы МВД Кыргызстана, на прошлой неделе в беседе с кыргызской службой Радио Свобода сказал, что сообщения о выдворении граждан Таджикистана являются безосновательными и они покинули страну добровольно.



Назира Тилекова, декан исторического факультета Кыргызско-Узбекского Университета в Оше, сказала, что после приграничного конфликта руководство вуза взяло под контроль безопасность каждого студента из Таджикистана.



"После событий на границе мы уточнили местожительство таджикистанских студентов и через их кураторов следили за их безопасностью. Кураторы продолжают вести свою работу в этом направлении", - отметила она.



"Если кто-то вас обидит, обращайтесь в ректорат"

По данным министерства образования и науки Таджикистана, в настоящее время в Кыргызстане обучаются 2080 таджикских студентов. В Таджикистане учатся 105 кыргызских студентов.



Студенты из Кыргызстана, которые учатся в таджикских вузах, рассказали, что после приграничных столкновений их спрашивали об их безопасности. Азизбек Тешабаев, обучающийся на отделении китайского языка в Таджикском национальном университете, этнический таджик родом из Кадамжайского района Баткенской области. Он обучается по квоте в Таджикистане. По его словам, после приграничного конфликта он не ощущал никакого давления или ненависти, а руководство университета неоднократно справлялось о его безопасности.



"Меня позвал проректор и сказал, что если кто-то скажет в наш адрес что-нибудь оскорбительное или обидит, мы можем обратиться к ним. Он сказал, что мы приехали по квоте, по их приглашению, успокоил, мол, не расстраивайтесь, все утрясется", - сказал Азизбек Тешабаев.



Отголоски конфликта, которые мешают нормально жить

Власти Таджикистана и Кыргызстана до сих пор официально не объявили, сколько таджикских и кыргызских студентов бросили учебу после приграничного конфликта и вернулись домой.



Асрор Соҳибкадамов – студент медицинской академии в Бишкеке, одновременно работает в отделе выдачи справок о COVID-19. По его словам, после 30 апреля многие таджикские студенты хотели пройти тест на коронавирус, чтобы вернуться домой.



"Когда я спрашивал их, почему они хотят вернуться домой, они отвечали, что их родители позвонили и просят вернуться. Они боялись, что приграничный конфликт перерастет в нечто большее. 5 и 11 мая были рейсы, и большинство таджикских студентов вернулись домой", - сказал Асрор Сохибкадамов.



Отголоски недавних приграничных столкновений, похоже, тяжело сказываются на жителях обеих стран. Студенты – не единственная группа, которая пострадала от последствий конфликта на границе. Недавно группа представителей таджикских транспортных компаний пожаловалась на то, что власти Кыргызстана не разрешают им беспрепятственно пересекать границу. Такая же жалоба поступает и с кыргызской стороны.



Столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28-29 апреля. Но лишь 6 мая таджикские власти подтвердили, что в ходе пограничных столкновений 19 человек погибло и 87 получили ранения.



По данным кыргызской стороны, 189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли.



Власти Таджикистана и Кыргызстана обвиняют друг друга в развязывании войны и нанесении огромного ущерба. Генпрокуратуры обеих стран возбудили уголовные дела в связи с событиями на границе.