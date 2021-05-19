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|Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:29 21.05.2021
В главной галерее России открылась выставка одного из самых ярких авангардистов XX века - Ивана Кудряшова. Большинство из его работ увидели свет благодаря Игорю Савицкому, собравшему его полотна и сохранившего их в запасниках своего музея.
Картины одного из классиков русского супрематизма, последователя Казимира Малевича - Ивана Кудряшова теперь может оценить и московская публика. Уникальную экспозицию в Третьяковке торжественно открывала делегация из Узбекистана во главе с заместителем председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саидой Мирзиеевой и вице-премьером Узбекистана Азизом Абдухакимовым.
"Благодаря Игорю Савицкому, эти картины были сохранены в фондах его музея. Они почти 50 лет пролежали в запасниках, и лишь в 2017 году специалисты из Третьяковской галереи проявили интерес к этой экспозиции и изъявили желание провести такую персональную выставку работ Ивана Кудряшова", - поделилась на церемонии открытия Саида Мирзиеева.
Это не первая масштабная экспозиция из Каракалпакстана. В 2017 году во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву в музее искусств имени А.С. Пушкина также проходила большая выставка из фондов музея Савицкого.
Персональная выставка Ивана Кудряшова в таких масштабах проходится впервые. Она приурочена к 125-летию со дня рождения художника и продлится в Третьяковке по 22 августа.