В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин

07:39 21.05.2021

Противники Эрдогана обзавелись новыми лоббистами

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21 мая 21



Критики турецкого руководства в США пытаются воспользоваться видимой дистанцией между президентом Джозефом Байденом и его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Правозащитная организация, которая, как считается, близка к основному политическому противнику турецкого лидера – беглому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, расширила штат лоббистов в Америке, чтобы усилить международное давление на Эрдогана. Сторонники опального исламского деятеля, которого Анкара называет организатором путча 2016 года, хотят добиться продвижения санкционных законопроектов.

На регистрацию лоббистов обратило внимание издание Foreign Lobby Report. Так, правозащитная организация Национальный совет гражданской адвокатуры (NCCA), которую турецкие государственные СМИ называют не иначе, как частью "сети гюленовских террористов" в США, подписали контракт с лоббистским бюро Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas. Исполнительный директор NCCA Билал Экшили заявил, что контракт должен помочь усилить международное давление на Эрдогана в то время, когда администрация Байдена не проявляет особой лояльности к его политике. "Атмосфера для этого очень позитивная, – говорит Экшили. – Сейчас в Вашингтоне все говорят о нарушениях прав человека в Турции".



В NCCA отмечают, что работа лоббистов необходима, чтобы простимулировать принятие в Конгрессе конкретных законопроектов. Это, к примеру, Закон о поощрении прав человека в Турции, который обязывает вводить санкции против официальных лиц, признанных ответственными за "задержание узников совести и политических заключенных". Эта инициатива, кроме того, предписывает Госдепартаменту финансировать "структуры гражданского общества", которые работают над освобождением диссидентов и политзаключенных в Турции. Помимо этого, упоминается законопроект, который вводит для ряда государств запрет использовать "красные уведомления" Интерпола с целью преследования своих критиков за рубежом.



Сторонники Гюлена намерены подтолкнуть Байдена к обсуждению ситуации с правами человека в Турции при очной встрече с Эрдоганом. Переговоры, как ожидается, должны состояться на полях саммита НАТО в Брюсселе в следующем месяце. Они могут оказаться напряженными из-за возмущения Анкары исключением из программы производства истребителей F-35 и американской поддержкой курдских формирований в Сирии. В этом месяце высокопоставленная делегация Госдепартамента посетила северо-восток Арабской Республики, который находится под контролем курдских формирований, для переговоров о дальнейших путях взаимодействия. Визит был интерпретирован как признак желания продолжить поддержку "курдского проекта".



Foreign Lobby Report особо отмечает, что критики турецкого руководства в США оказались очень воодушевлены сокращением масштабов лоббистской кампании Анкары в Вашингтоне: на сегодняшний день официальными представителями интересов посольства Турции в США зарегистрированы только три бюро. Это дает оппозиционным деятелям основание полагать, что лоббисты Анкары провалили свою работу.



Так, явным признаком их провала, как считают критики Анкары, стало решение администрации Байдена реализовать предвыборное обещание и признать массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. В официальном заявлении американского лидера по этому поводу говорилось, что "1,5 млн армян депортировали либо убили в ходе кампании по уничтожению" и что задача американского руководства в данной ситуации – "не возложить вину на кого-то за произошедшее, а убедиться, что ничего подобного никогда больше не будет". Этот вопрос является очень болезненным для Турции. В Анкаре сообщили, что "решительно осуждают заявление президента США от 24 апреля по событиям 1915 года".



Одним из последних эпизодов, доказывающих степень американо-турецких разногласий, стало осуждение Вашингтоном антисемитских высказываний президента Эрдогана. С начала вооруженной конфронтации в секторе Газа турецкий лидер активно критиковал власти Израиля и называл его действия преступными, несмотря на то что незадолго до этого пытался нормализовать с ним отношения.



"Мы полностью отвергаем обвинения в адрес нашего президента в заявлении Госдепартамента США, – парировали накануне в МИД Турции. – Мы призываем администрацию США попытаться остановить нападения Израиля на гражданское население вместо того, чтобы выдвигать несправедливые и необоснованные обвинения".



Эксперты утверждают, что в условиях последовательной деградации отношений между Анкарой и Вашингтоном Эрдогану не остается ничего, кроме как искать себе тактических партнеров, в том числе среди бывших противников в регионе. Ранее в этом месяце глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу впервые за долгое время отправился для переговоров в Саудовскую Аравию, с которой у республики были крайне напряженные отношения в последние годы. С осени ситуация усугубилась введением властями королевства негласного бойкота на турецкий экспорт. По итогам поездки шеф турецкой дипломатии назвал встречу в Эр-Рияде "открытой и искренней". Саудовский коллега Чавушоглу Фейсал бин Фархан получил приглашение посетить Турцию.



Не исключено, что список претендентов на нормализацию отношений с Анкарой в этих условиях будет пополняться.