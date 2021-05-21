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"Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:40 21.05.2021

Военный договор с Казахстаном Россия ратифицирует, игнорируя перспективу переброски в республику войск США
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
21 мая 21

Американские и казахстанские военные не раз вместе участвовали в боевой подготовке. Фото со страницы 3-й армии США в Flickr
В ближайшее время президент РФ Владимир Путин должен завизировать закон о ратификации Договора о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном, который был одобрен в Совете Федерации. Подписанный в Нур-Султане 16 октября 2020 года сроком на десять лет, этот документ очень важен для Москвы, поскольку закрепляет на новом уровне взаимные обязательства сторон в обеспечении совместной безопасности. Но "многовекторная политика" Казахстана и близкие контакты с США опасны возникновением в военном сотрудничестве с РФ серьезных нестыковок.

Главным сюрпризом для РФ может оказаться согласие Казахстана на размещение войск США и НАТО, выводимых сейчас из Афганистана, о чем предупредил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Глава СВР не назвал конкретно страну, с которой сейчас пытаются договориться США, чтобы разместить в ней свои подразделения. Но он подчеркнул, что "правительство Соединенных Штатов Америки не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах. Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на такое не пойдут".

Оправдаются ли надежды Москвы с учетом складывающейся в Центральной Азии ситуации, сказать трудно. У Москвы сейчас, мягко говоря, натянутые отношения с США и другими странами НАТО, взявшими курс на военную конфронтацию с РФ.

Напряженность обстановки в связи активностью альянса "практически по всему периметру границ государств – членов ОДКБ" констатировал в минувшую среду и генеральный секретарь Организации Станислав Зась по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе. Однако Казахстан, который является союзником РФ в системе коллективной обороны, похоже, таких оценок не разделяет. Нур-Султан поддерживает активные контакты с Североатлантическим альянсом и в июле 2021 года даже планирует провести на своей территории очередные военные учения "Степной орел" с участием войск США, Великобритании и Канады. Как сообщают СМИ, "цель этих учений – интеграция казахстанских вооруженных сил со структурами США и НАТО". Учения проходят ежегодно уже почти 20 лет. И как обозначали американцы, в 2018 году в учебном центре армии США в Южной Каролине, их цель взаимодействия с казахстанскими подразделениями – "Вместе тренироваться, чтобы вместе воевать" (Train together to fight together). При поддержке американских и английских инструкторов в Казахстане еще в 2000 году был создан миротворческий батальон "Казбат", который сейчас уже трансформировался в бригаду "Казбриг". Специалисты Пентагона и других стран НАТО в этой стране активно действуют в нескольких центрах военной подготовки личного состава Вооруженных сил страны.

Американские военные в этой стране занимаются не только обучением и подготовкой военных кадров. Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что в Казахстане, недалеко от Алматы, действует самая современная в Центральной Азии, построенная Пентагоном лаборатория, где "разрабатывают военные биологические рецептуры". "К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", – отметил Онищенко. Когда 19 мая при обсуждении вопроса о ратификации Договора о военном сотрудничестве сенатор Светлана Горячева спросила заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, существуют ли до сих пор в Казахстане американские биолаборатории, тот ответил примирительно: "Лаборатория такая есть, построили ее американцы, но ни одного американского военнослужащего в этой лаборатории нет. Научными исследованиями занимается", – сказал Панков. При этом еще недавно МИД РФ возмущался деятельностью подобных лабораторий.

А в минувшую среду на брифинге в Нур-Султане представители США рассказали, что именно их эксперты провели оценку работ и консультации по сбору (утилизации) неразорвавшихся боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, где в 2019 году произошла детонация арсенала. Там взорвались склады с советскими и, возможно, российскими боеприпасами, а у военных саперов РФ есть богатый опыт по их сбору и утилизации. Однако почему-то в Минобороны Казахстана решили, что оценку нейтрализации последствий взрывов на арсенале в Арыси лучше проведут специалисты американского отряда быстрого реагирования. Спецы из Пентагона оценили, что очистить арсенал от снарядов удастся только за относительно долгий срок – два-три года.

В СМИ пишут о программах новой военной помощи США Казахстану, например, цитируют сообщение инженерного корпуса американских Сухопутных войск, где говорится, что в странах Ближневосточного региона и Центральной Азии, включая Казахстан, ведомство намерено изучить потенциальных подрядчиков для строительства 20 объектов – аэропортов и сопутствующей инфраструктуры, автомобильных дорог – на сумму 240 млн долл.

"Я не удивлюсь, что американские военные вскоре снова появятся в Арыси. И будут ли там только инженеры, саперы, а не другие специалисты, к примеру, представители разведки, радиотехнических войск, сил ВВС, ПВО – это большой вопрос", – говорит "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. Арысь – это город, который находится буквально в нескольких десятках километров от границы с Узбекистаном и связан с Ташкентом железной дорогой. Эта же дорога ведет к космодрому Байконур, который Россия арендует у Казахстана. "Для американцев выгодно в этом регионе иметь свои подразделения на долговременной основе. И есть опасение, что казахстанское руководство этому не будет сильно противиться", – уверен Гареев. Он напомнил, что именно Казахстан с начала операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане содействовал войскам коалиции в деле транзита грузов США и НАТО. "Тогда грузы из Европы шли по Черному морю в порты Грузии, далее в Азербайджан, через казахстанский каспийский порт Актау в Узбекистан и потом уже в Афганистан. Теперь, когда вооруженные силы стран альянса выводятся из Афганистана, возможен маршрут в обратном направлении", – отмечает эксперт.

Экс-заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай отмечал в свое время, что "Казахстан и Узбекистан, пожалуй, самые активные партнеры НАТО". При этом подчеркивалось, что "если брать просто статистику, число мероприятий, то Казахстан окажется на первом месте". Как ключевого игрока в Центральной Азии оценивал Казахстан и бывший госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я думаю, что возрастающее влияние США и НАТО на Казахстан Россия сможет компенсировать за счет взаимодействия с Китаем. В Пекине есть интерес, чтобы усилить свое влияние на Центральную Азию. Раньше он это делал с помощью экономической экспансии, но я уверен, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества он найдет способы взаимодействия с Москвой и другими странами, чтобы противостоять НАТО и США в военном и военно-техническом плане", – заявил "НГ" военный эксперт полковник Николай Шульгин.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621572000
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