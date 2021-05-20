Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот

08:19 21.05.2021 История Ташкента в картах: крепостная стена 1865 года и 12 древних городских ворот

Фото обложки: Фрагмент карты Ташкента 1872 года (публикуется впервые)

https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/20/ancient-maps/



Хокимият Ташкента определяет местоположение 12 древних городских ворот и крепостной стены. Согласно Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах, в "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения" администрации столицы поручено восстановить 12 древних городских ворот и внести их в туристический маршрут.



Департамент цифрового развития хокимията Ташкента работает над созданием геоинформационной системы столицы. Основой этой системы являются карты – современные и архивные. Поэтому специалисты департамента исследуют старый Ташкент и сравнивают карты города разных лет.



Заместитель директора по инфраструктуре пространственных данных, ГИС и картографии Департамента цифрового развития Камолиддин Файзуллаев исследует этот вопрос. "Газета.uz" публикует его материал о поиске карт и изменении города за полтора века.

Некоторые фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить.

Ташкент - древний город. Ему больше 2200 лет. За этот огромный период его облик сильно менялся - строились цитадели, крепости, дома, формировались жилые массивы и кварталы. Каким в точности был город в древности – узнать очень трудно. Многих исследователей больше волнует вопрос о том, какой была наша столица 150-200 лет назад.



Особенно любопытна история ворот и крепостной стены Ташкента. Она окружала город и защищала его от нападений неприятеля и других внешних угроз. В разные времена крепость насчитывала разное количество ворот: в X веке, когда Ташкент назывался Бинкетом, в городе было 7 ворот, в начале XIX века – 8, а с расширением города к 1864 году их стало 12.



После захвата Ташкента русскими войсками население нового города разобрало стены на строительные материалы. Достоверно известно, что в 1865-1872 годы часть стены между воротами Кашгар и Бешагач протяженностью 3700 метров, включая Кокандские и Коймасские ворота, была разрушена.

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Согласно госпрограмме на 2021 год, места установки восстановленных ворот должны быть исторически достоверными. Это сложно сделать, потому что раньше об их местоположении судили по картам 1890 года - тогда большая часть стены и ворот уже была разрушена. Однако благодаря уникальным архивным материалам нам в Департаменте цифрового развития удалось определить их точное местоположение.



Под уникальными архивными материалами мы подразумеваем карты Ташкента 1865-1872 годов. Они не были доступны ни в фондах архивов Узбекистана, ни в интернете. Мы нашли их в архивных фондах Российской Федерации.



Фрагмент карты "План города Ташкента с окрестностями" 1865-1866 годов

Один из этих документов называется "План города Ташкента с окрестностями". Его составили подпоручик Колесников и прапорщик Тимофеев в 1865-1866 годы - сразу после взятия штурмом Ташкента.



Пока у нас нет данных о существовании более древних карт. Поэтому это самая ранняя из известных на сегодняшний день карт, отображающая территорию города Ташкента с окрестностями.



Размер карты составляет 180х194 см. Масштаб карты – в 1 дюйме 100 саженей (1 дюйм равен 2,54 см, 1 сажень – 2,1336 м). В метрической системе масштаб составляет 1:8400.



Карта охватывает территорию Ташкентского оазиса площадью примерно 15х15 км: на юге – район Южного вокзала, на севере – Кулоктепа в районе Хасанбая, на западе – район рынка Урикзор, на востоке – территория Ташкентского ботанического сада.



Немного статистики: в 1865 году территория Ташкента внутри стен составляла 17 кв. км. В городе проживало около 52 тысяч человек. Сегодня площадь столицы выросла до более 434 кв. км, или в 25 раз. Численность населения составляет 2,62 миллиона, или в 50 раз больше, чем 150 лет назад.



Фрагмент карты "План города Ташкента с окрестностями" 1865-1866 годов

На карте выше отмечены все древние ворота Ташкента (при увеличении изображения прочитать названия ворот практически невозможно, однако в следующих материалах мы отдельно расскажем о каждых). Кроме того, на карте видна протяженность всей стены крепости Ташкента (красная линия).



Мы наложили эту карту на современную, получили точное местоположение всех ворот и узнали, где проходила крепостная стена. Точность определения местоположения ворот составляет около 10 метров.



Рисунок 1

Ворота Сагбан на карте 1865-1866 годов

Для примера приведем ворота Сагбан. На рисунке 1 желтой линией показана дорога к воротам Сагбан. Эту же линию нанесем на топографический план Ташкента 1977 года (рисунок 2) и увидим, что та же дорога сохранилась в виде улицы Сагбан. На рисунке 3 мы можем определить, где были расположены ворота Сагбан относительно сегодняшних ориентиров. Таким образом, мы определили местоположение всех ворот Ташкента.



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Слева: село Нагай-курганъ на карте 1865-1866 годов. Справа: махалля Ногай-курган на ортофотоплане 2019 года с контурами бывшего одноименного села.

Южная рамка карты подпоручика Колесникова ограничена сегодняшним районом Южного вокзала. На карте 1866 года на том месте отображено село Нагай-курганъ, которое сегодня стало одноименной махаллей в Сергелийском районе. Планировка улиц этой местности тоже сохранилась. В 1866 году Ногай-курган был единственным местом Ташкента, где выращивали картофель. Жители села были выходцами из мусульманских регионов России.



Еще одна находка – часть стены крепости старого города протяженностью около 350 метров. Ее использовали как стену новой крепости, построенной после захвата Ташкента в 1865 году.



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Слева: стены новой крепости на карте 1865-1866 годов. Справа: современный вид этого места.

Заметим, что на месте новой крепости с 1810 до 1821 года была кокандская крепость, то есть урда (цитадель, в которой жили правители). Позже ее перенесли на север. После переезда размер урды составлял около 420х480 м (размеры старой крепости неизвестны). В урде находился дворец правителя Ташкента (Ханский дворец).



План ханского дворца, составленный в 1866 году

Исторические документы подтверждают, что сразу после захвата Ташкента в 1865 году, урда была перестроена и появились новые кварталы. План новых кварталов был составлен военными топографами.



План европейского квартала между каналами Анхор и Чаули, составленный в 1869 году

Планом постройки города руководил военный инженер Колесников. На участке между каналами Анхор и Чаули город был спроектирован прямоугольным методом. Уже к 1870 году территория между каналами Анхор и Чаули была заселена.

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На карте прапорщика Васильева от 1870 года (первое изображение в галерее ниже), можно увидеть планировку первых строений между каналами Чаули и Саларом. Здесь уже применялась лучевая планировка, которая сохранилась в центре Ташкента до наших дней (сквер Амира Темура).



Карта прапорщика Васильева

Формирование сквера по состоянию на 1870 год

В 700 м южнее сквера Амира Темура находился сад Минг-урик площадью 12 га (в правом нижнем углу на первых двух картах в галерее выше и в центральной верхней части фрагмента карты на изображении ниже).



Ближе к Северному вокзалу сохранилось одноименное городище. Раньше его площадь составляла 16 га. Со строительством нового города после захвата Ташкента археологический памятник Минг-урик постепенно практически исчез: от него осталось всего 13 соток.



Проведите вправо и влево по фотографии.

Слева: сад Минг-урик в центральной верхней части изображения и городище Минг-урик ниже и правее сада на карте 1865-1866 годов.

Справа: современная территория городища Минг-урик (отмечено желтым) на ортофотоплане 2019 года.

Помимо самих ворот и стены, на картах есть несколько интересных моментов. Например, нас удивило как русские топографы называли места в Ташкенте. Минг-урик превратился в Мынъ-Урюкъ, Ок-тепа – в Охъ-тюбе, Кукельдаш – в Кугандашъ, ворота Камолон - в Камеланские ворота. Канал Анхор записан как арык Ангаръ. Скорее всего, так происходило потому, что топографы фиксировали названия на слух. Например, арык Чукур куприк на их карте назван на ташкентский лад "Чукур купру".



В галерее ниже примеры наименования объектов в Ташкенте на карте 1865-1866 годов.



Городище Минг-урик отмечено как бугор Мынъ-урюкъ

На картах также был указан бугор "Кулакъ-чинъ тюбе", который со временем превратился в Кулоктепа (ныне это территория махалли "Тикланиш" в Юнусабадском районе). Этот объект сейчас входит в перечень объектов материально-культурного наследия.



Проведите вправо и влево по фотографии.

Слева: бугор "Кулакъ-чинъ тюбе" на карте 1865-1866 годов.

Справа: современная территория Кулоктепа (отмечено желтым) на ортофотоплане 2019 года

Стоит добавить, что во всех старых узбекских государствах (Кокандское ханство, Бухарский эмират и другие) официальная переписка велась на персидском языке. Но в Ташкентском государстве (1784-1808 годы) официальным языком был узбекский.



А еще необходимо отметить каллиграфию: все карты составлялись вручную.



Эта статья - только самое начало. Мы собрали огромное количество данных, которые будут интересны читателям и очень полезны для исследователей. В их числе история ханского дворца, информация о разных частях Ташкента, строительстве нового Ташкента после захвата города, расширении его границ и росте населения.



Сейчас мы разрабатываем интерактивный сайт, где можно будет детально рассмотреть каждые древние ворота, узнать их историю и точное местоположение. Там же мы вкратце расскажем про историю нашей столицы, в том числе и про стену вокруг города. Запуск сайта будет анонсирован в "Газете.uz".

Текст подготовил Камолиддин Файзуллаев.

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