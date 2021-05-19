В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия

08:32 21.05.2021

Таможенники России сообщили о перехвате более 800 кг героина из Центральной Азии



Четыре партии наркотиков из Центральной Азии предназначались для Нидерландов.



В Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили о пресечении деятельности преступной группы, участники которой пытались создать канал для поставок героина в Нидерланды. Переправлять наркотики из Центральной Азии через Россию они намеревались партиями по 200 кг, передает РБК.



В ФТС указали, что после раскрытия схемы преступников удалось не допустить транзит через Россию уже первых четырех партий, в результате чего правоохранительные органы изъяли более 810 кг героина, который шел из стран "золотого полумесяца" (Афганистана, Ирана и Пакистана).



Фото: customs.gov.ru

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Также были задержаны исполнители, пособники и организаторы канала контрабанды, в том числе и граждане стран ЕС. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере).



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Как указывается в сообщении ФТС, в 2021 году российскими экспертами отмечаются попытки международных наркокартелей возобновить функционирование так называемого Северного маршрута и, как следствие, рост транзитного перемещения наркотических средств через территорию России.



В феврале этого года власти Болгарии сообщили о захвате 400 кг иранского героина, которые пытались провезти через порт Варны на корабле, который следовал из ОАЭ. Как предположили местные власти, наркотики предназначались для поставки в Западную Европу.