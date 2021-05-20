 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.05.2021
23:28  Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа
23:18  В Узбе откроют еще один вуз - "Новый Узбекистан". Дефицит фантазии?
23:14  Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией, - Э.Байназаров
23:08  "Спутник" протек. В Киргизии умудрились испортить большую партию вакцины
20:59  Гиперзвуковое фиаско. Новые американские перспективные проекты становятся все более туманными, - Владимир Карнозов
20:53  Кремль растворил либерализм в империи. "Новое дворянство" наступает, - И.Преображенский
19:48  В Нигерии конкурентами из ISWAP убит глава "Боко Харам" Абубакар Шекау

18:09  Железная дорога из Китая через ЦА к портам Персии: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
08:32  В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия
08:19  Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот
07:40  "Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:39  В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин
07:33  Высшее кишлачное... В узбекском Катта-Кургане откроется свой университет
07:29  Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:25  Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"
07:21  Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова
07:15  Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:01  Неволя к труду: в Роc-регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
06:56  Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов
06:49  "Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин
06:42  Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области
06:36  Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:31  Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:28  Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин
00:42  О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
00:38  Финт ушами. Почему Байден отказывается от санкций против "Северного потока-2" - Suddeutsche Zeitung
00:35  Иран готовится к жизни без санкций и к нефтяной экспансии, - А.Башкатова
00:13  Индийские вакцины для африканцев оказались в печи
00:08  Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко, - Н.Стороженко
Четверг, 20.05.2021
22:17  США уверяют, что получили "серьезные косвенные доказательства" лабораторного происхождения КОВИда
22:15  В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"
19:26  Родители убили и расчленили иранского режиссера Бабака Хоррамдина за "безнравственный" образ жизни
19:13  Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев
19:06  Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов
10:28  Запад толкает Центральную Азию в Афганистан, - А.Грозин
10:10  Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде
10:00  Задержан 2 недели просидевший в кресле замглавы кабмина - министр цифрового развития Кыргызстана Дыйканбаев
09:02  На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор, - И.Кармазин
08:53  Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство
08:42  Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова
08:26  Итоги выборов в Бишкекский горсовет (кенеш) окончательно отменены
08:07  Полный Жабык в ковидном Казахстане, - П.Караваев
07:59  Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
07:44  Дональду Трампу шьют уголовку. Вор должен сидеть в тюрьме...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Железная дорога из Китая через ЦА к портам Персии: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
18:09 21.05.2021

Железная дорога из Китая через Киргизию и Узбекистан к Персидскому заливу: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
20.05.2021
Артем Васильев

Железная дорога из Китая через Киргизию и Узбекистан к Персидскому заливу: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
Китай строит свой проект "Один пояс, один путь", но власти КНР уже не готовы вкладываться в проекты в странах Центральной Азии.

Страны Центральной Азии в последнее десятилетие заинтересованы в том, чтобы играть роль транзитного хаба между Китаем и Ираном, Турцией и побережьем Персидского залива. Один из проектов китайских властей "Один пояс, один путь" как раз предполагает строительство транспортных артерий через Азию. Сейчас поезда из Китая могут идти через российский маршрут или через Казахстан, но уже несколько лет обсуждается и другое направление.

Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан должна соединить Китай с Турцией и Персидским заливом. На этом направлении уже существует дорога из китайского города Иу через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в Иран, но путь в 10400 километров слишком долгий и достаточно извилистый. Если удастся построить дорогу через Киргизию и Узбекистан, сроки доставки грузов могут сильно сократиться.

Однако все это упирается в вопросы финансирования. Один из экспертов транспортной отрасли оценивал стоимость строительства 270-километрового отрезка дороги через Киргизию примерно в 4,5 миллиарда долларов (такая стоимость связана с гористым рельефом местности). Но, очевидно, у республики таких денег просто нет, и в кредит она дорогу не построит – Киргизия уже должна 1,8 миллиарда долларов китайскому экспортно-импортному банку.

Теперь же Китай ориентируется, прежде всего, на проекты с софинансированием. Другими словами, строительство железной дороги должны профинансировать еще и те страны, по которым она будет проходить. Например, так была построена дорога из Иу в Тегеран.

При этом для Киргизии, как считают власти республики, такая дорога нужна – каждый год она приносила бы до 200 миллионов долларов только транзитными сборами. Правда, международные эксперты считают, что республика переоценивает потенциал дороги, и ее окупаемость под большим вопросом. Тем не менее, киргизские чиновники заявляют о достигнутых соглашениях, и даже о том, что некоторые участки готов профинансировать Узбекистан (власти которого пока никак это не комментировали).

Читайте также: На Чернобыльской АЭС продолжаются и даже ускоряются реакции деления в лаве. Это может стать проблемой в будущем 8 1
В основном же транспортные грузовые маршруты из Китая в Европу проходят на 90% по территории России, и это направление считается оптимальным по ценам и надежности. А если построить новую дорогу через центральноазиатские республики, инфраструктура будет окупаться годами. Россия же в данном случае точно не будет помогать строительству – скорее наоборот, начнет ему активно противостоять.

Поэтому пока строительство нового пути под вопросом. Тем временем Китай готов отправлять грузы по альтернативным маршрутам. Например, год назад из Китая в Узбекистан был отправлен груз по комбинированной линии – поезд привез груз из 230 тонн электроприборов на границу Китая с Киргизией, там его перегрузили на грузовики, доставившие товар к границе с Узбекистаном. Там товар был перегружен снова на поезд и так доставлен покупателю. Обратно таким же маршрутом отправили партию узбекской ткани. Всего доставка с перегрузкой занимает 7-10 дней, но в случае наличия прямой железной дороги сроки будут заметно сокращены.

Источник - bankstoday.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621609740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об уточнении Республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- А. Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Дорога, дорога, ты знаешь так много… (Часть вторая)
- Подведены итоги проверки ревизионной комиссии по городу Алматы
- Кадровые перестановки
- Рассмотрено дело о взыскании морального вреда с больницы за подмену детей в родильном доме
- Осуждены сотрудники Управления полиции города Рудный
- Иностранки работали в салоне боди-массажа в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  