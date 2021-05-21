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Кремль растворил либерализм в империи. "Новое дворянство" наступает, - И.Преображенский
20:53 21.05.2021

Анатомия слухов: "новое дворянство" наступает
Кремль берет курс на обновление правящего класса - в парламенте оно будет фиктивным, а реальная власть начнет переходить от отцов к детям.

Создается ощущение, что кандидатов в Госдуму отбирали на основе мониторинга наиболее скандальных российских телешоу.

Избранники аполитичного призыва
Накануне старта парламентской кампании представители власти много говорили о том, что состав Госдумы должен быть серьезно обновлен, а главное, что избирательные списки должны формироваться из профессионалов. Эту мантру в России повторяют из рада в раз. Вопрос только в том, в чем именно должны быть профессионалами новые депутаты. Пока, судя по наиболее ярким лицам нынешней предвыборной кампании, создается ощущение, что кандидатов отбирали на основе мониторинга наиболее скандальных российских телешоу.

Вдобавок, далеко не все эти лица новые. Например, ходят слухи, что патриарх Кирилл лично ратовал за сохранение в Госдуме вице-спикера Петра Толстого. Помимо лоббирования интересов РПЦ, этот бывший телеведущий успел стать "лицом России" в Парламентской ассамблее Совета Европы. Причем лицом довольно неоднозначным. Теперь к нему может добавиться еще один телеведущий с яркой репутацией - Сергей Михеев. Многие помнят, как этот в прошлом политолог и политтехнолог поколотил в эфире российского ТВ зловредного иностранного эксперта. Михеев, что называется, возвращается к корням. Его политическая деятельность начиналась в рамках националистического "Конгресса русских общин", а теперь он пойдет на выборы в составе "прилепинского" крыла "Справедливой России - За Правду".

Еще одним депутатом готовится стать собственно сам Захар Прилепин, "писатель с оружием в руках", любящий рассказывать, как воевал в Донбассе. В 2021 году Прилепин активно предлагал Кремлю свою "гвардию" как инструмент для борьбы с оппозицией. Вместе с ними баллотируется и еще один писатель - Николай Стариков. Сталинист, гомофоб и автор многочисленных статей и книг по самым разным областям знаний - от экономики до геополитики, которые критиковались многими представителями профильных наук за лженаучность. От этой же партии в Госдуму намерен избраться профессиональный одессит Анатолий Вассерман.

Пламенных борцов-пропагандистов в списках "Справедливой России - За правду!" набирается очень много. С учетом ее низкого рейтинга, даже закрадываются сомнения в том, останутся ли в партийных списках и одномандатных округах места для нынешнего лидера этой партии Сергея Миронова и его прежних соратников. Или же это политическое объединение уже полностью "откуплено" сторонниками присоединения Донбасса к России и других разнообразных империалистических проектов по расширению границ нашей великой страны.

Кремль растворил либерализм в империи
Кампанию перечисленным патриотам, как ходят слухи, могут составить не менее яркие (и еще более далекие от профессиональной политики) кандидаты от "Единой России". Говорят, что под ее флагом в Госдуму пойдут актеры Владимир Машков и Михаил Пореченков. СМИ пишут и про Дмитрия Певцова, хотя сам он это отрицает. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, также может поучаствовать в выборах - только от нового кремлевского проекта "Зеленая альтернатива".

Женщины не стоят в стороне. От эсеров хочет избраться ведущая Екатерина Гордон. Ее коллегой, но уже от "Единой России", может стать Мария Бутина, вернувшаяся в Россию из США, где она, по ее словам, отстаивала право на свободное ношение оружия, но в итоге попала в тюрьму. Сейчас она также телеведущая - на пропагандистском телеканале Russia Today, где успела прославиться поездкой в колонию к оппозиционеру Алексею Навальному.

Что касается телеведущих, то еще один потенциальный депутат - Глеб Пьяных. Хотя его наверняка затмит известнейший пропагандист Евгений Попов, который на пару с супругой Ольгой Скабеевой ведет передачу "60 минут". Еще один яркий потенциальный депутат - телеведущий Тимофей Баженов, ставший известным благодаря передаче "Дикий мир".

Компанию им может составить политолог Валерий Соловей - вероятно, от "тайной могущественной организации", в которой он, по его утверждению, состоит. Ну а вишенка на торте - Юлия Волкова, бывшая участница группы "Тату", одного из самых удачных в мировом масштабе российских поп-проектов. Теперь она хочет стать кандидатом от "Единой России". Видимо, чтобы нести в общество кремлевскую версию "традиционных ценностей". Во всех своих проблемах с репутацией Волкова обвиняет оппозицию, что показывает, что певица вполне встроилась в нынешний правящий класс, у которого во всех ошибках виновата или заграница, или еще недопосаженные российские несогласные.

Говорят также, что "Единая Россия" активно мобилизует в свои ряды врачей. Лучше бы, конечно, они продолжали лечить россиян, ведь эпидемия ковида все еще не закончилась. Но партии власти, видимо, слишком уж хочется "прислониться" к настоящему профессионализму и геройству. Не может же вся будущая главная фракция состоять из одних только шоуменов - должен кто-то в списках вызывать у избирателей и неподдельное уважение. Без того уже ходят слухи, что рейтинг "Единой России" в городах миллионниках ушел ниже 20% и продолжает снижаться.

Вырастили себе смену
Одним направлением в Госдуму десятков медийных фигур Кремль не ограничится. Парламент в России давно имеет скорее бутафорскую функцию и почти не участвует в написании и обсуждение законов, просто штампуя их. Но есть по-настоящему важные "места силы" - в исполнительной власти и госкорпорациях.

Там после думских выборов, как ходят слухи, ожидается серьезное возрастное омоложение. Правда, новые фамилии россиянам, скорее всего, учить почти не придется. Речь идет о выдвижении на место стареющих ровесников Владимира Путина их детей, которые вошли в "возраст власти". Патрушевы, Ивановы, Фрадковы и многие другие уже давно трудятся на благо родины. Некоторые успели занять и министерские посты. Но есть еще много представителей младшего поколения нынешнего правящего класса, "прозябающих" на среднем управленческом уровне.

Именно этот кадровый резерв Кремль якобы намерен задействовать для замены некоторых "старых соратников". Говорят, что уже есть что-то вроде реестра, который составил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Его сын, кстати, тоже упоминается в числе возможных претендентов на ответственные посты.

По сути, в прошлый раз нечто подобное в нашей стране происходило во времена Сталина, когда одно поколение чиновников чуть ли не одномоментно заменялось другим. Но тогда этой цели добивались методами кадровых чисток и репрессий, принимавших характер откровенной расправы с предыдущим слоем правящего класса. В новой же России, как ходят слухи, все пройдет тихо, по-семейному. И, главное, с соблюдением видимых приличий - открыто передавать свои посты по наследству российское "новое дворянство" пока еще стесняется.

Иван Преображенский
21 мая 21

Источник - rosbalt.ru
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