Гиперзвуковое фиаско. Новые американские перспективные проекты становятся все более туманными, - Владимир Карнозов

20:59 21.05.2021 Об авторе: Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.

20 мая 21



гиперзвуковое оружие Long Range Hypersonic Weapon существует пока только в проекте, но в будущем окажет серьезное влияние на развитие ракетных технологий.

Очередной раз сорвались намеченные на апрель пуски экспериментальной ракеты AGM-183A с борта стратегического бомбардировщика B-52. Таким образом, Америка увеличила "отрыв" от мировых лидеров в области гиперзвуковых вооружений, которые она сама записала в своих стратегических противников.

Подобный вывод сделала исследовательская группа Конгресса США в своем недавнем отчете под индексом R45811. Несмотря на огромные расходы, по нескольку миллиардов долларов ежегодно, все американские гиперзвуковые проекты ведутся в режиме, направленном на создание технологий и опытных образцов без конкретных планов по закупкам товарных вариантов для последующей постановки на боевое дежурство.



ПРОТИВНИКИ ОДОЛЕВАЮТ



Россия обладает несколькими системами гиперзвукового оружия. Боевой планирующий блок "Авангард" в 2016–2018 годах прошел три огневых испытания, включая два успешных, с разгоном свыше 20 Махов. Начиная с декабря 2019 года на боевом дежурстве находятся переоборудованные межконтинентальные ракеты типа SS-19 Stiletto (УР-100УТТХ), которые вскоре дополнит "Сармат" (РС-28). Хорошо продвигаются испытания противокорабельного "Циркона". Январь и октябрь прошлого года ознаменовались успешными пусками ракеты с фрегата проекта 22380, с разгоном до 8 Махов. Согласно записке исследовательской группы Конгресса США, "Цирконами" будут оснащены атомные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", АПЛ проекта 885 "Ясень", фрегаты и корветы ВМФ России.



Четверка МиГ-31К с ракетами "Кинжал" на центральном пилоне 9 Мая 2021 года в очередной раз пролетела над Москвой. Участие этих самолетов-носителей в воздушной части Парада Победы стало традицией. Американцы отметили данный факт, но с оговоркой: по их понятиям, "Кинжал" не относится к гиперзвуковому оружию, а считается "баллистической ракетой воздушного запуска". Это, конечно, не мешает ни ему, ни аналогичным китайским изделиям для бомбардировщиков H-6 развивать скорость, более чем в пять раз превышающую звуковую.



Исследовательская группа Конгресса США отмечает факт "практически одновременных" испытаний сходных систем гиперзвукового оружия в России и Китае, делает вывод о "координированном характере программ" и их "региональном контексте". Так, примерно в то же время, что и "Авангард", прошли испытания китайские планирующие блоки для баллистических ракет семейства "Восточный ветер".



Переоборудованные DF-21 и DF-26, а также специально созданная DF-17 уже заступили на боевое дежурство. Дальность стрельбы последней оценивается 1000–1500 миль, и она выступает носителем планирующих блоков DF-ZF (WU-14), испытания которых ведутся с 2014 года. От более ранних моделей эта отличается способностью выполнять "экстремальные маневры" в полете. Американцы предполагают, что подобная активно маневрирующая головная часть разрабатывается и для тяжелой межконтинентальной ракеты DF-41.



"Главный противник" опережает Штаты и в деле испытаний гиперзвуковых летательных аппаратов. Они отличаются от боевых блоков баллистических ракет тем, что разгоняются не на планировании, а имеют собственную силовую установку для разгона как минимум до 6 Махов. Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД) Lingyun открыто демонстрировался на выставке достижений китайской науки и техники 2018 года. На обозрение его выставили вскоре после успешного августовского полета "Звездного неба 2" (Xing Kong 2) – инновационного гиперзвукового аппарата, подъемная сила которого генерируется при помощи скачков уплотнения. Прототип может послужить основой для разработки серийной продукции со сроком принятия на вооружение 2025 год.



ДЕНЬГИ ЛЬЮТСЯ КАК ВОДА



По состоянию на весну 2018 года Китай двадцатикратно опережал США по числу проведенных испытаний гиперзвуковых систем, он удерживает лидерство по сей день. Это несмотря на огромные затраты, понесенные Вашингтоном по многочисленным научно-исследовательским программам, что ведутся с начала века.



Национальная Стратегия обороны, принятая в 2018 году, делает ставку на гиперзвуковое оружие как "одну из ключевых технологий, которые позволят США вести победоносные войны в будущем". Заместитель руководителя Объединенного штаба, бывший глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен считает, что обладание гиперзвуковым оружием "даст дополнительную возможность наносить удары по удаленным, хорошо защищенным целям, включая подвижные (например, ракетные установки на колесном/гусеничном транспортере или железнодорожной платформе), в ситуации, когда другие силы не могут быть задействованы или неэффективны".



Запрос Пентагона на 2021 финансовый год по части гиперзвукового оружия – 3,2 млрд долл. по сравнению с 2,6 млрд в 2020-м. На ведение семи крупнейших проектов финансирование увеличивается почти на 40% – с 1,7 до 2,355 млрд долл. Общей координацией занимается офис по гиперзвуковым проектам в структуре Пентагона. Помощник директора по данному направлению Майк Уайт говорит, что на данном этапе усилия ограничиваются оценкой концептов подобного оружия и отработкой технических заданий. Решение на закупку той или иной ракеты пока не принято.



Щедрое финансирование позволяет одновременно вести поисковые исследования сразу по двум основным направлениям. Первое: гиперзвуковые планирующие блоки, представляющие верхнюю ступень баллистических ракет. Второе: крылатые ракеты с силовой установкой типа scramjet (ГПВРД), использующие атмосферный воздух.



Все ведущиеся в настоящее время разработки не предполагают оснащение ракет атомными боеголовками. Поражение ведется кинетическим воздействием, с разрушением цели за счет энергии, аккумулированной скоростью движения снаряда. Предполагаемое боевое применение – в рамках концепции Conventional Prompt Global Strike, или "глобальный удар высокоскоростным обычным оружием", которую в обиходе часто называют просто "глобальный удар". Она выработана в расчете на системы оперативного и оперативно-тактического назначения для использования в региональных конфликтах.



"ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР" – НЕ ПРОСТО КОНЦЕПЦИЯ



Под этим названием проходит не только концепция, но и программа (CPS) создания оружия. Только в 2021 финансовом году на нее направляется более миллиарда долларов (почти двукратный рост к 2020 году), а всего за пятилетку – 5,3 млрд. Летом 2018 года Пентагон объявил ВМС лидером данного направления, в частности по разработке универсального планирующего боевого блока, который будет впоследствии использоваться на различных системах других видов вооруженных сил. За основу берется маневрирующая головная часть Alternative Re-Entry System, разработанная Sandia National Laboratories. Она прошла успешные испытания в 2011 и 2017 годах с достижением скорости, соответствующей 6 Махам.



Планирующий боевой блок представляет верхнюю ступень ракетной системы. В качестве его носителя флот хочет использовать разгонный модуль, разрабатывается для субмарин класса "Виргиния". Он носит название Virginia Payload Module и планируется к принятию на вооружение в 2028 году. Однако ранее, в 2025-м, появится его некий прототип с ограниченным функционалом, для подлодок класса "Огайо".



Начиная с этого года прикладываются усилия по адаптации этого оружия и к эсминцам класса "Замволт" (Zumwalt). А бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен утверждает, что в будущем флотоводцы хотели бы разместить подобное оружие на эсминцах типа "Арли Берк" (Arleigh Burke). Если серия "Замволтов" ограничена тремя корпусами, то этих – около 70 и строительство продолжается.



Универсальный планирующий боевой блок также найдет применение в системе LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), разрабатываемой для Сухопутных войск с целью подавления ПВО противника. Максимальная дальность пуска – 1400 миль. Бюджет соответствующей программы – 3,3 млрд долл., в том числе в текущем году – четверть от общей суммы. Закупки серийных образцов начнутся в 2024 году.



Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ведет три исследовательских программы: Tactical Boost Glide (TBG), Operational Fires (OpFires) и Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Общая цель – создание технологий и работоспособных прототипов, однако ни одна не предполагает выхода на боеготовность. Поэтому финансирование идет по линии НИОКР (Research, Development, Test and Evaluation), а не "Закупки".



AGM-183A: САМАЯ ПРОДВИНУТАЯ, НО НЕ ЛЕТАЕТ



Ближе всех к огневым испытаниям находится программа ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), ведущаяся в интересах ВВС США. По контракту с Пентагоном фирма "Локхид Мартин" занимается ракетой "воздух-поверхность" AGM-183A. Только в период 2020–2021 годов ей отведено финансирование в полмиллиарда долларов.



Конструктивно AGM-183A – твердотопливная ракета с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем. В ней нашли применения отдельные наработки DERPA по линии TBG. Генерал Эндрю Дж. Гебара, директор по долгосрочным планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США, сказал в интервью журналу Air Force Magazine: "Этот снаряд может за 10–12 минут пролететь почти тысячу миль". Пересчет в метрическую систему дает максимальную дальность стрельбы около 1,5 тыс. км, а скорость боевого блока – до 8 Махов.



Тестирование прототипов ARRW ведется уже несколько лет. ВВС США опубликовали фотографии стратегического бомбардировщика B-52H (бортовой номер 60–0050), несущего под крыльевым пилоном полномасштабный макет ракеты. Впервые эта комбинация поднялась в небо в июле 2019 года, а первый пуск планировался на апрель нынешнего. Самолет пару раз взлетал, набирал высоту, выходил на боевой курс и… возвращался обратно на базу с незапустившейся ракетой.



Между тем финансирование ARRW закрывается в 2021 финансовом году; Пентагон не просит дополнительных средств. Скорее всего с этой программой поступят так же ,как с Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW). В феврале ее просто закрыли, не забыв при этом истратить все выделенные на 2020 год средства в сумме 290 млн долл.



Свято место пусто не бывает, Пентагон намеревается открыть новый проект Mayhem, и в его рамках разработать демонстратор технологий Expandable Hypersonic Air-Breathing Multi-Mission Demonstrator. Промышленности направлены запросы на предложение. Наверное, целью проекта станет создание "более продвинутой и обещающей больше применений" ракеты как для бомбардировщиков B-52 и B-1B, так и истребителей F-15EX. Об этом можно догадаться из слов бывшего руководителя закупочного управления ВВС Уилла Роупера.



Выступая в Овальном кабинете, Дональд Трамп поведал журналистами о разработке "супер-пупер ракеты", обладающей скоростью в 17 раз выше звуковой. Однако никакой системы оружия под этим оригинальным названием (Super-Duper Missile) не числится ни в запросе Пентагона, ни в каких-либо других официальных документах. Но не будем расслабляться: помимо белых бюджетных расходов Америка ведет еще множество секретных программ, финансируемых отдельно. Вопрос лишь в том, расходуются ли отпускаемые средства по назначению или идут на прокорм огромного оборонно-промышленного комплекса, прочно сросшегося с теневым государством. Источник - ng.ru

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