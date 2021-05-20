"Спутник" протек. В Киргизии умудрились испортить большую партию вакцины

23:08 21.05.2021

21 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



Размороженный "Спутник V". Руководителей ЦСМ № 2 и ОЦСМ № 1 уволили



Из-за инцидента с размороженной вакциной сегодня уволили руководителей Центра семейной медицины № 2 и Объединенного центра семейной медицины № 1 Ленинского района. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.



Напомним, в ЦСМ № 2 разморозилось 994 дозы российской вакцины "Спутник V". Это был первый компонент.



В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Выговоры получили пять сотрудников ЦСМ № 2, ущерб - около 840 тысяч сомов - возложили на этот же центр.



Испорченная вакцина от коронавируса поступила по линии гумпомощи. Большую часть "Спутника" Кыргызстан закупил примерно по $10 за один компонент вакцины.