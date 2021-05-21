Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией, - Э.Байназаров

23:14 21.05.2021 Корреспондент "Известий" стал свидетелем разгона палестинской демонстрации у Аль-Аксы

Эльнар Байназаров

21 мая 21



Пятничная молитва перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме переросла в многотысячную демонстрацию - палестинцы праздновали наступление перемирия между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня, вступивший в силу в 2 часа ночи, обе стороны зачли как свою победу. Однако через полчаса после начала акции раздались взрывы - израильская полиция стала вытеснять палестинцев с Храмовой горы светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Как пояснил "Известиям" пресс-секретарь израильской полиции, в силовиков полетели камни и бутылки. Как минимум 35 палестинцев пострадали, сообщили "Известиям" медики Красного полумесяца, дежурящие там. Корреспондент "Известий" попал под обстрел обеих сторон и едва успел укрыться с десятком других палестинцев у Львиных ворот Старого города.



Отцы победы

Чтобы пройти из христианского квартала в мусульманский нужно преодолеть блокпост израильских стражей порядка. "Инта муслим? Ты мусульманин? Нет, ты не выглядишь как мусульманин",- вопрос-утверждение от полицейского с М-16 наперевес застигает меня врасплох.



Содержание сумки его не интересует, он спрашивает только про вероисповедание - по пятницам проход к мечети Аль-Акса разрешен лишь мусульманам.



- Докажи, что ты мусульманин, прочитай шахаду (свидетельство веры - троекратное повторение, что "нет Бога кроме Аллаха и пророка его Мухаммада")



Мне, как выпускнику Института стран Азии и Африки МГУ, произнести шахаду не представляет никакого труда - это проходят в первом семестре.



Полицейский переглядывается с коллегой, видимо, старшим по званию, тот кивает, дожевывая печенье. Меня пропускают.



- Стой, если ты в мечеть, нужно прикрыть ноги - в шортах сюда нельзя, - ловят меня уже с мусульманской стороны "Защитники Аль-Аксы".



Но к этому я тоже подготовился - надеваю поверх шортов джинсы. "Защитники" по-прежнему смотрят на меня с недоверием.



- Сколько раз в день мусульманину следует молиться? - уточняет бородатый мужчина на входе во двор мечети. И снова ощущение, что это внеплановая проверка моих университетских знаний. Отвечаю: "пять". "Защитник" пропускает меня, уже улыбаясь и произносит заветное: ахлян ва сахлян (добро пожаловать).



Пятничная молитва начнется через две минуты. Люди - точно не меньше 2-3 тыс. человек - заполнили весь двор перед мечетями Аль-Акса (она с небольшим серым куполом) и Куббат ас-Сахра (с большим золотым). Их часто путают даже сами арабы. Аль-Акса считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.



После десятиминутной молитвы верховный муфтий Иерусалима Мохаммед Хусейн начал было читать проповедь, в которой призвал всех собравшихся к миру. Но тут послышались громкие кричалки сторонников ХАМАС - десятки молодых людей открыто пытались сорвать речь муфтия.



- Йя шабаб, йя шабаб! (Ребята, ребята) - пытался их успокоить муфтий, которого считают близким к движению ФАТХ, основному политическому противнику ХАМАС.



Уже через минуту религиозного деятеля никто не слушал - многотысячная толпа начала кричать "Интисар" (победа), молодые люди забрались на арки между мечетями и развернули флаги Палестины и зеленые знамена ХАМАС.



Над людьми летят конфеты и мелкие монетки, слышно как женщины делают "загруту" - шумное выражение радости, похожее на тремоло. Выше конфет только экраны телефонов - все снимают, как палестинцы отмечают "победу" - именно так здесь восприняли заключенное накануне с Израилем соглашение о прекращении огня. С двух часов ночи 21 мая ЦАХАЛ и ХАМАС прекратили взаимные обстрелы, последние ракеты прилетели по югу Израиля в 01:48, отмечает "Гаарец".



Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху также назвал операцию Израиля в Газе "успешной" и отметил, что она "позволила изменить баланс сил с ХАМАС". Среди успехов израильской армии Нетаньяху перечислил разрушение 100 км "метро ХАМАС", военной инфраструктуры, используемой как для наземных, так и морских атак по Израилю, а также уничтожение 20 высокопоставленных лиц ХАМАС и "Исламского джихада".



В Газе также посчитали завершение военных действий победой, празднества начались в анклаве еще ночью. Его жители впервые за много дней смогли выйти на улицу.



- Да, это правда, празднования не прекращались на всех палестинских территориях с момента объявления прекращения огня и победы сопротивления. Матери мучеников (погибших в ходе этого конфликта. - "Известия") и их жены сегодня весь день раздавали сладости, - рассказала "Известиям" жительница Газы Нисрин.



Но говорить о возвращении к нормальной жизни невозможно. Газа нуждается в серьезном восстановлении, в секторе без домов остались свыше 52 тыс. человек.



- Сейчас все они они живут в школах и мечетях БАПОР (ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев), около 21 семьи полностью вычеркнуты из актов гражданского состояния, то есть все их члены умерли. Вот он, результат неизбирательных бомбардировок сектора Газа, - заключила собеседница "Известий".



Противостояние у храма

Пятничная акция у Аль-Аксы проходила спокойно, но длилось это всего 10 минут. Вдруг из-за золотого купола мечети послышались взрывы - со стороны Виа Долороза к храмовому комплексу подходили израильские полицейские. Снова хлопки взрывов - это светошумовые гранаты. И сразу короткие выстрелы резиновыми пулями.



Толпа в испуге побежала к Львиным воротам, однако десятки молодых людей укрылись у мечети, достали камни, бутылки и начали метать в полицию. Я, как выяснилось, бежал не за теми, и очутился как раз среди радикально настроенной молодежи в черно-белых арафатках. Укрываемся у синих стен Куббат ас-Сахра, гранаты разрываются в двух-трех метрах от нас. Дорога к отступлению также простреливается.



"Ялла, шабаб! Биссора (давайте, ребята, быстро)", - группа палестинцев прорывается к Львиным воротам, бегу в центре толпы. Гранаты разрываются совсем близко. Полиция бежит за нами - ввиду беспорядков у мечети ей дали право войти на территорию храма.



В колено женщины рядом со мной попадает пуля, она кричит, к ней тут же подъезжает маленькая гольф-машина "Красного полумесяца" и увозит на носилках. Полиция вытесняет палестинцев с территории мечети.



У Львиных ворот нас встречают солдаты с автоматами и выборочно выхватывают из толпы людей - в основном, молодых парней. Их досматривают и сажают в импровизированный обезьянник прямо у стены Старого города. Мне повезло - прохожу спокойно и попадаю в кольцо западных и израильских журналистов.



Рядом с солдатами снуют дети в арафатках и пытаются их дразнить, однако силовики только подмигивают детям и не выходят за забор перед собой.



Задержанных у Львиных ворот палестинцев отпускают спустя 40 минут, толпа вокруг встречает их овациями.



В ходе беспорядков на Храмовой горе ранения получили как минимум 35 палестинцев, сообщили "Известиям" медики Красного полумесяца.



Задержаны 16 человек, из них 12 подозревают в организации массовых беспорядков, заявил "Известиям" пресс-секретарь израильской полиции Михаэль Зингерман.



- Палестинцы по окончании пятничной молитвы начали забрасывать пост полиции булыжниками и бутылками с зажигательной смесью, потому нам пришлось войти на территорию Храмовой горы, - уточнил представитель полиции. - На данный момент все спокойно.



Однако вечером стычки с полицией вспыхнули в районе Бейт-Эль и у иордано-израильской границы. Беспорядки прошли и в Вифлееме.



Позже в СМИ появились кадры с камер наблюдения в Иерусалиме, на которых видно как палестинская молодежь запускает камни по полицейским. Обе стороны настаивают на своем и считают зачинщиками беспорядков оппонента.



- Все в таких случаях зависит от поведения полиции - она вошла на территорию храма и спровоцировала беспорядки. Эти действия были нужны Нетаньяху, чтобы доказать своим правым сторонникам, критиковавшим премьера за прекращение огня: мы не заключили договора с ХАМАС по Аль-Аксе, - заявил "Известиям" член секретариата израильской партии "Хадаш" Хатиб Самир.



Аль-Акса - это красная линия не только для палестинцев, но и для всего исламского мира, отметил политик. Потому, уточнил он, стоит ждать, что действия израильской полиции в мечети вызовут еще больший всплеск насилия среди арабского населения Израиля.



Эльнар Байназаров, Иерусалим Источник - известия

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