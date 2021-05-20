В Узбе откроют еще один вуз - "Новый Узбекистан". Дефицит фантазии?

23:18 21.05.2021

Бехзод Мусаев анонсировал создание университета "Новый Узбекистан"

Вице-премьер Бехзод Мусаев сообщил о планах по созданию университета "Новый Узбекистан". С 1 сентября президентские школы начнут функционировать во всех регионах.



Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев 21 мая на молодежном мероприятии "Движение пяти инициатив" анонсировал создание университета "Новый Узбекистан".



По его словам, с 1 сентября 2021 года президентские школы начнут функционировать во всех регионах, обучение будет вестись на основе Кембриджской системы образования.



"Посещая это место (школу - ред.), президент Шавкат Мирзиеев обратил внимание на вторую сторону вопроса и спросил: „Ребенок, окончивший учебу по Кембриджской системе образования, где будет учиться?". С этой целью были сделаны первые шаги по созданию университета „Новый Узбекистан"", - заявил вице-премьер.



Впервые об открытии президентского университета в столице Шавкат Мирзиеев сообщил в марте 2019 года. В январе 2021 года глава государства уточнял, что в вузе на 8000 студентов будет внедрено оксфордское образование.