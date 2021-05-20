Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа

23:28 21.05.2021

20 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил расположенный в Ахалском велаяте завод по производству бензина из природного газа, сообщает госинформагентство ТДХ.



К заводу глава государства прибыл на вертолете. Директор предприятия Доврангелди Сапбаев доложил, что работа здесь налажена оптимально и предпринимаются меры для увеличения выпуска бензина.



Затем президент осмотрел центр управления заводом, где ознакомился с организацией производства и выпуском готовой продукции. Специалисты предприятия рассказали главе государства, как происходит производство бензина из газа.



Далее Гурбангулы Бердымухамедов провел на заводе рабочее совещание с руководителями нефтегазового комплекса и учебных заведений, так как "для обеспечения бесперебойного функционирования завода и управления им необходимы специалисты с высокотехнологичным образованием".



Сапбаев доложил, что ежесуточно производится 1800 тонн бензина, которые поставляются в Афганистан и страны Европы. Также ведется работа по строительству второй очереди завода.



Председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Батыр Аманов сообщил, что для увеличения продукции наращиваются объемы добычи газа, повышается продуктивность скважин и осваиваются новые. Также сообщалось о работе по освоению газового месторождения "Galkynyş", которое ведется совместно с зарубежными партнерами.



Далее ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева Байраммырат Атаманов доложил о подготовке специалистов для предприятий нефтегазовой отрасли.



Директор Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Türkmengaz" Байраммырат Пирныязов проинформировал, что специалистами НИИ осуществляется предварительная технико-экономическая и научная оценка строительства на расположенном в Ахале завода по выпуску бензина из газа (6 тысяч тонн изобутана в год), а также нового современного газохимического комплекса в приморском регионе.



В заключение курирующий нефтегазовую отрасль вице-премьер Шахым Абдрахманов отчитался о положении дел в топливно-энергетическом комплексе страны и о предстоящих работах.



Завод стоимостью $1,7 миллиарда запущен летом 2019 года. В его финансировании принял участие Банк международного сотрудничества Японии. По заказу Госконцерна "Туркменгаз" строительные работы осуществлены японской компанией Kawasaki Heavy Industries и турецкой Renessans.



11 марта Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание на тему возврата иностранных кредитов. Их большая часть привлечена в ТЭК – свыше $8 миллиардов 800 миллионов. Глава государства заявил о важности своевременного возврата кредитов, и особенно вывода на проектную мощность промышленных предприятий, построенных за счет их привлечения.



18 марта 2021 года прошла онлайн-встреча председателя "Туркменгаза" Батыра Аманова и президента японской компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Тацуя Ватанабэ. Стороны обсудили функционирование завода по выпуску синтетического бензина ECO-93.



23 октября 2019 года в Токио, в рамках рабочего визита правительственной делегации Туркменистана во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госконцерном "Туркменгаз" и группой компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Sojitz Corporation (Япония) по проектированию на основе имеющихся результатов и по строительству с полной готовностью второго комплекса нынешнего завода по производству бензина посредством переработки газа.