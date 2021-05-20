 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 21.05.2021
23:28  Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа
23:18  В Узбе откроют еще один вуз - "Новый Узбекистан". Дефицит фантазии?
23:14  Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией, - Э.Байназаров
23:08  "Спутник" протек. В Киргизии умудрились испортить большую партию вакцины
20:59  Гиперзвуковое фиаско. Новые американские перспективные проекты становятся все более туманными, - Владимир Карнозов
20:53  Кремль растворил либерализм в империи. "Новое дворянство" наступает, - И.Преображенский
19:48  В Нигерии конкурентами из ISWAP убит глава "Боко Харам" Абубакар Шекау

18:09  Железная дорога из Китая через ЦА к портам Персии: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
08:32  В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия
08:19  Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот
07:40  "Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:39  В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин
07:33  Высшее кишлачное... В узбекском Катта-Кургане откроется свой университет
07:29  Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:25  Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"
07:21  Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова
07:15  Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:01  Неволя к труду: в Роc-регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
06:56  Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов
06:49  "Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин
06:42  Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области
06:36  Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:31  Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:28  Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин
00:42  О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
00:38  Финт ушами. Почему Байден отказывается от санкций против "Северного потока-2" - Suddeutsche Zeitung
00:35  Иран готовится к жизни без санкций и к нефтяной экспансии, - А.Башкатова
00:13  Индийские вакцины для африканцев оказались в печи
00:08  Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко, - Н.Стороженко
Четверг, 20.05.2021
22:17  США уверяют, что получили "серьезные косвенные доказательства" лабораторного происхождения КОВИда
22:15  В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"
19:26  Родители убили и расчленили иранского режиссера Бабака Хоррамдина за "безнравственный" образ жизни
19:13  Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев
19:06  Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов
10:28  Запад толкает Центральную Азию в Афганистан, - А.Грозин
10:10  Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде
10:00  Задержан 2 недели просидевший в кресле замглавы кабмина - министр цифрового развития Кыргызстана Дыйканбаев
09:02  На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор, - И.Кармазин
08:53  Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство
08:42  Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова
08:26  Итоги выборов в Бишкекский горсовет (кенеш) окончательно отменены
08:07  Полный Жабык в ковидном Казахстане, - П.Караваев
07:59  Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
07:44  Дональду Трампу шьют уголовку. Вор должен сидеть в тюрьме...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа
23:28 21.05.2021

20 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил расположенный в Ахалском велаяте завод по производству бензина из природного газа, сообщает госинформагентство ТДХ.

К заводу глава государства прибыл на вертолете. Директор предприятия Доврангелди Сапбаев доложил, что работа здесь налажена оптимально и предпринимаются меры для увеличения выпуска бензина.

Затем президент осмотрел центр управления заводом, где ознакомился с организацией производства и выпуском готовой продукции. Специалисты предприятия рассказали главе государства, как происходит производство бензина из газа.

Далее Гурбангулы Бердымухамедов провел на заводе рабочее совещание с руководителями нефтегазового комплекса и учебных заведений, так как "для обеспечения бесперебойного функционирования завода и управления им необходимы специалисты с высокотехнологичным образованием".

Сапбаев доложил, что ежесуточно производится 1800 тонн бензина, которые поставляются в Афганистан и страны Европы. Также ведется работа по строительству второй очереди завода.

Председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Батыр Аманов сообщил, что для увеличения продукции наращиваются объемы добычи газа, повышается продуктивность скважин и осваиваются новые. Также сообщалось о работе по освоению газового месторождения "Galkynyş", которое ведется совместно с зарубежными партнерами.

Далее ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева Байраммырат Атаманов доложил о подготовке специалистов для предприятий нефтегазовой отрасли.

Директор Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Türkmengaz" Байраммырат Пирныязов проинформировал, что специалистами НИИ осуществляется предварительная технико-экономическая и научная оценка строительства на расположенном в Ахале завода по выпуску бензина из газа (6 тысяч тонн изобутана в год), а также нового современного газохимического комплекса в приморском регионе.

В заключение курирующий нефтегазовую отрасль вице-премьер Шахым Абдрахманов отчитался о положении дел в топливно-энергетическом комплексе страны и о предстоящих работах.

Завод стоимостью $1,7 миллиарда запущен летом 2019 года. В его финансировании принял участие Банк международного сотрудничества Японии. По заказу Госконцерна "Туркменгаз" строительные работы осуществлены японской компанией Kawasaki Heavy Industries и турецкой Renessans.

11 марта Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание на тему возврата иностранных кредитов. Их большая часть привлечена в ТЭК – свыше $8 миллиардов 800 миллионов. Глава государства заявил о важности своевременного возврата кредитов, и особенно вывода на проектную мощность промышленных предприятий, построенных за счет их привлечения.

18 марта 2021 года прошла онлайн-встреча председателя "Туркменгаза" Батыра Аманова и президента японской компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Тацуя Ватанабэ. Стороны обсудили функционирование завода по выпуску синтетического бензина ECO-93.

23 октября 2019 года в Токио, в рамках рабочего визита правительственной делегации Туркменистана во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госконцерном "Туркменгаз" и группой компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Sojitz Corporation (Япония) по проектированию на основе имеющихся результатов и по строительству с полной готовностью второго комплекса нынешнего завода по производству бензина посредством переработки газа.

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621628880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об уточнении Республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- А. Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Дорога, дорога, ты знаешь так много… (Часть вторая)
- Подведены итоги проверки ревизионной комиссии по городу Алматы
- Кадровые перестановки
- Рассмотрено дело о взыскании морального вреда с больницы за подмену детей в родильном доме
- Осуждены сотрудники Управления полиции города Рудный
- Иностранки работали в салоне боди-массажа в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  