Союзный разговор: ЕАЭС запустит совместное производство лекарств

00:23 22.05.2021 21 мая 2021,



Также для победы над COVID-19 выпуск "Спутника V" могут локализовать в Армении и Киргизии

Дмитрий Лару



Россия рассматривает возможность локализации производства российской вакцины от коронавируса на территории Армении и Киргизии. Об этом Владимир Путин сообщил 21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Сейчас "Спутник V" уже выпускается в Белоруссии и Казахстане. В Госдуме "Известиям" заявили, что помощь партнерам по ЕАЭС важна для создания коллективного иммунитета в этих государствах. А это, в свою очередь, ключевая предпосылка для отмены разного рода ограничений при передвижении граждан стран союза. В ЕАЭС также будет организовано производство лекарств для лечения опасных заболеваний, включая коронавирус. Между тем политики также обсудили проблемы с ценами на продукты, развитие сотрудничества с третьими странами, климат и постепенный отказ от доллара при взаимных расчетах. По мнению экспертов, дедолларизация требуется прежде всего для того, чтобы обезопасить внутренний рынок ЕАЭС и социальную защиту населения.



Очередное заседание ВЕЭС прошло под председательством Казахстана. Руководители "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), однако, вновь смогли пообщаться только по видеосвязи, что слегка огорчило белорусского лидера Александра Лукашенко, который, по всей видимости, соскучился по личным контактам с коллегами из ЕАЭС. В связи с этим он пригласил участников встречи приехать в октябре в Минск, чтобы обсудить вопросы многостороннего сотрудничества не в дистанционном формате, а с глазу на глаз.



Между тем повод для расстройства был не только у Александра Лукашенко, но и у президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, которому пришлось присоединиться к дискуссии в пять часов утра по местному времени Острова Свободы, получившего статус наблюдателя при союзе в 2020 году. Ранний подъем кубинский лидер компенсировал возможностью в прямом эфире обрушиться с гневной критикой на США и их союзников. При этом политику западных стран он осудил не только за санкции по отношению к России, но и попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии.



Одной из главных тем заседания стала борьба с пандемией COVID-19. Так, Владимир Путин напомнил, что сейчас успешно локализован выпуск вакцины "Спутник V" в Казахстане и Белоруссии. В настоящий момент рассматривается возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии, отметил российский лидер. На фоне противостояния коронавирусной инфекции особо важным направлением остается сотрудничество и в области лекарственной безопасности.



- До конца года эксперты ЕврАзЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению наших стран стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний. По сути, речь идет о том, чтобы уже в ближайшей перспективе организовать производство эффективных и доступных лекарств в ЕврАзЭС в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей наших национальных систем здравоохранения, - подчеркнул Владимир Путин.



Глава РФ также отметил важность совместного проекта по созданию цифровой платформы "Путешествую без COVID-19". Его цель - облегчение взаимных поездок граждан стран - участниц организации, существенное ускорение процедур пересечения госграниц при соблюдении санитарных норм и с учетом текущей эпидемиологической ситуации, пояснил он.



Руководитель Белоруссии, в свою очередь, призвал коллег согласовать конкретные алгоритмы по возобновлению свободного передвижения граждан в ЕАЭС. При этом он неожиданно предложил в этом вопросе ориентироваться на ЕС, где Александра Лукашенко последнее время не жалуют.



- Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда, - посетовал белорусский лидер.



После столь эмоциональных слов поддержку Александр Лукашенко нашел у Владимира Путина, который заверил присутствующих, что Россия со своей стороны стремится максимально улучшить условия для прибывающих в РФ на работу граждан зарубежных стран, прежде всего из государств - членов ЕАЭС. По его словам, в ближайшее время будут запущены унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее мобильное приложение, которые позволят в онлайн-режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства.



При открытии границ нужно действовать чрезвычайно аккуратно, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, отметила в беседе с "Известиями" заслуженный врач России, сенатор Татьяна Кусайко. По ее словам, сейчас важно, чтобы в странах ЕАЭС успешно реализовалась прививочная кампания.



- Собственно, организация производства российской вакцины в странах союза на это и нацелена. Чтобы не только в России была возможность создать коллективный иммунитет, - подчеркнула парламентарий.



Заменить доллар

Разумеется, в стороне не осталась и экономическая повестка. Владимир Путин, в частности, согласился с коллегами, что в настоящий момент необходимо сосредоточиться на укреплении единого общего рынка и устранять ненужные барьеры на пути торговли товарами и услугами. Глава РФ также обратил внимание на проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты.



При этом он напомнил, что Евразийская комиссия уже приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств объединения на рынке сахара. По его словам, столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции в случае необходимости. Киргизский президент Садыр Жапаров считает, что для решения этой проблемы надо активнее использовать нацвалюты во взаимных расчетах.



- Ослабление национальных валют наряду с внешней инфляцией, несмотря на снижение совокупного спроса, привело к росту потребительских цен на пространстве всего союза, - сказал он. - Нужно продумать соответствующий действенный механизм, предполагающий стимулирование торговых и финансовых операций в национальной валюте государств - членов союза, в том числе в целях нивелирования влияния внешней инфляции на товары "продуктовой корзины".



Александр Лукашенко, в свою очередь предложил отказаться от расчетов в долларах при торговле углеводородами на пространстве ЕАЭС. С учетом агрессивной политики США, которую они проводят в отношении РФ и других стран, Евразийский экономический союз должен использовать национальные валюты, чтобы обезопасить свой внутренний рынок и социальную защиту населения стран объединения, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, проведение взаиморасчетов в долларах делает страны ЕАЭС более уязвимыми.



- Это всегда будет дамоклов меч, который висит над странами, стремящимися проводить независимую от Вашингтона политику, - заявил "Известиям" парламентарий.



Между тем исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости создания условий для формирования единого рынка газа в ЕАЭС. По его мнению, важно, чтобы были согласованы не только подходы к ценообразованию на голубое топливо, но и установлены тарифы на его транспортировку.



Политики во время заседания также согласились с необходимостью наращивать сотрудничество с третьими странами. Важным направлением, к примеру, остается сопряжение интеграционных процессов ЕАЭС с реализуемой Китаем инициативой "Один пояс - один путь". Москва в целом выступает за дальнейшее увеличение числа преференциальных договоров с крупнейшими торговыми партнерами союза. Такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном и Сингапуром.



Сейчас важно активизировать переговоры по заключению аналогичных соглашений с Израилем и Египтом. Кроме того, стоит начать переговорный процесс с Индией, а также внимательно изучить вопрос о целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией, считает Владимир Путин.



На заседании также обсуждалась экологическая повестка. Глава РФ, в частности, призвал активизировать совместную работу по борьбе с изменением климата и охране окружающей среды, поскольку международные усилия на этом направлении становятся драйвером глобальной технологической трансформации. В связи с этим Владимир Путин предложил сформировать в союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком смогли бы все компании стран объединения, работающие над проектами, которые нацелены на улучшение экологической обстановки, пояснил он. Источник - известия

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