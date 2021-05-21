Вперед, к халифату: талибы захватили резиденцию губернатора в Вардаке

00:33 22.05.2021

21 мая 2021



Резиденция губернатора и штаб полиции в районе Джальрез афганской провинции Вардак захвачены талибами после ожесточенных атак, продолжавшихся последние три дня. Об этом сегодня, 21 мая, передает Ariana News со ссылкой на власти провинции.



Информацию подтвердил заместитель председателя совета провинции Мохаммад Сардар Бахтиари: район Джальрез захвачен, а более 40 сотрудников сил безопасности сдались талибам. По крайней мере семь сотрудников сил безопасности были убиты, некоторые пропали без вести. Талибам досталась боевая техника, оружие и боеприпасы.



По словам депутата совета провинции Махди Расиха, "центральное правительство не предприняло никаких действий по оказанию помощи району".



Талибы уже празднуют победу - они подтвердили, что район, расположенный в 62 км к юго-западу от Кабула, полностью перешел под их контроль.



Министерство обороны Афганистана сейчас заявляет, что по меньшей мере 10 талибов были убиты сегодня днем в результате авиаудара в районе Джальрез, а операция афганских силовиков продолжается.



Следует ответить, что это уже второй район в Афганистане, который попадает под контроль талибов менее чем за две недели. Накануне был захвачен район Давлат-Шах в провинции Лагман, но афганское Минобороны заявило, что это тактическое отступление, а талибы понесли тяжелые потери.