Российский "Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию

00:36 22.05.2021

"Газпром" на сегодняшний день не рассматривает вопрос строительства газопровода в Индию, равно как и в Японию, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления концерна, гендиректор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.



"Газпром" может увеличить покупки СПГ с проектов "Новатэка"

"На сегодняшний день мы не рассматриваем строительство газопровода в Индию. Несколько лет назад велись такие разговоры, в частности, это предлагала индийская сторона, но, как вы понимаете, это слишком капиталоемкий маршрут, существует так называемая "гибкая труба" для поставок в Индию, что мы успешно и осуществляем. В 2020 году мы поставили порядка 1,8 миллиона тонн в Индию в виде СПГ", - сказала Бурмистрова.



А комментируя вопрос о строительстве газопровода в Японию, она сказала: "На сегодняшний момент мы не рассматриваем такой проект. Также мы считаем, что мы в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос".



"Газпром" в 2015 году заключил долгосрочный контракт на покупку СПГ с "Ямала СПГ". Он подразумевает поставку компанией Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Стороны сообщали, что СПГ по данному контракту будет поставляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Индию. Цена определяется по формуле с нефтяной индексацией.



При этом несколько лет назад обсуждалась возможность строительства газопровода в Индию и участие "Газпрома" в этом проекте. В частности, в 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике - Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривал проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG).