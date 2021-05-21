На пути к принудительной вакцинации, - А.Сошенко

06:57 22.05.2021

Медведев и Ко предрекают…

Андрей Сошенко



21 мая 21



Тут намедни Дмитрий Анатольевич вновь решил о себе напомнить. Мало ему пиара насчет "четырехдневки", приходится вновь поднимать другую свою постоянную тему последних лет – про обязательную вакцинацию. Как уже отмечал, коль сейчас у Медведева снизилась возможность использовать площадки государственных электронных СМИ, к чему он привык за годы своего президентства и премьерства, то приходится транслировать одну и ту же мысль посредством соцсетей, благо дело, что некоторые СМИ потом с удовольствием тиражируют подобные заявления в стиле: "Дмитрий Медведев заявил…".



Новый День

По каналам Петербургского международного юридического онлайн-форума Дмитрий Медведев 19 мая заявил: "Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности".



Как толерантненько, но с явными повелительными и напористыми нотками звучит! Не иначе, как Медведеву что-то известно об очередных задумках мировой закулисы по нагнетанию страстей вокруг пандемии, что неведомо простым гражданам.



И еще добавил: "И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы". Мол, не сомневайтесь, ничего еще не кончено, ажиотаж и организованная кампания по навязыванию необходимости обязательной вакцинации, еще впереди.



Какие бы ужасные последствия либерализма и навязывания идей трансгуманизма в нашей стране не были, чему всегда способствовал, на каком бы посту ни был, Медведев, он все равно будет инициативно и, если угодно, агрессивно гнуть линию в сторону глобализма и виртуальной реальности. И вот такие персонажи называют себя "демократами", а по сути ратуют за очередное принуждение граждан. Только из этого, последнего заявления бывшего премьер-министра, видна суть всех "реформ", насаждаемых с 1991 года.



Перейти на сайт

Вернуться к просмотру

Ну а по самой вакцинации у меня, например, нет сомнений, что вновь в ближайшее время будут пытаться рисовать кривые распространения ковида вверх, вновь поднимут ажиотаж в центральных СМИ. И на этом фоне объявят – а все потому, что некоторые несознательные граждане не хотят вакцинироваться. Непривитые ходят по улицам и общественным местам и заражают добропорядочных граждан. К ногтю их! Заставить! И Медведев тут как тут. "А я предупреждал", - скажет. И начнут отлавливать (в прямом и переносном смысле) "преступников".



Попутно опять к "процессу", вероятно, подключатся московские власти во главе с Собяниным, как это было примерно год назад, с навязыванием московского "передового опыта" по ограничению на передвижения граждан, QR-кодам, "отлову" мнимых нарушителей карантина и тому подобным. К этому еще добавят какие-нибудь списки неблагонадежных, то есть не прошедших вакцинацию.



Что с ними делать? Принудительно "колоть". Нет, не обязательно за ручки приводить в поликлиники и применяя физическую силу вкалывать, можно проще - поражать в правах этих граждан и членов их семей. Создать условия, например, когда без соответствующих отметок в "паспорте вакцинирования" сложно будет устроиться на работу, выехать в соседний регион или устроить в детский сад своего ребенка.



Кстати, еще более масштабные мазки, не просто по принудительной вакцинации, а шире – по принудительной медицине, нарисовала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Конечно, надо работать над тем, чтобы определенные обязательства и последствия в той или иной форме накладывались на человека, который не хочет заниматься своим здоровьем. Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую, ответственность он должен нести", - заявила она на первом Московском международном онкологическом форуме, проходящем под эгидой Сергея Собянина и Всемирной организации здравоохранения в Центральном выставочном зале "Манеж".



А член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, вторя Медведеву, в интервью радио Sputnik высказала мнение, что до наступления третьей волны пандемии COVID-19 говорить об обязательной вакцинации преждевременно. Понимаете?.. Пока преждевременно. "Введение такого положения может быть обоснованным, когда очень опасная эпидемиологическая ситуация. Да, мы ждем третью волну. Она, наверное, все-таки будет рано или поздно, но мы еще не все рычаги использовали в плане агитации людей к вакцинации", – отметила она. Правда, толерантно выразила надежду, что обязательной вакцинации удастся избежать при условии соблюдения гражданами масочного режима, личной гигиены и других мер предосторожности. То есть все то, о чем говорилось выше, начинают создавать новый ажиотаж.



А вообще на тему принудительной вакцинации и разделения общества по этому принципу писал в материале "Две касты - "вакцинированные" и "ковид-диссиденты"".



Но вернемся к Дмитрию Анатольевичу. Помним пустые декларации Медведева: "Мы должны сконцентрироваться на четырех "и" - институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях". Где за время президентства и премьерства Медведева институты, где инфраструктура, где инвестиции?! Остались только негативные последствия от креативных "инноваций". И не устану напоминать о глубине осмысления Медведевым вопросов безопасности для государства, о которых можно судить по его словам 2011 года по Ливии, когда он был президентом: "…Россия поддержала резолюцию Совета безопасности № 1970 и пропустила резолюцию № 1973… Надеюсь, что все государства, которые принимают сейчас участие в осуществлении операции по закрытию воздушного пространства (Ливии) и применяют свои вооруженные силы исходят из одного, что все это делается во имя народа Ливии, чтобы не допустить дальнейшую гибель людей и дезинтеграцию Ливии, как государства… Я считаю, что эти решения (России) сбалансированные и абсолютно взвешенные… это было сделано осознано… Для большинства западных стран действующий руководитель Ливийской революции, является уже нерукопожатным лицом, с которым никто контактов уже иметь не будет…".



Чем все закончилось из-за такой позиции России, когда ей руководил Медведев? Бойней, гражданской войной, зверским убийством Каддафи, клинтоновским "вау!". США и НАТО уверились в возможности и дальнейших действий по всему миру по этому же сценарию. До такой степени уверовали, что давно уже добрались и до России, и здесь скоро будут пытаться проводить военные операции по экспорту демократии. Принудительная вакцинация тому в помощь. Подавить, устрашить, пусть знают свое место, всех – к ногтю!