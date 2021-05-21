 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.05.2021
12:24  Скушали блинчика. Обещание Блинкена не вводить санкций против рос-труб продержалось ровно 1 сутки
09:51  Распоясались: европейцы заморозили крупнейшую торговую сделку с КНР, - Дм.Мигунов
09:49  Из тупика. Казахстанские дороги, - Е.Косенко
08:42  У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении
08:27  Госрегистр Кыргызстана возглавил Залкарбек Карыбеков
06:57  На пути к принудительной вакцинации, - А.Сошенко
06:43  В России введут специальный правовой режим для мигрантов

00:36  Российский "Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию
00:33  Вперед, к халифату: талибы захватили резиденцию губернатора в Вардаке
00:23  Союзный разговор: ЕАЭС запустит совместное производство лекарств
Пятница, 21.05.2021
23:28  Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа
23:18  В Узбе откроют еще один вуз - "Новый Узбекистан". Дефицит фантазии?
23:14  Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией, - Э.Байназаров
23:08  "Спутник" протек. В Киргизии умудрились испортить большую партию вакцины
20:59  Гиперзвуковое фиаско. Новые американские перспективные проекты становятся все более туманными, - Владимир Карнозов
20:53  Кремль растворил либерализм в империи. "Новое дворянство" наступает, - И.Преображенский
19:48  В Нигерии конкурентами из ISWAP убит глава "Боко Харам" Абубакар Шекау
18:09  Железная дорога из Китая через ЦА к портам Персии: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
08:32  В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия
08:19  Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот
07:40  "Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:39  В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин
07:33  Высшее кишлачное... В узбекском Катта-Кургане откроется свой университет
07:29  Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:25  Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"
07:21  Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова
07:15  Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:01  Неволя к труду: в Роc-регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
06:56  Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов
06:49  "Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин
06:42  Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области
06:36  Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:31  Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:28  Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин
00:42  О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
00:38  Финт ушами. Почему Байден отказывается от санкций против "Северного потока-2" - Suddeutsche Zeitung
00:35  Иран готовится к жизни без санкций и к нефтяной экспансии, - А.Башкатова
00:13  Индийские вакцины для африканцев оказались в печи
00:08  Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко, - Н.Стороженко
Четверг, 20.05.2021
22:17  США уверяют, что получили "серьезные косвенные доказательства" лабораторного происхождения КОВИда
22:15  В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"
19:26  Родители убили и расчленили иранского режиссера Бабака Хоррамдина за "безнравственный" образ жизни
19:13  Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев
19:06  Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На пути к принудительной вакцинации, - А.Сошенко
06:57 22.05.2021

Медведев и Ко предрекают…
Андрей Сошенко

21 мая 21

Тут намедни Дмитрий Анатольевич вновь решил о себе напомнить. Мало ему пиара насчет "четырехдневки", приходится вновь поднимать другую свою постоянную тему последних лет – про обязательную вакцинацию. Как уже отмечал, коль сейчас у Медведева снизилась возможность использовать площадки государственных электронных СМИ, к чему он привык за годы своего президентства и премьерства, то приходится транслировать одну и ту же мысль посредством соцсетей, благо дело, что некоторые СМИ потом с удовольствием тиражируют подобные заявления в стиле: "Дмитрий Медведев заявил…".

Новый День
По каналам Петербургского международного юридического онлайн-форума Дмитрий Медведев 19 мая заявил: "Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности".

Как толерантненько, но с явными повелительными и напористыми нотками звучит! Не иначе, как Медведеву что-то известно об очередных задумках мировой закулисы по нагнетанию страстей вокруг пандемии, что неведомо простым гражданам.

И еще добавил: "И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы". Мол, не сомневайтесь, ничего еще не кончено, ажиотаж и организованная кампания по навязыванию необходимости обязательной вакцинации, еще впереди.

Какие бы ужасные последствия либерализма и навязывания идей трансгуманизма в нашей стране не были, чему всегда способствовал, на каком бы посту ни был, Медведев, он все равно будет инициативно и, если угодно, агрессивно гнуть линию в сторону глобализма и виртуальной реальности. И вот такие персонажи называют себя "демократами", а по сути ратуют за очередное принуждение граждан. Только из этого, последнего заявления бывшего премьер-министра, видна суть всех "реформ", насаждаемых с 1991 года.

Перейти на сайт
Вернуться к просмотру
Ну а по самой вакцинации у меня, например, нет сомнений, что вновь в ближайшее время будут пытаться рисовать кривые распространения ковида вверх, вновь поднимут ажиотаж в центральных СМИ. И на этом фоне объявят – а все потому, что некоторые несознательные граждане не хотят вакцинироваться. Непривитые ходят по улицам и общественным местам и заражают добропорядочных граждан. К ногтю их! Заставить! И Медведев тут как тут. "А я предупреждал", - скажет. И начнут отлавливать (в прямом и переносном смысле) "преступников".

Попутно опять к "процессу", вероятно, подключатся московские власти во главе с Собяниным, как это было примерно год назад, с навязыванием московского "передового опыта" по ограничению на передвижения граждан, QR-кодам, "отлову" мнимых нарушителей карантина и тому подобным. К этому еще добавят какие-нибудь списки неблагонадежных, то есть не прошедших вакцинацию.

Что с ними делать? Принудительно "колоть". Нет, не обязательно за ручки приводить в поликлиники и применяя физическую силу вкалывать, можно проще - поражать в правах этих граждан и членов их семей. Создать условия, например, когда без соответствующих отметок в "паспорте вакцинирования" сложно будет устроиться на работу, выехать в соседний регион или устроить в детский сад своего ребенка.

Кстати, еще более масштабные мазки, не просто по принудительной вакцинации, а шире – по принудительной медицине, нарисовала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Конечно, надо работать над тем, чтобы определенные обязательства и последствия в той или иной форме накладывались на человека, который не хочет заниматься своим здоровьем. Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую, ответственность он должен нести", - заявила она на первом Московском международном онкологическом форуме, проходящем под эгидой Сергея Собянина и Всемирной организации здравоохранения в Центральном выставочном зале "Манеж".

А член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, вторя Медведеву, в интервью радио Sputnik высказала мнение, что до наступления третьей волны пандемии COVID-19 говорить об обязательной вакцинации преждевременно. Понимаете?.. Пока преждевременно. "Введение такого положения может быть обоснованным, когда очень опасная эпидемиологическая ситуация. Да, мы ждем третью волну. Она, наверное, все-таки будет рано или поздно, но мы еще не все рычаги использовали в плане агитации людей к вакцинации", – отметила она. Правда, толерантно выразила надежду, что обязательной вакцинации удастся избежать при условии соблюдения гражданами масочного режима, личной гигиены и других мер предосторожности. То есть все то, о чем говорилось выше, начинают создавать новый ажиотаж.

А вообще на тему принудительной вакцинации и разделения общества по этому принципу писал в материале "Две касты - "вакцинированные" и "ковид-диссиденты"".

Но вернемся к Дмитрию Анатольевичу. Помним пустые декларации Медведева: "Мы должны сконцентрироваться на четырех "и" - институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях". Где за время президентства и премьерства Медведева институты, где инфраструктура, где инвестиции?! Остались только негативные последствия от креативных "инноваций". И не устану напоминать о глубине осмысления Медведевым вопросов безопасности для государства, о которых можно судить по его словам 2011 года по Ливии, когда он был президентом: "…Россия поддержала резолюцию Совета безопасности № 1970 и пропустила резолюцию № 1973… Надеюсь, что все государства, которые принимают сейчас участие в осуществлении операции по закрытию воздушного пространства (Ливии) и применяют свои вооруженные силы исходят из одного, что все это делается во имя народа Ливии, чтобы не допустить дальнейшую гибель людей и дезинтеграцию Ливии, как государства… Я считаю, что эти решения (России) сбалансированные и абсолютно взвешенные… это было сделано осознано… Для большинства западных стран действующий руководитель Ливийской революции, является уже нерукопожатным лицом, с которым никто контактов уже иметь не будет…".

Чем все закончилось из-за такой позиции России, когда ей руководил Медведев? Бойней, гражданской войной, зверским убийством Каддафи, клинтоновским "вау!". США и НАТО уверились в возможности и дальнейших действий по всему миру по этому же сценарию. До такой степени уверовали, что давно уже добрались и до России, и здесь скоро будут пытаться проводить военные операции по экспорту демократии. Принудительная вакцинация тому в помощь. Подавить, устрашить, пусть знают свое место, всех – к ногтю!

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621655820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об уточнении Республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- А. Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Дорога, дорога, ты знаешь так много… (Часть вторая)
- Подведены итоги проверки ревизионной комиссии по городу Алматы
- Кадровые перестановки
- Рассмотрено дело о взыскании морального вреда с больницы за подмену детей в родильном доме
- Осуждены сотрудники Управления полиции города Рудный
- Иностранки работали в салоне боди-массажа в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  