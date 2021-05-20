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|Госрегистр Кыргызстана возглавил Залкарбек Карыбеков
08:27 22.05.2021
На заместителя председателя Государственной регистрационной службы Залкарбека Карыбекова возложены исполнение обязанностей председателя Государственной регистрационной службы.
Распоряжение подписал председатель Кабинета министров Улукбеком Мариповым от 20 мая 2021 года.
До этого должность председателя занимал Акын Мамбеталиев. Как пояснили в ГРС, Акын Мамбеталиев покинул должность на основании заявления по собственному желанию.