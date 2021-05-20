 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.05.2021
12:24  Скушали блинчика. Обещание Блинкена не вводить санкций против рос-труб продержалось ровно 1 сутки
09:51  Распоясались: европейцы заморозили крупнейшую торговую сделку с КНР, - Дм.Мигунов
09:49  Из тупика. Казахстанские дороги, - Е.Косенко
08:42  У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении
08:27  Госрегистр Кыргызстана возглавил Залкарбек Карыбеков
06:57  На пути к принудительной вакцинации, - А.Сошенко
06:43  В России введут специальный правовой режим для мигрантов

00:36  Российский "Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию
00:33  Вперед, к халифату: талибы захватили резиденцию губернатора в Вардаке
00:23  Союзный разговор: ЕАЭС запустит совместное производство лекарств
Пятница, 21.05.2021
23:28  Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа
23:18  В Узбе откроют еще один вуз - "Новый Узбекистан". Дефицит фантазии?
23:14  Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией, - Э.Байназаров
23:08  "Спутник" протек. В Киргизии умудрились испортить большую партию вакцины
20:59  Гиперзвуковое фиаско. Новые американские перспективные проекты становятся все более туманными, - Владимир Карнозов
20:53  Кремль растворил либерализм в империи. "Новое дворянство" наступает, - И.Преображенский
19:48  В Нигерии конкурентами из ISWAP убит глава "Боко Харам" Абубакар Шекау
18:09  Железная дорога из Китая через ЦА к портам Персии: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
08:32  В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия
08:19  Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот
07:40  "Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:39  В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин
07:33  Высшее кишлачное... В узбекском Катта-Кургане откроется свой университет
07:29  Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:25  Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"
07:21  Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова
07:15  Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:01  Неволя к труду: в Роc-регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
06:56  Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов
06:49  "Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин
06:42  Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области
06:36  Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:31  Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:28  Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин
00:42  О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
00:38  Финт ушами. Почему Байден отказывается от санкций против "Северного потока-2" - Suddeutsche Zeitung
00:35  Иран готовится к жизни без санкций и к нефтяной экспансии, - А.Башкатова
00:13  Индийские вакцины для африканцев оказались в печи
00:08  Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко, - Н.Стороженко
Четверг, 20.05.2021
22:17  США уверяют, что получили "серьезные косвенные доказательства" лабораторного происхождения КОВИда
22:15  В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"
19:26  Родители убили и расчленили иранского режиссера Бабака Хоррамдина за "безнравственный" образ жизни
19:13  Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев
19:06  Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Госрегистр Кыргызстана возглавил Залкарбек Карыбеков
08:27 22.05.2021

На заместителя председателя Государственной регистрационной службы Залкарбека Карыбекова возложены исполнение обязанностей председателя Государственной регистрационной службы.

Распоряжение подписал председатель Кабинета министров Улукбеком Мариповым от 20 мая 2021 года.

До этого должность председателя занимал Акын Мамбеталиев. Как пояснили в ГРС, Акын Мамбеталиев покинул должность на основании заявления по собственному желанию.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621661220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об уточнении Республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- А. Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Дорога, дорога, ты знаешь так много… (Часть вторая)
- Подведены итоги проверки ревизионной комиссии по городу Алматы
- Кадровые перестановки
- Рассмотрено дело о взыскании морального вреда с больницы за подмену детей в родильном доме
- Осуждены сотрудники Управления полиции города Рудный
- Иностранки работали в салоне боди-массажа в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  