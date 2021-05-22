 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.05.2021
12:24  Скушали блинчика. Обещание Блинкена не вводить санкций против рос-труб продержалось ровно 1 сутки
09:51  Распоясались: европейцы заморозили крупнейшую торговую сделку с КНР, - Дм.Мигунов
09:49  Из тупика. Казахстанские дороги, - Е.Косенко
08:42  У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении
08:27  Госрегистр Кыргызстана возглавил Залкарбек Карыбеков
06:57  На пути к принудительной вакцинации, - А.Сошенко
06:43  В России введут специальный правовой режим для мигрантов

00:36  Российский "Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию
00:33  Вперед, к халифату: талибы захватили резиденцию губернатора в Вардаке
00:23  Союзный разговор: ЕАЭС запустит совместное производство лекарств
Пятница, 21.05.2021
23:28  Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа
23:18  В Узбе откроют еще один вуз - "Новый Узбекистан". Дефицит фантазии?
23:14  Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией, - Э.Байназаров
23:08  "Спутник" протек. В Киргизии умудрились испортить большую партию вакцины
20:59  Гиперзвуковое фиаско. Новые американские перспективные проекты становятся все более туманными, - Владимир Карнозов
20:53  Кремль растворил либерализм в империи. "Новое дворянство" наступает, - И.Преображенский
19:48  В Нигерии конкурентами из ISWAP убит глава "Боко Харам" Абубакар Шекау
18:09  Железная дорога из Китая через ЦА к портам Персии: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
08:32  В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия
08:19  Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот
07:40  "Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:39  В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин
07:33  Высшее кишлачное... В узбекском Катта-Кургане откроется свой университет
07:29  Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:25  Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"
07:21  Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова
07:15  Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:01  Неволя к труду: в Роc-регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
06:56  Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов
06:49  "Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин
06:42  Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области
06:36  Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:31  Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:28  Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин
00:42  О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
00:38  Финт ушами. Почему Байден отказывается от санкций против "Северного потока-2" - Suddeutsche Zeitung
00:35  Иран готовится к жизни без санкций и к нефтяной экспансии, - А.Башкатова
00:13  Индийские вакцины для африканцев оказались в печи
00:08  Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко, - Н.Стороженко
Четверг, 20.05.2021
22:17  США уверяют, что получили "серьезные косвенные доказательства" лабораторного происхождения КОВИда
22:15  В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"
19:26  Родители убили и расчленили иранского режиссера Бабака Хоррамдина за "безнравственный" образ жизни
19:13  Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев
19:06  Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Распоясались: европейцы заморозили крупнейшую торговую сделку с КНР, - Дм.Мигунов
09:51 22.05.2021

22 мая 2021,

Альтернативу Брюссель ищет в США и Индии
Дмитрий Мигунов

Европарламент 20 мая заморозил ратификацию инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем. Поводом стали внешнеполитические трения между Брюсселем и Пекином. Пока неясно, будет ли документ возвращен на голосование. Раскол в отношениях между двумя из трех крупнейших экономик мира может побудить ЕС к поиску иных альянсов, а может - к расчету в первую очередь на собственные силы и активному протекционизму. Подробности - в материале "Известий".

Отношения Китая и ЕС в последние годы представляли собой почти равномерное сочетание любви и ненависти. Для Евросоюза Китай был вторым по значению экспортным рынком (около €250 млрд в год), особенно для важнейших отраслей вроде машиностроения. В свою очередь, значение европейского рынка для Китая было не менее важным: по объему поставок он хоть и уступал американскому, зато рос быстрее и стабильнее.

Одновременно Европа превратилась в важнейшую цель для вывоза капитала из Китая. Объем накопленных китайских инвестиций достиг $350 млрд к концу 2019 года, опять же второе место после США. Вложения в европейские страны отлично ложились в проект "Пояс и путь", главной задачей которого было создать в Евразии надежную альтернативу США как направления для китайского экспорта. В этих рамках китайские компании активно инвестировали в предприятия Германии, Италии, Франции, Венгрии и других стран. Производители автомобильных шин, бытовой техники, нефтяные и газовые компании, аэропорты и футбольные клубы - трудно будет назвать сферу деятельности в Европе, куда бы не проник китайский инвестор, причем речь идет как о частных фирмах, так и о корпорациях с государственным капиталом. С отдельными странами, например, Италией даже были заключены специальные торговые соглашения.

Несмотря на такой расцвет взаимоотношений, взаимная риторика была подчас грубоватой. В марте 2019 года Еврокомиссия назвала Китай своим "системным конкурентом". С учетом того, что произошло это в разгар объявленной Дональдом Трампом торговой войны, для Китая это были не самые приятные новости. Позже конфликт был смягчен в том числе и из-за того, что гнев Трампа обрушился и на саму Европу: американцы начали вводить против европейских стран торговые пошлины, грозя возмездием за введение "цифрового налога" и других действий в экономике, которые прежняя администрация США восприняла как недружественные.

В конечном итоге в декабре прошлого года ЕС и Китай подписали крупнейшее в истории Европы инвестиционное соглашение. Его суть сводится к облегчению доступа европейских компаний на китайский рынок, который смог выдержать даже удар пандемии (единственная крупная экономика, которая в 2020 году избежала сокращения). В особенности выгодные условия работы получили компании, которые поставляют в КНР высокотехнологичные товары. Китай, в свою очередь, получил гарантии для своих инвестиций в ЕС, а также доступ на рынок возобновляемой энергетики, где две стороны являются одновременно двумя крупнейшими с большим отрывом игроками и стратегическими партнерами.

Однако подписанный договор должен был пройти непростой и затянутый процесс ратификации. И здесь что-то пошло не так. В первую очередь в США сменилась власть. Новое правительство как минимум на уровне риторики (а кое-где и на деле, например, в вопросе "Северного потока - 2") пошло на уступки европейским государствам, так что трансатлантические взаимоотношения вновь вышли на первый план, а Китай стал уже не жизненно важным партнером.

Дипломатический конфликт превратился во взаимный обмен ударами, когда на введенные против Китая санкции (не слишком значительные) последовал аналогичный точечный ответ со стороны азиатской страны. На этом чаще всего конфликты и заканчиваются, но в этот раз все зашло намного дальше, и европейские парламентарии с подавляющим преимуществом - с 599 голосами из 687 возможных - проголосовали за заморозку ратификации соглашения.

Отметим, что данное голосование не является окончательным решением и, собственно, не имеет как таковое юридической силы. Но процесс ратификации может затормозиться надолго, а за это время вполне могут измениться внешнеполитические и экономические обстоятельства, да и отношение отдельных стран к договоренностям.

Надо сказать, что европейцы все эти месяцы не сидели сложа руки. В ходе торгового конфликта с США казалось, что ЕС и Китай неминуемо будут сближаться. Сейчас Брюссель рассматривает и другие варианты экономической интеграции. Самый напрашивающийся вариант - торговые договоренности с США. В начале мая канцлер Германии Ангела Меркель призвала заключить с Америкой такую же сделку, какая в прошлом году была оговорена с Канадой. Это соглашение уже витало в воздухе в середине прошлого десятилетия, и стороны уже начали переговоры о Трансатлантическом торговом партнерстве, но в начале 2017 года США отменили аналогичный торговый союз со странами Восточной Азии и Латинской Америки. Последнее соглашение было "убито" на стадии полной готовности, так что по обе стороны Атлантики решили, что у договора, даже контуры которого были не до конца понятны, и вовсе нет никаких шансов.

Справедливости ради, подход Меркель разделяют не везде на континенте. Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что Европе не стоит полагаться на другие сверхдержавы и нужно проявлять больше самостоятельности. Вопросы могут возникнуть и за океаном, где, несмотря на всю риторику мультилатерализма и свободной торговли, все большую силу набирают слоганы вроде "покупай американское". Да и обещанной новой американской администрацией полной занятости едва ли удастся достичь, если дать еще больше привилегий иностранным производителям на своем рынке.

Поэтому не исключено, что ЕС повернется в другом направлении. В апреле стало известно, что Брюссель ведет переговоры с Индией о глобальном инфраструктурном плане, который должен стать конкурентом "Пояса и пути". Он должен включать сотрудничество в третьих странах, обмен научными и инновационными идеями и составление единых стандартов, особенно в области финансовой устойчивости. Все это должно плотнее привязать третью по размерам экономику Азии (а по паритету покупательной способности - вторую) к Евросоюзу.

Индия пока не является игроком, способным заменить Китай и США в качестве экономического партнера. Скорее соглашение с ней может стать демонстрацией курса, предполагающего опору на собственные силы в Европе. Такая линия в экономике становится все более популярной, учитывая, что протекционизм во всех регионах набирает силу - и Евросоюз тут никак не может быть исключением.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621666260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об уточнении Республиканского бюджета на 2021-2023 годы
- А. Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
- Дорога, дорога, ты знаешь так много… (Часть вторая)
- Подведены итоги проверки ревизионной комиссии по городу Алматы
- Кадровые перестановки
- Рассмотрено дело о взыскании морального вреда с больницы за подмену детей в родильном доме
- Осуждены сотрудники Управления полиции города Рудный
- Иностранки работали в салоне боди-массажа в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  