Скушали блинчика. Обещание Блинкена не вводить санкций против рос-труб продержалось ровно 1 сутки

12:24 22.05.2021

США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока - 2"

Ведомости



Минфин США внес в черный список две компании и одно учреждение, связанные со строительством трубопровода "Северный поток - 2", сообщается на сайте ведомства.



Под санкции попали ФГБУ "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. При этом на сотрудничество с Морской спасательной службой, не связанное с реализации трубопровода, санкции не распространяются. Кроме того, в список включили и 13 судов, задействованных в реализации проекта, среди них – "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Юрий Топчев" и др.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, будут ли учитываться эти санкции при выработке решения о возможной встрече лидеров Росиии и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что "надо разобраться".



"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое... Посмотрим, как нам лучше будет", - сказал он.



20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - отвечает американским национальным интересам.



США последовательно вводили санкции против компаний - участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как "угрозу энергетической безопасности" Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода "Северный поток - 2" будет решен в следующие 12 месяцев.



"Северный поток - 2" - газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.