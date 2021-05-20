Жапаров массово ротировал районных Кыр-акимов

17:18 22.05.2021 Президент подписал указы о ротации акимов районов страны. Фамилии



Президент Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены и освобождены главы государственных администраций - акимы районов в областях.



В соответствии с указом президента "О новой государственной кадровой политике", его основной задачей является обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации и формирование профессионального государственного аппарата.



В рамках реализации указа по всей стране была проведена аттестация глав местных государственных администраций со стороны специально образованной аттестационной комиссии. Также Государственная кадровая служба провела отбор кандидатов в региональный резерв кадров.



В целях исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций было принято решение о проведении ротации акимов районов в областях.



Так, по итогам проведенной аттестации, в соответствии с указами главы государства:



- Раматов Мурат Садинович назначен главой государственной администрации - акимом Узгенского района Ошской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;



- Мейматкулов Руслан Маматибраимович назначен главой государственной администрации - акимом Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Узгенского района Ошской области;



- Осмоналиев Манас Мукашевич освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Чуйского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;



- Шакиев Жыргалбек Тургунбекович назначен главой государственной администрации - акимом Чуйского района Чуйской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Аксыйского района Жалал-Абадской области;



- Сыдыков Замирбек Бейшенович назначен главой государственной администрации - акимом Аксыйского района Жалал-Абадской области.Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Таласского района Таласской области.



- Нармырзаев Нургазы Жакыпович назначен главой государственной администрации - акимом Таласского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Сатаров Нурбек Бейшеналиевич назначен на вакантную должность главы государственной администрации - акима Ала-Букинского района Жалал-Абадской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Ат-Башинского района Нарынской области.



- Абдыкадыров Эмилбек Ысакулович назначен главой государственной администрации - акимом Ат-Башинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Осмонов Абдрахман Куватович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Ноокенского района Жалал-Абадской области по итогам проведенной аттестации;



- Шаршеналиев Нурлан Алтымышович назначен главой государственной администрации - акимом Ноокенского района Жалал-Абадской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Кеминского района Чуйской области;



- Жумаев Алайбек Мусаевич назначен главой государственной администрации - акимом Кеминского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Саккараев Марс Намарбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Аламудунского района Чуйской области в связи с переходом на другую работу;



- Жайылов Таалайбек Ташиевич назначен главой государственной администрации - акимом Аламудунского района Чуйской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Токтогульского района Жалал-Абадской области;



- Тюкебаев Акылбек Алиякунович назначен главой государственной администрации - акимом Токтогульского района Жалал-Абадской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;



- Насиров Мунарбек Жумабаевич назначен главой государственной администрации - акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Ногоев Турусбек Молдобекович назначен на вакантную должность главы государственной администрации - акима Кара-Суйского района Ошской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Жайылского района Чуйской области;



- Туркбаев Торогелди Калыбекович назначен главой государственной администрации - акимом Жайылского района Чуйской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Сузакского района Жалал-Абадской области;



- Сыдыкназаров Баратбек Жалалбекович назначен главой государственной администрации - акимом Сузакского района Жалал-Абадской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Кара-Бууринского района Таласской области;



- Сагымбаев Бектур Абдыразакович назначен главой государственной администрации - акимом Кара-Бууринского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Сенирбаев Алтынбек Жыргалбаевич назначен на вакантную должность главы государственной администрации - акима Чаткальского района Жалал-Абадской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Нарынского района Нарынской области;



- Мадимаров Нуридин Султанович назначен главой государственной администрации - акимом Нарынского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Карагулов Мирлан Кынатбекович назначен главой государственной администрации - акимом Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Московского района Чуйской области;



- Козуев Ниязбек Эгемкулович назначен главой государственной администрации - акимом Московского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Аманкулов Эмир Эркинбекови ч освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Панфиловского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;



- Козуев Бакыт Садыкович назначен главой государственной администрации - акимом Панфиловского района Чуйской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области;



- Сатыбалдиев Джанысак Манасбекович назначен главой государственной администрации - акимом Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Тайгашкаев Руслан Авасканович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Иссык-Атинского района Чуйской области согласно поданному заявлению;



- Курмантаев Нуралы Шакенович назначен главой государственной администрации - акимом Ысык-Атинского района Чуйской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Кара-Кульджинского района Ошской области;



- Кенжебаев Аманкан Батырбекович назначен главой государственной администрации - акимом Кара-Кульджинского района Ошской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Сокулукского района Чуйской области;



- Айтибаев Курбанбек Гайыпбекович назначен главой государственной администрации - акимом Сокулукского района Чуйской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Араванского района Ошской области;



- Кулубаев Сейтек Дөлөтбекович назначен главой государственной администрации - акимом Араванского района Ошской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Ак-Талинского района Нарынской области;



- Жапаров Жумадилла Курсанбаевич назначен главой государственной администрации - акимом Ак-Талинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Мамажакыпов Өскөнбай Кубатидинович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Чон-Алайского района Ошской области;



- Абыкеев Темирболот Асаналиевич назначен главой государственной администрации - акимом Чон-Алайского района Ошской области. Он освобожден от ранее занимаемой должности акима Кочкорского района Нарынской области;



- Камчыев Курбанбек Камчыевич назначен главой государственной администрации - акимом Кочкорского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Иманалиев Данир Белекович назначен на вакантную должность главы государственной администрации - акима Ноокатского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Акимбаев Бахтияр Болотович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Тюпского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;



- Адиев Каныбек Маматбекович назначен главой государственной администрации - акимом Тюпского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Тилебалдиев Айбек Курманакунович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Тонского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;



- Астанакулов Байышбек Кахроманович назначен главой государственной администрации - акимом Тонского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Сарбагышев Максатбек Канатбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области согласно поданному заявлению;



- Болбур уулу Алтынбек освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Алайского района Ошской области по итогам проведенной аттестации;



- Апбасов Каныбек Сагынбекович назначен главой государственной администрации - акимом Алайского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Жумадылов Калыбек Аманатович назначен главой государственной администрации - акимом Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Бозбалаев Залкарбек Усеналиевич освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Джумгальского района Нарынской области по итогам проведенной аттестации;



- Матанбаев Жамшит Кадырович назначен главой государственной администрации - акимом Джумгальского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Имаров Алгынбай Төралиевич назначен на вакантную должность главы государственной администрации - акима Бакай-Атинского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;



- Дүйшөбаев Бектеналы Бошкоевич освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Манасского района Таласской области по итогам проведенной аттестации;



- Жээнбеков Досмамбет Аматович назначен главой государственной администрации - акимом Манасского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров. Источник - АКИpress

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621693080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли Закон об уточнении Республиканского бюджета на 2021-2023 годы

- А. Мамин поручил масштабировать модульное домостроение в РК

- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ПАО "ЛУКОЙЛ" В. Алекперовым реализацию инвестпроектов в Казахстане

- Дорога, дорога, ты знаешь так много… (Часть вторая)

- Подведены итоги проверки ревизионной комиссии по городу Алматы

- Кадровые перестановки

- Рассмотрено дело о взыскании морального вреда с больницы за подмену детей в родильном доме

- Осуждены сотрудники Управления полиции города Рудный

- Иностранки работали в салоне боди-массажа в Алматы

