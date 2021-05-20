Вынужденная активность: позиция КНР в регионе после вывода войск США из Афганистана, - Х.Хуррамов

19:51 22.05.2021

Пекин критически воспринял решение Вашингтона о спешном выводе своих войск из Афганистана. Эксперты прогнозируют, что новый расклад сил увеличивает ответственность Поднебесной за безопасность в регионе.



В то время как Вашингтон готовится к стремительному выводу своих войск из Афганистана, а американские СМИ сообщают о поиске новых мест их передислокации в Центральной Азии, Пекин старается не отставать от процесса. Позицию этой страны по ситуации в Афганистане выразил государственный советник и министр иностранных дел Ван И 11 мая в Сиане, во время переговоров со своими коллегами из стран Центральной Азии в формате С+С5 (Китай+5 стран Центральной Азии).



По словам госсоветника, Пекин придерживается мнения, чтобы вывод иностранных войск из Афганистана проходил ответственно, с учетом того, чтобы поспешные действия отрицательно не сказались на процессе примирения в Афганистане.



"Необходимо, чтобы соседние с Афганистаном страны, включая Узбекистан и Таджикистан, своевременно координировали свои позиции, выступали единым фронтом и полностью поддерживали внутренний мирный процесс в Афганистане для преодоления трудностей и продвижения вперед", - отмечается в заявлении Ван И.



Согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства КНР, Пекин выдвигает несколько предложений согласно которым:



Процесс примирения в Афганистане должен реализоваться под руководством и контролем самих афганцев;

Афганистан должен сформировать собственный механизм для обеспечения политического участия всех этнических групп и партий;

Структура национального управления в будущем должна соответствовать национальным условиям страны и не должна копировать иностранные модели, чтобы избежать новых потрясений и хаоса.

Министр иностранных дел Китая также выразил надежду, что будущее правительство Афганистана будет проводить умеренную исламскую политику и не допустит возрождение террористических сил в этой стране. Шанхайская организация сотрудничества и страны региона, по его словам, должны сыграть свою роль в обеспечении мира и стабильности в Афганистане.



Вынужденная активность?



Примечательно, что встреча пяти министров иностранных дел центральноазиатских стран с главой МИД КНР прошла впервые и совпала с выводом американских войск из Афганистана. По словам ведущего эксперта Центра современного изучения Афганистана Андрея Серенко, американцы не намерены полностью покинуть регион и работают над переформатированием своего присутствия, переведя часть ответственности за безопасность на Китай.



"С формальным уходом американцев Афганистан становится значительной проблемой для Китая. Вашингтон красиво перекидывает на Пекин крайне сложный конфликт, решение которого пока не представляется возможным. Китай будет вынужден заниматься им поскольку это угрожает безопасности его проектов в регионе", - говорит Серенко.



По его словам, раньше Пекин пытался воздействовать на Афганистане через Пакистан, с которым имеет тесные отношения, на двусторонней основе через официальный Кабул, а также через соседние страны Центральной Азии и России, "но этот формат дипломатических отношений не дал особого результата".



Новое дыхание для ШОС и не только



Попытки воздействовать через Пакистан очевидно продолжаются, о чем говорит недавний телефонный разговор главы МИД Китая Ван И с его пакистанским коллегой Мехмудом Куреши 16 мая. В сообщении, опубликованном МИД КНР, говорится, что Ван И указал на необходимость Шанхайской организации сотрудничества уделять больше внимание афганской проблеме, а также напомнил, что Пакистан традиционно оказывает большое влияние на конфликт в стране и призвал укреплять стратегическую координацию между Пекином и Исламабадом по вопросам, связанным с Афганистаном.



Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов полагает, что ШОС с учетом наблюдательного статуса в ней Афганистана и Ирана может превратиться в эффективную площадку для установления мира в Афганистане. "На саммите, который состоится в Душанбе, появится возможность выработать политику по привлечению стран к содействию мира в Афганистане. Китай имеет мощные финансовые рычаги воздействия на Пакистан и мог бы принудить Исламабад от отказа поддерживать "Талибан", - говорит Мамадазимов.



Преимущество ШОС, по его словам, заключается в том, что в отличие от Советского Союза и стран Запада не навязывает традиционному афганскому обществу свои идеологические модели развития.



Исходя из нового формата сотрудничества (С+С5), амбиции КНР в ближайшее время не ограничатся рамками ШОС. Аналитики полагают, что попытки Пекина отражают его стремления институционализировать многостороннее сотрудничество со странами Центральной Азии.



По официальным данным китайского внешнеполитического ведомства, на переговорах в Сиане Ван И предложил совместно противостоять пандемии, построить пилотную экономическую зону на Великом Шелковом пути, усилить сотрудничество по транспортному коридору в Евразии, обеспечить стабильность в регионе и разработать совместную карту развития.



"Существенных изменений не будет"



Однако активность в странах Центральной Азии, не может означать и активность в афганском направлении, полагают некоторые эксперты. Китаист и консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров уверен, что никаких серьезных изменений в политике КНР в Афганистане ожидать не стоит.



"У Китая не много инструментов для того, чтобы бороться с потенциальным ростом экстремизма в Афганистане после того, как США выведут оттуда войска. Более того, Китай не хочет занимать роль США в Афганистане, это Пекину не нужно.



Из того что может измениться, можно выделить: усиление сотрудничества Китая с Пакистаном, Таджикистаном и другими соседними с Афганистаном государствами. Это может выражаться в виде совместного патрулирования, проведения военных учений, экспорта оружия, установления новых погранпостов на границе с Афганистаном. Пекин также может пойти на более глубокое сотрудничество с Россией, будь то в рамках ШОС или по другим каналам, а также может призывать международные организации (ООН) к тому, чтобы обращать больше внимания на ситуацию в Афганистане", - говорит Умаров.



Приоритетным, по его словам, для Китая останется обеспечение стабильности и безопасности в СУАР и Центральной Азии, а также пресечение попыток проникновения радикальных групп в эти страны.



Китай связывают тесные торгово-экономические и стратегические отношения с пятью центральноазиатскими странами. Страны региона занимают приоритетное место в стратегии "Пояса и пути" КНР. На Поднебесную также приходится основная часть внешнего долга Кыргызстана и Таджикистана.



Хурсанд Хуррамов

20 мая 21