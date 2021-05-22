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Евробезобразийство. Как Владимир Путин поучаствовал в заседании ЕАЭС, - репортаж А.Колесникова
20:07 22.05.2021

Газета "Коммерсантъ" №86 от 22.05.2021, стр. 1

21 мая президент России Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). На нем, отмечает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, президент Белоруссии Александр Лукашенко в категоричной форме предложил отказаться от доллара в расчетах между странами ЕАЭС. И в такой же категоричной форме ему по всем признакам было отказано уже в закрытой части заседания.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что это не скажется на качестве работы (то есть, чтобы качество работы точно не пострадало, можно было, наверное, тогда и вообще ни в каком виде не встречаться), а вот, например, президент Белоруссии Александр Лукашенко был явно недоволен, что не увиделись лично: договаривались же вроде о чем-то таком, и прививки все сделали или переболели, так чего, собственно говоря, трусить?.. Он напомнил, что следующее заседание пройдет в октябре в Белоруссии, так что он как организатор будет настаивать, и мало гостеприимства не покажется, хочет этого кто-нибудь или нет. "Думаю, не пожалеете",- предупредил он, имея, похоже, в виду, что отказаться от очного общения с ним уже больше не получится.

И между прочим, по-человечески было понятно: Александр Лукашенко стосковался по людям и вообще по тому, как все было. К тому же ведь встречался он не так давно в очередной раз с президентом России один на один, с глазу на глаз, плечом к плечу… И ничего (то есть вообще ничего, никаких решений). А уж если он и президент России, два человека в этой компании, о которых, может, только и стоит заботиться по-настоящему, позволяют себе так безудержно видеться, то чего уж остальным-то делать вид, как будто что-то не так?

Казахстан был представлен двумя выступающими: слово дали и Нурсултану Назарбаеву, почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета, то есть человеку, который и придумывал эту организацию в свое время, пытаясь найти в ней замену, а точнее, хотя бы временную подмену Советскому Союзу. Нурсултан Назарбаев выглядел немного уставшим, был за зеленую экономику, этим и запомнился. А главное, запомнился тем, что был.

И. о. премьера Армении Никол Пашинян произнес много не имеющих никакого смысла и перспектив практического применения услышанных где-то раньше, в протокольно-дипломатической квазиреальности слов, каждое из которых можно было бы не употреблять ни по отдельности, ни тем более вместе. А подавляющее большинство уж точно не нужно.

Александр Лукашенко, кроме того, о чем я уже рассказал ("И Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, в гости приглашал как председатель каких-то совещаний, а сейчас почему-то закрылись и говорим, что и вакцины у нас хорошие, но вот как-то не можем встретиться…"), напомнил и про политическую турбулентность в его личной стране, и про санкционный прессинг, которым мучают "главное наше государство - Россию".

- Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда! - время от времени он тем не менее возвращался к любимой теме.- А небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ!

Наконец он сказал о необходимости стимулирования расчетов между членами союза в национальных валютах. Это сообщение продержалось как новость полдня, хотя ничего нового в нем не было решительно: это и раньше предлагали последовательно все члены ЕАЭС не по одному разу, а точнее кругу. Александр Лукашенко выглядел, правда, более настойчивым, чем остальные:

- Уверен, абсолютно уверен, пришло время для принятия в союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами.
Надо сразу сказать, что коллеги в отличие от журналистов не обратили на это предложение должного внимания.

Кроме того, Александр Лукашенко с тревогой отметил, что сбываются мрачные прогнозы насчет того, что пандемия рано или поздно приведет к голоду; и в мире голодают уже полмиллиарда человек.

Он отметил при этом, что надо не только принять меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности, но и "не упустить свою выгоду в международной торговле продовольствием!"

Последняя мысль показалась мне было кощунственной, но я тут же и спохватился, ведь едва не забыл, что это говорит человек, который как раз ведь так и ведет свои многочасовые сочинские переговоры с Владимиром Путиным по поводу цен на энергоресурсы: непременно обеспечить общую с Россией энергобезопасность на едином рынке, но и заработать на этом Белоруссии во главе с ним, Александром Лукашенко, тоже обязательно.

Касым-Жомарт Токаев, между прочим, мгновенно, как только появилась возможность, откликнулся на сомнения Александра Лукашенко в гостеприимстве Казахстана:

- Решение о встрече онлайн принималось консенсусом, упрощать ситуацию не следует, пандемия по-прежнему наступает…
Александр Лукашенко нехотя уступил под давлением правды.

Новый для ЕАЭС президент Киргизии Садыр Жапаров заверил всех участников заседания, что они идут в верном направлении.

- И Кыргызская Республика,- подчеркнул он,- всегда четко выступала в поддержку данного направления.

Господин Путин приветствовал всех, но прежде всего участвующего в работе "президента Кубы товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса: прежде всего потому, что он счел возможным присоединиться к нашей сегодняшней онлайн-встрече, несмотря на то что в Гаване только пять утра".

Остальные обстоятельства этого онлайн-мероприятия не очень, судя по всему, заинтересовали господина Путина. А вот насчет пяти утра - да, он оценил.

Впрочем, несколько слов в выступлении российского президента были посвящены, так сказать, обработке идей президента Белоруссии (хотя, когда уже будет наконец принята новая обещанная им конституция и про господина Лукашенко нельзя будет сказать так высокопарно: "президент Белоруссии"?):

- Я разделяю озабоченности Александра Григорьевича, когда он говорит о сегодняшних ограничениях. Но со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран, и конечно, в первую очередь из государств-членов ЕврАзЭС.
В ближайшее время нами будут запущены унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее мобильное приложение, которые позволят в онлайн-режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства.

То есть отсев будет производиться прежде всего по одному признаку: ездить станут те, кто умеет пользоваться мобильным приложением "Россия без границ". Таким образом отсев все-таки будет жестким.

Дали слово президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу (как главе страны-наблюдателя). На него по понятным причинам наибольшее впечатление произвела речь Александра Лукашенко (ведь в ней для желающих всегда найдется что-то революционное), так что поддержке борьбы со всем окружающим он и посвятил значительную часть своей собственной речи.

Мировой рынок президент Кубы называл жестоким, отношение к острову Свободы - блокадой и настаивал, что, как никто другой, понимает, как страшно могут ударить по стране санкции, которые теперь так безжалостно применили к России.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также ограничился наблюдением (хотя, похоже, пристальным).

Приняли и подписали документы (самый увлекательный среди них - "Распоряжение о результатах мониторинга исполнения в 2019–2020 годах государствами-членами Евразийского экономического союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности"). А предложение Александра Лукашенко о дедолларизации решили великодушно рассмотреть в узком составе в закрытом режиме.

И больше это предложение нигде, тем более среди принятых, так и не фигурировало.

И вот чем, конечно, хороши такие заседания: ни лететь (ни туда, ни обратно), ни фотографироваться, ни обедать, ни ужинать друг с другом не надо.

Свободные встречи свободных людей.

Андрей Колесников

Источник - kommersant.ru
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