Чип в мозгах "промоет" мозги всем, - "СП"

00:01 23.05.2021 Чиновники и руководители госкорпораций внедряют цифровизацию, отмахиваясь от последствий

Андрей Иванов

22 мая 21



Патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал государство и общество серьезно задуматься о рисках всеобщей цифровизации. Выступая в Госдуме с программной речью о народосбережении как главной ценности страны, предстоятель церкви призвал к открытой дискуссии о влиянии новых технологий.



"Любая технология, столь радикально меняющая жизнь людей, требует, несомненно, общественного обсуждения, в том числе и идея тотальной цифровизации.



Опасения верующих, связанные с введением в обиход цифровых идентификаторов и различных систем автоматизированного принятия решений, безусловно, вполне оправданы. Церковь рассматривает государственное управление как сферу отношений между людьми, в которой технология не может подменять человека, облеченного властью. Цифровизация государственного управления не может превращать власть в бездушный технический алгоритм. Окончательное решение по любому делу начиная с технической государственной услуги должно всегда оставаться за живым человеком, а не за высокотехнологичной машиной", - сказал патриарх.



Глава РПЦ далеко не в первый раз призывает задуматься о социальных последствиях технического прогресса. Причем важно отметить, Кирилл вовсе не ретроград и никогда не выступает с позиций человека, сторонящегося и пугающегося всего нового. Патриарх только говорит о необходимости вдумчиво относиться к использованию изобретений.



Почти 70% жителей России просят отменить Единый госэкзамен

К сожалению, сегодня в России существует огромный разрыв между скоростью развития технологий и возможностью осознания этого процесса со стороны государственных мужей. Полвека назад от высказанной идеи до воплощения проходили десятилетия, сейчас временной промежуток между самым смелым высказыванием и осуществлением составляет всего пару лет. Для многих новые условия жизни поэтому проходят даже как-то незаметно.



Вспоминается, как в начале 2017 года с трибуны парламента патриарх призвал депутатов заранее подумать над разработкой законодательства в связи со скорым внедрением роботов на производстве. Тогда Кирилл заметил, что миллионы человек могут остаться без работы, изменится сознание людей и социальные отношения. Судя по реакции народных избранников, многие вообще не поняли сути сказанного.



Например, представитель "Единой России" похвастался тем, что парламентарии запретили включать священные книги мировых религий в список экстремистских материалов. То есть даже не было осознания, что священными текстами люди руководствуются намного дольше, чем вообще существуют государства.



И вот роботы уже внедряются повсеместно, а парламентарии практически так и не приступили к выработке необходимых правовых актов. Поэтому легко объяснимо, почему сейчас государство решило внедрять цифровые технологии без оглядки: оно просто боится не успеть взять технологии под контроль. Отсюда призывы создавать "умные города", перевести систему госуправления в цифру и так далее.



Практически полностью за скобками широкой дискуссии остается главный вопрос - как изменится человек и какие цели могут быть у цифровизации.



По меткому замечанию доктора Андрея Курпатова, цифровизация уже начала низводить личность до животного состояния. В модном ныне приложении TikTok подавляющее большинство людей только и делают, что пытаются копировать поведение обезьян.



Недавно появилась сеть Clubhouse, где фактически люди разговаривают по телефону со случайными незнакомцами и при этом комфортно себя чувствуют. Следующим этапом, по мнению Курпатова, станет массовая привязка индивида к его профилю в соцсетях, а профиля с аккаунтом на сервисе онлайн-игр. Уже сегодня многие люди формируют мнение о привлекательности человека по его фотографии в соцсетях, даже в момент личного общения. Скоро статус в глазах окружающих будет напрямую зависеть от уровня "прокачки" в той или иной игре.



При этом, еще раз подчеркнем, со стороны власть имущих не видно каких-то сомнений. Для них главное не опоздать от "цивилизации".



Специалист по искусственному интеллекту, писатель Игорь Шнуренко считает, что сторонники цифровизации действительно имеют далеко идущие планы по превращению человечества в управляемую массу:



- У нас цифровизация воспринимается как государственная политика, утвержденная на самом верху. Поэтому никакая критика не воспринимается, а с обществом не ведется никакого обсуждения. Цифровизацией занимаются государственные структуры: Агентство стратегических инициатив, Национальная технологическая инициатива, Российская венчурная компания, другие так называемые "институты развития", Минцифры, Минпросвещения, Министерство науки и высшего образования. Они все ни с кем не ведут дискуссии, а просто дают установки, которые надо исполнять.



Причем эти указания вырабатываются под сильным влиянием международных консалтинговых агентств. Прежде всего "большой четверки" (Deloitte, PwC, EY, KPMG), а также Boston Consulting Group, McKinsey, Gartner. У них четко прописаны планы по странам для всего мира, и наши министерства, правительство Москвы активно прибегают к их рекомендациям.



Цифровизация фактически проводится по евро-атлантическим шаблонам. Все эти консалтинговые агентства находятся в США, офисы в шаговой доступности друг от друга. И там принимаются все решения. При этом российское общество практически не замечают, не замечают даже Русскую православную церковь. Иногда только в спорах появляются некие эксперты, которые часто получают зарплату в консалтинговых агентствах. Даже сама возможность дискуссии отвергается. Зато проводятся масштабные хвалебные конференции за деньги госкорпораций или Сбера. Но там нет никакой критики, говорят только о радужных перспективах. Даже об отслеживании рисков не думают. Хотя в тех же США крупные корпорации для изучения рисков цифровизации, рассмотрении этических проблем в прошлом году выделили $ 1 млрд. В России любых критиков намеренно маргинализируют.



Отрадно, что патриарх поднимает эти проблемы. Другое дело, что они интересуют не только православных, но и всех остальных. Нельзя в общей цифровизации сделать для православных небольшую лазейку.



Стоит учитывать, что сегодня дискуссии несколько запоздали. В мире уже написаны книги на эту тему, уже многие параметры известны. Пора принимать ответственные решения.



"СП": - К чему потенциально могут привести цифровые технологии? Ощущение, что стирается антропологическая граница, то есть разница между человеческим и животным состоянием.



- Продвигающие цифровизацию работают по детально разработанным планам, в России еще за бюджетные деньги, а любую критику пытаются задушить в зародыше.



Об опасностях современного мира часто предупреждает доктор Андрей Курпатов. Но при этом он считает великим философом Дэниела Деннета. Но Деннет считает, что у человека отсутствует сознание, нет свободы воли, не существует никакой связи с Богом и нет ничего, что выходило бы за пределы инстинктов.



То есть полностью бытие человека, по его мнению, определяется окружающей средой и генетическими механизмами эволюции. Он полагает, что сознание личности лишь иллюзии. И по всей видимости, Курпатов сам придерживается идей трансгуманизма.



Единственное, Курпатов выступает против некоторых аспектов цифровизации, потому что она зашла слишком далеко.



На мой взгляд, цифровизация вообще сродни обнулению культуры и стиранию культурных особенностей России.



Когда мы видим TikTok и другие эксцессы, то понимаем, что людьми стали напрямую управлять. Наверное, некоторые цифровизаторы сами пришли в ужас от получаемого результата. Они боятся обратной реакции, а потому думают о корректировках.



Я считаю, что надо вернуться к самому вопросу, зачем вообще нужна цифровизация. В дискуссию должны включиться все конфессии, общественные организации, все общество.



"СП": - Что нужно "режиссерам" цифровизации?



- Кризис 2008−09 годов заставил многих задуматься. Сильные мира поняли, что следующий кризис будет смертельным. За прошедшие с того времени годы они предприняли меры и разработали план. Он был обнародован в прошлом году президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом под названием "Великая перезагрузка". Она предусматривает изменение человека настолько, что он полностью должен оказаться под контролем мировой элиты. Человек должен стать неспособным к какой-либо свободе выбора, связи с Богом и решительному действию.



На первом этапе мы увидели гигантское по масштабам промывание мозгов через соцсети, а также управление поведением через создание психологического профиля человека.



Однако этого недостаточно. Наука, которая за этим стоит, не сможет полностью перекрыть свободный выбор человека. Хотя для очень многих такие приемы срабатывают. Мы видим это по некоторым предвыборным кампаниям, где соцсети оказались очень эффективным инструментом. Но не по отношению ко всем.



Чтобы каждого поставить под контроль, задумались над редактированием генов. Это как раз то, что было описано Олдосом Хаксли в романе 1932 года "О дивный новый мир". Напомню, там описан мир, где людей выращивают с заранее заданными параметрами в соответствии с требованиями той или иной касты.



Сейчас мы наблюдаем мягкий вариант, как при помощи соцсетей, TikTok, навязываемой игромании пытаются сдерживать развитие людей. Но на этом останавливаться не собираются.



В интервью швейцарскому телевидению Клаус Шваб пять лет назад сказал, что через 10 лет люди будут чипированы. Кто считает это конспирологией, может послушать это интервью.



Шваб предрек, что вначале это будут датчики на одежде и носимые на руке гаджеты, которые будут контролировать физическое состояние тела (сейчас часы такими стали), потом будут вживляться чипы под кожу и в мозг. В итоге наступит момент, когда можно будет передавать мысли на расстоянии и управлять ими. На все должно уйти всего 10 лет.



Замечу, что это не какой-то футуролог или мечтатель, это глава форума в Давосе, его слова оказывают влияние на десятки людей, возглавляющих государства, международные организации и крупные корпорации. Это очень влиятельный человек, и он явно не шутит.



"СП": - С древних времен мы видели тенденцию, что вначале появлялись технологии для облегчения жизни человека, а потом их использовали для своих целей властители. Нынешние технологии принципиально отличаются?



- Перелом произошел в XX веке, когда для разработки любой технологии стали требоваться усилия больших коллективов, а для внедрения колоссальные ресурсы. Уже нет такого, как в древнем мире, когда один человек мог придумать водяной насос, сделать его из подручных средств и тут же опробовать. Сейчас не может один человек придумать, как отредактировать гены. Технологии разрабатываются целыми государствами.



Наглядный пример - освоение космоса. У Циолковского были гениальные идеи, но он не мог во дворе соорудить ракету. Для ее постройки потребовались усилия десятков институтов, тысяч человек и столько денег, что невозможно подсчитать. То есть нужна политическая воля.



Или взять компьютеры. Механические машины для счета были изобретены в Англии во времена Пушкина. Но использоваться они стали после Второй мировой войны, потому что государства стали вкладывать огромные средства.



В нынешнюю трансгуманистическую повестку со всеми исследованиями генов, поведения человека вкладываются очень большие ресурсы.



Разве можно говорить о том, что это спонтанно развивающиеся технологии? Или можно сказать, что они были востребованы потребителем?



Нет же, потребитель и не думал о редактировании генов или о технологии 5G. Это именно воля сторонников определенной идеологии. Вначале выделяются в течение многих лет средства, потом технологии внедряются, только потом общество узнает о них. Скажем, раз и появились мобильные телефоны, о которых особо никто не думал.



Но в итоге все зависит от общества. Готово ли оно принять, что человечество должно поделиться на два сорта людей - хозяев и рабов, согласно ли с тотальным контролем? Как люди решат, так и будет.



"СП": - Буржуазные революции сопровождались культурным переломом в сознании. Крестьянскую массу сложно было переубедить, что селяне могут быть самостоятельными и обходиться без сеньоров. Может, дело не в технологиях?



- Технологии сами по себе нейтральны. Если мы посмотрим на изобретение печатного станка, то оно привело к индивидуализации людей, к возможности выразить свое мнение. Но это требовало некоторых усилий. Так появились политические партии, возникли буржуазно-демократические государства XIX-XX веков.



Но сейчас технологии таковы, что человек становится инструментом машины. Ранее они расширяли возможности самого человека, но железная дорога или автомобиль не пытались сами влиять на поведение человека. Теперь человек становится инструментом для машины, и это принципиальное изменение. Источник - свободная пресса

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