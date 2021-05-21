20 спортсменов-марафонцев убило бурей в китайской Ганьсу

07:16 23.05.2021

20 человек признаны погибшими в результате бури, обрушившейся на участников марафона в Китае. Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.



Марафон на дистанцию в 100 километров начался накануне в китайской провинции Ганьсу. Во время марафона началась буря: пошел град, поднялся шквалистый ветер. Из-за резкого падения температуры многие участники переохладились.



Местные власти подтвердили гибель уже 20 человек, они были обнаружены без признаков жизни. Эвакуировать удалось 151 человека, в спасательной операции задействовано порядка 700 человек.



Ранее "СП" писала о том, что город с населением в полтора миллиона человек эвакуируют в Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана.