 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 22.05.2021
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Пятница, 21.05.2021
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20 спортсменов-марафонцев убило бурей в китайской Ганьсу
07:16 23.05.2021

20 человек признаны погибшими в результате бури, обрушившейся на участников марафона в Китае. Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Марафон на дистанцию в 100 километров начался накануне в китайской провинции Ганьсу. Во время марафона началась буря: пошел град, поднялся шквалистый ветер. Из-за резкого падения температуры многие участники переохладились.

Местные власти подтвердили гибель уже 20 человек, они были обнаружены без признаков жизни. Эвакуировать удалось 151 человека, в спасательной операции задействовано порядка 700 человек.

Ранее "СП" писала о том, что город с населением в полтора миллиона человек эвакуируют в Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана.

Источник - свободная прессаs
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621743360
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