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|20 спортсменов-марафонцев убило бурей в китайской Ганьсу
07:16 23.05.2021
20 человек признаны погибшими в результате бури, обрушившейся на участников марафона в Китае. Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Марафон на дистанцию в 100 километров начался накануне в китайской провинции Ганьсу. Во время марафона началась буря: пошел град, поднялся шквалистый ветер. Из-за резкого падения температуры многие участники переохладились.
Местные власти подтвердили гибель уже 20 человек, они были обнаружены без признаков жизни. Эвакуировать удалось 151 человека, в спасательной операции задействовано порядка 700 человек.
Ранее "СП" писала о том, что город с населением в полтора миллиона человек эвакуируют в Демократической Республике Конго из-за извержения вулкана.