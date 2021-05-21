Таджичка Манижа, в роли "русской женщины", заняла почетное 9-место конкурса ЕвроПесни-21

07:18 23.05.2021

"Евровидение-2021": Чуда не произошло, Манижа в образе "самоварной бабы" - только девятая

Победила Италия и вся "старая Европа"

Виталий Карюков



Итак, подведены итоги "Евровидения". Победила итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni, набрав 524 балла. Манижа сумела пробиться в первую десятку, что с ее выступлением, кажется даже и неплохо. Второе место заняла Франция. У певицы Барбары Прави с песней Voilà - 499 баллов.



Хотя российскую певицу Манижу с первых ее музыкальных фраз, да и просто с первых мгновений появления на сцене "Евровидения" оценила европейская публика: пресса, коллеги, участники из разных стран, но главное - местные зрители, победы не случилось. Хотя аплодисментов было много.



Как это ни странно, даже аплодисменты здесь, на Западе, возведены в ранг рейтинга, что кажется логичным для неизбалованных по бурной реакции европейцев.



"Я довольна, что мне удалось остаться самой собой на сцене", - признавалась Манижа после первого выступления.



Пока шла подготовка к финалу "Евровидения", в букмекерских конторах разгорались нешуточные страсти на предмет того, кто же станет победителем в этом году. Италия и Франция в фаворитах не значились. Чаще называли, например, литовских музыкантов из группы The Roop с их песней "Discoteque" о внутренней свободе, записанной и снятой в стилистике сериала "Твин Пикс". Продвинутые музыкальные критики уже сравнивают их с российской командой Little Big. Но главное то, что им, их творчеству пророчат взлет, а их песни, как ожидают, станут уже летом популярными на всех курортах и пляжах.



На этом "Евровидении" наблюдался "рост акций" скорей стиля фолк. Впрочем, кто в каком бы жанре ни выступал, первые места, как водится, отдают тем, кто обаял публику. Ведь нельзя же действительно не просто впрячь в одну телегу, но даже просто сравнивать коня и трепетную лань. Это просто совершенно разные вещи.



На фото: певица Manizha (Манижа Сангин) (Россия) во время выступления на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение - 2021".

На фото: певица Manizha (Манижа Сангин) (Россия) во время выступления на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение - 2021". (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Причем кто-то из музыкальных критиков уже сравнил номер Манижи с выступлением "Бурановских бабушек", пошутив, что она, кажется, просто отбилась от этой фольклорной группы и пустилась во все тяжкие. А кто-то пошутил, что со своим самоваром (ассоциируя его с костюмом певицы), конечно же, ехать в Тулу не стоит. А вот в Европу, похоже - в самый раз. Тем более, что много раз Россия пыталась удивить и поразить европейского зрителя песнями европейского же стиля, но вот именно наш, русский фольклор с теми же "Бурановскими бабушками" зашел куда эффективнее. "Бабушки", в отличие от Манижи, заняли второе место, а не девятое, и возможно, в Европу надо было отправлять кого-то ближе к их стилю.



Мы уже писали, что комик из "Камеди клаб" Павел Воля предлагал отправить на "Евровидение" более подходящую под название и дух этой песни певицу Надежду Кадышеву. Но, видимо, это предложение посчитали слишком вычурным и псевдо-национальным выбором для участия в таком серьезном конкурсе, как "Евровидение". Потому-то, скорей всего, и оставили Манижу, остановившись на ее образе самоварной бабы. И, надо признать, своего эффекта авторы этой затеи добились. По крайней мере, первая реакция, как уже говорилось выше, самая правильная. И она, что и произошло, покорила зашоренных, "откалиброванных" и отшлифованных под "евростандарты" музыкального вещания старой матушки Европы местных ценителей - гурманов, так сказать, от музыкальной еврокухни. Ведь евробюргеры, давно уже пресытившиеся всем, что им могут предложить западные музыкальные продюсеры, ошалели от такого натиска простой русской бабы с ее "Русской женщиной", тем более, что в ее роли выступила этническая таджичка или, как принято говорить в толерантном европейском обществе, россиянка таджикского происхождения - Манижа Далеровна Хамраева (Сангин).



Надо заметить, что когда она говорила на "Евровидении", что оставалась самой собой и ритмично повторяла со сцены парафраз из своей композиции "Ничего не бойся", то не лукавила. Более того, с этим высказыванием связана правдивая история, имеющая под собой реальную подоплеку. Дело в том, что прабабушка Манижи была одной из первых женщин Средней Азии, которая сняла паранджу и заявила, что будет работать. А это даже в начале ХХ века было большой смелостью. Так что семейные ценности, о которых поет и говорит Манижа, имеют в ее семье неоднозначный смысл. И это странно звучит в современной Европе с ее подчеркнутой толерантностью.



А вообще, по мнению жителей западной Европы, жизненная позиция и образ жизни Манижи и ее семьи доказывает ее преемственность западным ценностям. А это для участия в "Евровидении" очень важно. Ее двоюродная сестра, например, Муниса Усманова, является корреспондентом "Первого канала" на Российском телевидении - светской женщиной, а не подневольной женой мужа из какого-нибудь аула.



Между тем поражает световое и техническое обеспечение проведения конкурса. Российский певец и участник одного из прошлогодних конкурсов Сергей Лазарев, например, удивлялся новыми правилами конкурса, благодаря которым можно иметь подпевку из 600 бэк-вокалистов, чего раньше делать было нельзя.



Пару слов можно сказать о концертном костюме Манижи на конкурсе.



"Платье - главный манифест „Русской женщины" на сцене, - считает сама Манижа. - Оно полностью сделано из тканей со всей России. Это платье демонстрирует, как много национальностей в нашей стране".



Между прочим, придумала его мама певицы - ее правая рука и главный советник по сценическим нарядам - Наджиба Усманова. А идея пришла, когда впервые обсуждалось оформление номера Манижи.



Именно в это время на певицу обрушилась волна ненависти с очевидно шовинистическим душком: может ли таджичка представлять на конкурсе Россию



"Манижа, которая выросла в России, является россиянкой и воспринимает русскую культуру как свою родную, понятную, близкую, задалась вопросом - а кто же современная русская женщина? - вспоминает Усманова. - Мы оглянулись вокруг, заглянули за МКАД и дальше - и убедились в том, что мы ничего не перепутали. Русские женщины, они разные и внешне - цветом кожи, волос, разрезом глаз, - и внутренне. И в этом многообразии, миксе и есть их главная сила и красота".



На фото: певица Manizha (Манижа Сангин) (Россия) на конкурсе песни "Евровидение - 2021".

На фото: певица Manizha (Манижа Сангин) (Россия) на конкурсе песни "Евровидение - 2021". (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Кстати, что касается русского национального колорита, то до начала конкурса Сергей Лазарев серьезно сомневался в том, что "Русская женщина", спетая на русском же языке, имеет хоть какой-то шанс на таком конкурсе, как "Евровидение". Однако к утру 19 мая выступление Манижи собрало миллион просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. А видео "Русской женщины перевалило уже за 11 миллионов просмотров, став рекордсменом среди всех песен этого года на "Евровидении".



Но действительность, как известно, опровергает все прогнозы и предположения.



"По сути, каждая песня - это хит, - считает Манижа. - Но при этом нет ощущения какой-то жесткой конкуренции между участниками конкурса. Наоборот, все настолько дружелюбны, настолько внимательны друг к другу… Если честно, я давно не встречала таких добрых людей, да еще собравшихся в таком количестве в одном месте".



И это все, как говорится, дало свой результат.



"Я победила себя прежде всего. Если честно, мне не важно, кто что сказал, кто и как оценил, кто на какое место подвинул, кто и что предсказал или не предсказал, - резюмирует Манижа. - Главное, что я сама довольна своим выступлением, что я сумела сделать все так, как должна была сделать и считала нужным".