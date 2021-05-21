В Киргизии анонсирована реформа вузов. В модель "Университет 4.0"

07:32 23.05.2021

Министерство образования и науки разработало Программу трансформации вузовского образования в модель "Университет 4.0" на период 2021-2023 годы.



Как сообщила пресс-служба Минобразования, цель программы – создание университетской экосистемы нового формата с разнообразными исследовательскими и творческими проектами, свободным пространством для создания инноваций, многосторонними платформами для технологических прорывов и генерации передовых бизнес-идей, а также разработка отвечающих требованиям рынка образовательных программ, рациональную систему управления научными исследованиями.



Новый формат университета предполагает высокоэффективную систему отбора, развития и поощрения талантов, как для обучающихся, так и для профессорско-преподавательского состава и ученых.



Планируется расширение взаимодействия вузов с предприятиями и организациями реального сектора экономики; продвижение инновационных разработок на зарубежные рынки, развитие открытой информационной среды, социокультурной и спортивно-оздоровительной инфраструктуры, кампуса университета как технополиса города.



Как говорит заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров, новый университет призван привлекать талантливую и мотивированную молодежь для поступления, в том числе иностранных абитуриентов, а также привлекать в вузы перспективных и молодых работников, повышать результативность деятельности научных сотрудников.



Также данная программа нацелена на продвижение университетов в республиканских и международных рейтингах, формирование позитивного имиджа университета.