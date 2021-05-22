О динамике населения Китая. Проблемы есть, но демографического кризиса нет, - В.Пироженко

07:43 23.05.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 22.05.2021 |



Национальное бюро статистики КНР опубликовало результаты 7-й национальной переписи населения. Они показали, что в КНР обозначились демографические проблемы.



Пока КНР остается самой густонаселенной страной в мире с обильными трудовыми ресурсами. При этом население Китая сохранило тенденцию к снижению темпов роста на фоне низких темпов прироста и старения населения.



Данные переписи показывают, что с 2010 по 2020 год население материкового Китая выросло на 5,38 % и составляет сейчас 1,412 миллиарда человек. В предыдущую десятилетку (2000-2010 гг.) отмечался рост на 5,84 % – с 1,26 миллиарда до 1,34 миллиарда человек. То есть замедление прироста есть, но незначительное (0,46%).



Показательным является 2020 год, когда было зарегистрировано 12 миллионов рождений по сравнению с более 14 миллионами в 2019 году. Сейчас средний коэффициент рождаемости женщин детородного возраста в Китае составляет 1,3, это относительно низкий уровень.



Хотя темпы роста населения в Китае снизились, качество роста улучшилось. Среднее количество лет обучения в школе для людей в возрасте 15 лет и старше выросло с 9,08 года в 2010 году до 9,91 года в 2020 г. Несколько выровнялось соотношение полов – 105,07 мужчины приходится на 100 женщин, немного снизившись с 105,2 в 2010 году. Это несколько приглушило проблему дисбаланса полов (мужчин в КНР в среднем на 30 млн. больше, чем женщин).



Постоянное городское население КНР на материке составляет 901,99 миллиона человек (63,89 % от общего количества).



Численность населения в трудоспособном возрасте (15-59 лет) – 894 миллиона человек, что на 6,79% меньше, чем по переписи 2010 года. Количество людей в возрасте 60 лет и старше, напротив, выросло до 264 миллионов по сравнению с 177,6 миллиона в переписи 2010 года. Численность пожилых людей в материковой части Китая за 2010-2020 гг. впервые превысила число детей. Сокращение рождений вместе с увеличением продолжительности жизни ведет к старению населения.



Политика "второго ребенка", введенная в КНР в 2016 году, оказала лишь краткосрочный эффект. В 2022 г., когда число рожденных первых детей, как ожидается, превысит число вторых, ее действие может окончательно прекратиться. В ближайшие 10 лет количество женщин в активном детородном возрасте от 22 до 35 лет может сократиться более чем на 30%, и количество рождений в Китае в ближайшие несколько лет, скорее всего, упадет ниже 10 миллионов.



Ориентиром для сравнения являются Япония и Южная Корея. По данным Всемирного банка, коэффициент рождаемости в Южной Корее и Японии в среднем за последние три года составил 0,98, 1,42 соответственно. Примером демографического кризиса считается Япония: почти 30% ее населения старше 65 лет, а общее население страны сокращается уже 10 лет. По сравнению с Японией проблема старения в КНР не столь серьезна: средний возраст населения в Японии составляет 48,4 года, а в Китае по состоянию на 2020 г. – 38,8 года.



Эксперты обращают внимание на то, что в отличие от Японии, где экономический рост колебался около 1% в течение многих лет, в Китае в обозримом будущем продолжится устойчивый экономический рост выше среднего мирового уровня.



Урбанизация, качественное улучшение жизни в сельских районах, появление многочисленного зажиточного среднего класса радикально изменили за 40 лет реформ образ жизни китайцев. Вместо гонки за количеством рождений главным для родителей стало вложение средств в развитие детей, в их образование и здоровье.



В этом есть и китайские особенности. Огромная численность населения создает избыточно высокий спрос (несопоставимо больший, чем в иных развитых странах) на обучение в хорошей школе, в хорошем вузе, в состязании за престижную, высокооплачиваемую работу. Сделать ребенка успешным стоит в Китае очень больших денег. На это обстоятельство, как на существенное препятствие для того, чтобы иметь двух и более детей, а зачастую и одного ребенка, указывают сами китайские супружеские пары.



Что существенно отличает демографическую ситуацию в КНР от ситуации в иных странах, так это наличие значительного числа пар, готовых завести второго ребенка, но в силу материальных обстоятельств, пока не имеющих возможности это себе позволить. По данным Центра исследований народонаселения и развития Китайского народного университета (Пекин), большинство опрошенных китайских пар заявили, что готовы завести второго ребенка, но не все из них могут это сделать.



Подтверждает эту тенденцию глава Национального бюро статистики КНР Нин Цзичже. Результаты их ведомственного опроса показывают, что женщины детородного возраста в Китае готовы иметь в среднем 1,8 ребенка, и "если мы сможем хорошо поработать над мерами поддержки, то сможем высвободить потенциальную рождаемость".



Среди предлагаемых мер стимулирования рождаемости, как правило, называется облегчение семьям финансовых затрат на воспитание детей, а также в первую очередь отмена политики планирования семьи.



Есть предложения тратить до 10% ВВП Китая (в 2020 г. ВВП Китая составил 100 трлн. юаней) на вознаграждение новорожденных, давая премию до 1 млн. юаней на каждого ребенка, чтобы обеспечить дополнительные 10 млн. рождений. Такая субсидия может выдаваться жилищными пособиями, снижением налогов и даже наличными.



Предлагается также выстроить более справедливую систему образования, исправить нынешнюю земельную политику с целью снижения цен на жилье, увеличить количество детских садов, сделать их более доступными, дополнить меры материальной помощи семьям с одним родителем и узаконить вспомогательную репродукцию.



В целом эксперты в Китае считают, что, хотя демографическая проблема серьезна, оснований для паники нет. Основной набор стратегий, поощряющих рождение детей в развитых странах, в Китае еще не принят. Демографическая политика КНР по-прежнему ограничивается разрешением иметь второго ребенка.