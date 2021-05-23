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Евросоюз не прошел проверку ковидом, - Е.Пустовойтова
07:45 23.05.2021

Единым голосом "единой Европе" больше не звучать

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 23.05.2021

Евросоюз сегодня (не само лоскутное квазигосударство, а его брюссельская "голова") – это 7 институциональных органов управления, 6 неинституциональных, 15 специализированных агентств и комитетов. В аппарате Еврокомиссии работают 36 тысяч человек, в Европейском парламенте заседают около 5 тысяч человек, в Совете ЕС – 3,5 тысячи, в Суде ЕС – 2 тысячи, в Европейском ЦБ – 1,2 тысячи, в экономическом и социальном комитете – 700 человек, в Комитете регионов – 500...

Если кратко, в чиновниках ЕС ходит больше 40 тысяч человек, получающих ежемесячно минимальные 2 654,17 евро (первый эшелон первого разряда) и максимальные 18 370, 84 евро (третий, высший эшелон для 16-го разряда). Для сравнения: в аппарате правительства России работает 1545 человек.

Европарламент

Не надо думать, что еврочиновники руководят конкретными сферами экономики государств-членов или несут ответственность, например, за то, что немецкие автомобильные концерны показали худший за последние четверть века результат по итогам 2020 года. Или что они компенсируют 1 миллиард евро потерь итальянских аграриев от введения Россией продовольственного эмбарго в ответ на санкции Евросоюза. Нет. Они – руководители. И плоды их руководства на виду. Настолько на виду, что государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот (Michael Roth) говорит: "Мы потеряли [за "ковидный" год] большую часть доверия у государств-членов".

Вышеградская группа

Государства, в которых утрачено доверие к Евросоюзу, – это в первую очередь Польша, Чехия, Словакия, Венгрия ("Вышеградская четверка"). Четверке не по нраву, что "брюссельская машина" навязывает им принципы, этим странам не подходящие. А датчане, французы, немцы (старая Европа) не в восторге от того, что 15-20 процентов ВВП стран "четверки" формируются за счет бюджета Евросоюза, то есть за счет взносов тех же датчан, французов, немцев. И если в Брюсселе победит французская идея "Европы двух скоростей", делиться доходами с молодой Европой больше никто не будет.

Нынешнее трио председателей Совета ЕС (Германия, Португалия и Словения) пытается создать еще два "механизма защиты и укрепления верховенства права европейского блока". Один из этих механизмов должен регулировать доступ к денежным фондам ЕС в зависимости от уважения к верховенству права (разумеется, евросоюзного, а не национального). В отношении Венгрии и Польши Брюссель уже ведет расследование, обвинив их в нарушении принципа разделения властей и дискриминации политических оппонентов и меньшинств. Механизм номер два должен сделать диалог о верховенстве права по-брюссельски "открытым, позитивным и конструктивным", а проще говоря, позволить принимать меры коллективного воздействия на "нарушителей" в ЕС. Заявляя, что "теперь верховенство закона наиболее важно", Михаэль Рот ссылается на мифическую пандемию. Впрочем, на нее как на что-то реально ощутимое ссылается теперь кто угодно по поводу чего угодно.

Пандемия

В мае евробюрократы утвердили также новый "механизм гражданской защиты" внутри Евросоюза. Как говорится в резолюции Совета ЕС, "механизм укрепления гражданской защиты теперь позволяет государствам лучше подготовиться к природным или техногенным катастрофам и реагировать быстрее, когда они происходят, включая случаи одновременного воздействия на большинство государств, как при пандемии". Все понятно. К механизму приложена "сумма обеспечения процесса", предназначенная для чиновников: миллиард евро с четвертью на 2021-2027 годы.

Нервное пристегивание к "борьбе с пандемией" любой бюрократической инициативы выдает намерение Брюсселя показать свою "профпригодность", когда невидимые миру "хозяева дискурса", раздувая страх в обществе, требуют принятия мобилизационных мер. А поскольку никто не понимает, что будет дальше, страны-члены Евросоюза, забыв про "открытые границы", делают пока самое простое – отгораживаются друг от друга, как Германия и Бельгия. Либо обвиняют партнеров по ЕС в отсутствии солидарности, как Италия. Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита (Eduardo Cabrita) цветисто назвал механизм гражданской защиты "эмблемой солидарности ЕС", что не помешало его стране стать первой в Европе по коэффициенту распространения заболеваний.

AstraZeneca

Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

В Брюсселе мечутся. Там обижены на англо-шведскую компанию AstraZeneca, которая обманула Евросоюз с вакциной, высказывают опасения по поводу того, что "либеральная демократия под угрозой, и… европейские страны тоже готовы от нее отступить", что "авторитарные лидеры с Востока активно подрывают либерально-демократические ценности и институты в некоторых странах Евросоюза". Чтобы вернуть людям веру в демократию, говорят в Брюсселе, "мы должны фундаментально пересмотреть то, как наша демократия работает", решили в Брюсселе. Видно, что во всем происходящем политики гораздо больше, чем медицины.

9 мая в Страсбурге открылась Конференции о будущем Европы, обсуждения на которой будут заочно длиться целый год.

9 мая в Страсбурге открылась Конференция о будущем Европы, обсуждения на которой будут заочно длиться целый год. И есть основания полагать, что это многоговорение кончится ничем. "Мы должны признать, что мы не станем геополитическим игроком, какими мы хотели бы быть, пока Европа говорит на международной сцене несколькими, иногда противоречиво звучащими голосами..." – пишет Еuractiv. А как иначе? Разве не видно, что единым голосом "единой Европе" больше не звучать?

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621745100
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