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Россия начала наводить порядок в миграционной политике, - А.Резчиков
09:55 23.05.2021

Чтобы продолжать трудиться и жить в России, мигранты должны быть чисты перед законом

22 мая 2021,

Текст: Андрей Резчиков

Для мигрантов, которые обязаны покинуть Россию, но вынуждены оставаться на ее территории, появится новый режим "контролируемого пребывания". Как заверяют в МВД, эта мера усилит правопорядок в миграционной сфере. Режим будет применяться к иностранцам с опасными инфекционными заболеваниями и нарушителям закона. Как грядущие изменения повлияют на права мигрантов и каким образом власти смогут держать их "нежелательное пребывание" под контролем?

В России появится специальный правовой режим – "контролируемое пребывание" – для мигрантов, которые не имеют права находиться в РФ, но не могут ее покинуть, например, из-за ограничительных мер при пандемии коронавируса. В частности, речь идет о случаях приостановки исполнения решений о высылке, ограничений выезда в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участия в судебном процессе.

Кроме того, в МВД рассматривают вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих "социально-опасными инфекционными заболеваниями" и отправленных на самоизоляцию. Все эти меры должны повысить эффективность "механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере".

Как пишет "Российская газета", согласно проекту федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства", МВД планирует установить три миграционных режима законного нахождения иностранцев в России.

Первый правовой режим будет краткосрочным. В его рамках иностранцы могут находиться в России не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Второй предусматривает свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на ПМЖ. И третий бессрочный режим гарантирует постоянное проживание. Для получения разрешения на постоянное проживание появится общий и упрощенный порядок. А от разрешения на временное проживание МВД предлагает отказаться.

Документ, основательно меняющий процедуры приглашения, въезда, пребывания и принудительной высылки иностранцев, уже поступил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию, где 25 мая должно пройти его обсуждение.

По данным МВД, с марта прошлого года около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране из-за ситуации с коронавирусом. За продлением срока действия виз обратились более 134 тыс. человек, более 4 тысяч – с заявлением о предоставлении временного убежища. Еще более 65 тысяч хотели получить разрешение на работу.

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На этой неделе в МВД сообщили, что граждане стран, с которыми из-за эпидемии коронавируса не возобновлено транспортное сообщение, могут продлить срок пребывания до 90 дней. Для этого им нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. Накануне президент России Владимир Путин пообещал улучшить условия для трудовых мигрантов, в первую очередь, из стран Евразийского экономического союза. В скором времени будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ". Также появится мобильное приложение. Оно, по словам президента, позволит в режиме онлайн заполнять необходимые для трудоустройства документы.
Член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев приветствует предстоящие изменения и появление специального правового режима для мигрантов. "Эта мера будет абсолютно эффективной. Она вводит в правовое поле статус тех людей, которые остаются на территории России, но не попадают в число тех, у кого есть основания находиться в РФ. Новый режим устанавливает соответствующие нормы", – пояснил эксперт.

Григорьев добавил, что МВД фактически решило узаконить ту ситуацию, которая существует на данный момент. "Никакого ущемления прав мигрантов не будет. Появление специального правового режима соответствует реальной ситуации.

Для самих приезжих положение дел сильно не изменится, потому что согласно закону, тех мигрантов, которые нарушили закон, нужно высылать из России, причем очень быстро.

Но в некоторых случаях, исходя из гуманитарных вопросов, это делать нецелесообразно и именно для этого нужно ввести соответствующие юридические нормы", – подчеркнул собеседник.

Заведующая Лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских напомнила, что норма о специальном правовом режиме для мигрантов готовилась давно и "касается очень неширокого круга мигрантов – тех, у кого были выявлены правонарушения". "Допустим, человек отбыл тюремный срок и должен быть выдворен, но в силу каких-то объективных причин, например, из-за ограничения транспортного сообщения или карантинных мер, власти не могут сделать это. Такого человека нельзя просто так отпустить на улицу. В случае введения такого механизма иностранец оказывается в более правовом поле, чем до тех пор, пока новая норма будет принята и вступит в действие", – пояснила Чудиновских.

По ее словам, МВД пытается заполнить давний правовой пробел цивилизованным юридическим образом, "потому что людям, которым теоретически подлежало бы уехать, но по каким-то причинам они не могут сделать этого, нелогично предоставлять дополнительный статус и право проживания, потому что у них нет оснований законно находиться на территории России".

Чудиновских не берется прогнозировать, насколько эффективным окажется новый правовой режим с точки зрения соблюдения законных прав этих людей. Это станет понятно только после соответствующих изменений в законодательстве. "Видимо, появятся специальные места для размещения этих мигрантов, чтобы они могли переждать там до того момента, пока не покинут нашу территорию", – предположила эксперт.

Что касается статистики МВД по числу не выехавших с территории России после окончания сроков пребывания мигрантов, то Чудиновских предположила, что чиновники могут причислять сюда и тех, кто просто не смог продлить действующий патент в начале пандемии. "МВД автоматически считает их людьми с неурегулированным статусом, но остающихся на территории Российской Федерации. У них, действительно, было достаточно времени, чтобы продлить патент и как-то легализовать себя, но это не тот контингент, который подразумевает новая норма. В первую очередь речь идет о тех, кто отбыл наказание или подвергался штрафным санкциям и обязан покинуть Россию", – подытожила эксперт.

Источник - взгляд
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