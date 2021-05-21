Финляндия: ностальгия по русским царям, - Владимир Малышев

10:37 23.05.2021 Финляндия: ностальгия по русским царям

В последнее время финнов усиленно подталкивают к противостоянию с Россией

Владимир Малышев

21.05.2021



Финская газета Ilta-Sanomat напечатала статью под заголовком: "В XIX веке Финляндия была более независимой, чем сейчас". Ее автор Теэму Кескисарья констатирует, что в составе Российской империи она постепенно становилась богаче, чем сама Россия и была куда более независимой, чем современная Финляндия в Евросоюзе.



Отмечая, что отношения Финляндии с ЕС постепенно становятся все более напряженными, газета замечает, что в вопросах экономики, законодательства и культуры Великое княжество Финляндское в составе Российской империи было куда более независимым, чем современная Финляндия - член ЕС.



"В Российской империи, - пишет автор статьи, - не было "коллективной ответственности", не говоря уже о "пакете мер по стимулированию экономики". Финны сами отвечали за свое благосостояние. Когда в Великом княжестве разразился голод, финны самостоятельно взяли заем у банкира Ротшильда на закупку зерна. Проблемы неустойчивой финансовой политики Российской империи не ложились на плечи немногочисленных финских налогоплательщиков. Финны больше получали от государства, чем ему отдавали, - даже в ту пору, когда Финляндия начала делать успехи в промышленности и мало-помалу становилась богаче самой России. Общий рынок и удобно расположенные таможенные границы были очень выгодны Финляндии. Экспорт не ограничивался западом, он был направлен и на восток".



"Вхождение в состав Российской империи не помешало появлению в финском искусстве западных черт. Под цензурой подразумевалось лишь то, что в газетах нельзя было порочить императора и институты власти. Споры, связанные со свободой слова, возникали реже, чем сейчас", - считает автор статьи.



По словам Теэму Кескисарья, общегосударственные законы Российской империи соответствовали примерно миллионной части директив ЕС. Российская власть была стабильной. Система продержалась на обязательствах руководства и клятвах подданных почти сто лет. Все работало лучше, чем договоры ЕС.



У России были некоторые недостатки, но на Финляндии они никак не сказывались. В среде дворян, духовенства, буржуазии и крестьян лишь меньшинство относилось к России негативно. Успешно шли процессы иммиграции и эмиграции. Избыточное население Финляндии устремлялось в Петербург и Америку. На смену этим людям приезжали профессионалы из Западной Европы и полезные или просто безобидные ребята из России.



"Если бы финским предпринимателям в 1916 году задали вопрос, стоит ли Великому княжеству Финляндскому отделиться от Российской империи, многие ответили бы: "Господь всемогущий, конечно же, нет! В Россию направлен весь наш экспорт, в мирное время это наш самый сочный кусок. Крики егерей о независимости и популистские подстрекательства социал-демократов нанесут большой урон репутации Финляндии", - констатировал Теэму Кескисарья.



Сегодня это признают даже высшие официальные лица Финляндии. Так, бывший президент Тарья Халонен заявила недавно российским СМИ: "Александр Iввел нас в семью самостоятельных народов. До этого мы семь веков были под шведами. И только после того как Швеция уступила Финляндию России, мы получили автономию. При этом царь Александр сохранил нам наши право и веру. Таким образом, наш статус повысился, а права сохранились, и это было хорошим началом на пути к независимости", - отметила Тарья Халонен.



И действительно, после перехода под протекторат России Финляндия обрела гораздо большую степень автономности, чем при шведах. Отчасти это объясняется тем, что Александр I прозорливо полагал, что лояльная буферная территория на границе с давним геополитическим врагом крайне необходима империи.



Положение дел в Финляндии не изменилось и с воцарением Николая I. Когда императору предложили сократить автономию региона, он ответил: "Оставьте финнов в покое. Это единственная провинция, которая не доставила мне никакого беспокойства и неудовольствия".



Независимым государством Финляндия стала в 1917 году. Кстати, такое решение было одобрено национальным парламентом с перевесом всего в 12 голосов (100 против 88). То есть многие депутаты хотели остаться в составе России. Правительство большевиков первым признало независимость Финляндии 31 декабря 1917 года - менее чем через месяц с момента ее провозглашения.



Но потом отношения между двумя государствами были омрачены "незнаменитой" войной 1939-1940 гг. Основной причиной начала боевых действий стало желание советского руководства отодвинуть финскую границу от Ленинграда, для укрепления безопасности северо-западных границ СССР в связи с назревавшей угрозой нападения гитлеровской Германии, и отказ финской стороны сделать это.



В итоге после нападения Гитлера на СССР Финляндия стала его союзницей. Однако после разгрома Третьего рейха Сталин не стал ее оккупировать, а сохранил финнам независимость и даже вычеркнул маршала Маннергейма из списка нацистских преступников Нюрнбергского трибунала.



После распада СССР отношения между Россией и Финляндией продолжали оставаться дружественными. Однако нагнетаемая США и ЕС русофобия сегодня отражается и на Финляндии. В прошлом году ее Госсовет в своем докладе отметил, что Россия будто бы продолжает придерживаться силовой внешней политики, поэтому уровень безопасности в отдельных финских регионах оставляет желать лучшего.



Военная разведка Финляндии опубликовала на днях публичный доклад о своей деятельности. Из него следует, что в качестве главного потенциального противника в Хельсинки рассматривают Россию, и уже приняты решения о масштабном перевооружении финской армии.



В докладе говорится, что РФ "продемонстрировала способность и желание при необходимости использовать вооруженную силу для достижения своих целей", что якобы усилило напряжение в регионе.



В качестве тревожных для финской стороны сигналов в документе рассматриваются такие факторы, как недавнее решение Минобороны России наделить Северный флот статусом военного округа. В качестве другого "фактора нестабильности" упоминаются и прошлогодние учения Вооруженных сил России "Кавказ-2020", и маневры "Запад-2021". Указывается, что "на соседних c Финляндией территориях продолжилась военная активность, в том числе учения и полеты стратегических бомбардировщиков".



Раньше финны придерживались нейтралитета в международных отношениях, однако после вступления в Евросоюз в 1995 году наметился явный крен в сторону Запада.



Сближение Финляндии с США начало проявляться после событий 2014 года, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. С тех пор Хельсинки начали активно закупать вооружение, прежде всего у США.



В октябре 2020 года в Вашингтоне одобрили продажу финской армии более сотни истребителей.Речь идет, прежде всего, о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, способных брать на борт ракеты "воздух-воздух" AIM-9X Block II+ Sidewinder, высокоточные боеприпасы "воздух-земля" GBU-39, AGM-154C-1, AGM-158B-2 JASSM-ER, а также другое вооружение. Также финны договорились о приобретении 58 самолетов F/A-18E/F и 14 воздушных машин радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. В рамках новых контрактов также предполагается передача Финляндии двигателей и различных запчастей к этой боевой технике, ракетно-бомбового вооружения, включая высокоточное. Сделка по F-35 оценивается в 12,5 млрд, по F/A-18E/F и EA-18G Growler - в 14,7 млрд долларов.



В апреле министр обороны Финляндии Антти Кайкконен имел беседу с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили обострение ситуации в Донбассе, согласившись, что будто бы во всем виновата Москва. Говорили также о развитии военного сотрудничества Финляндии и США и о ситуации в Балтийском регионе, указав, что "обе страны нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере обороны".



По словам Кайкконена, Финляндия и США одинаково смотрят на ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. "В США проявляют большой интерес к умениям, взглядам и знаниям Финляндии о России. Мы коснулись и этого вопроса в ходе нашей беседы", - отметил финский министр.



"Абсолютно все знают, что единственная потенциальная угроза существованию Финляндии - это Россия. В моем понимании, есть вполне вероятные сценарии, в рамках которых Россия применит к Финляндии силовые методы", - заявил шведскому изданию Aftonbladet специалист хельсинского Института внешней политики Чарли Салониус-Пастернак. Однако почему Россия "угроза" и зачем ей применять "силовые методы", он так и не пояснил.



В такой ситуации Россия проявляет сдержанность и старается сохранять добрососедские отношения с Финляндией. Так, Сергей Лавров после переговоров в феврале с финским коллегой Пекка Хаависто заявил: "Что касается вопроса о том, как вся эта ситуация влияет на наши отношения с Финляндией, если вообще влияет, я отвечу, что никакого негативного воздействия на наше тесное двустороннее сотрудничество, на сотрудничество в рамках региональных структур на севере мы не ощущаем". Источник - столетие

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