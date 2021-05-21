Канадские диверсанты готовят забастовку на кыргызском "Кумторе"? - "ВБ"

10:41 23.05.2021

Таджибаев: На Кумторе есть риск проведения забастовки

21 мая 2021 - Оксана Гут



Таджибаев: На Кумторе есть риск проведения забастовки



Определенные силы пытаются манипулировать трудовым коллективом и инициируют проведение на Кумторе забастовки. Об этом сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.



По информации председателя профкома ЗАО "Кумтор Голд Компани" Калысбека Рыспаева среди работников начал активно обсуждаться вопрос остановки производства в связи с возможным снижением фонда оплаты труда работников и задержкой выплаты основной части зарплаты. Информация по фонду зарплаты прошла вчера в СМИ. Профком КГК выступает категорически против остановки производства на Кумторе и вмешательства третьих сил.



"Пока неизвестно, кто поднимает этот вопрос и манипулирует людьми. Нельзя однозначно утверждать, что это "Центерра", или прежнее исполнительное руководство компании, или силы, находящиеся в оппозиции президенту КР Садыру Жапарову, или просто противники происходящих вокруг Кумтора изменений. Но однозначно то, что остановка Кумтора будет против интересов Кыргызстана и его граждан, самих работников", - заявляет Таджибаев.



В настоящее время оснований для остановки производства нет, подчеркивает он. Внешний управляющий ЗАО "КГК" Тенгиз Болтурук и глава госкомиссии по Кумтору Акылбек Жапаров гарантировали профсоюзу и трудовому коллективу сохранение действующего уровня оплаты труда и положений коллективного договора, а также штат работников. Более того, заявлено о возможном расширении штатной численности предприятия в перспективе.



"Задержка выплаты зарплаты, по информации специалистов, связана с отключением системы "Эллипс", посредством которой осуществлялся автоматический учет отработанного рабочего времени и начислялась заработная плата. Сейчас специалисты соответствующих отделов, HR-службы, бухгалтерии будут самостоятельно готовить расчеты по зарплате", - отметил глава профсоюза.



Необходимо иметь ввиду, что и законодательством Кыргызстана в случае изменений в управлении предприятием, смены руководства и т.п. запрещено увольнять рядовых работников, а также в одностороннем порядке ухудшать условия труда, в том числе, уровень зарплаты.



"В то же время обращаемся к Внешнему управляющему ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгизу Болтурук о необходимости принятия всех необходимых мер по недопущению остановки производства, срыва поставок и финансирования текущей оперативной деятельности, а также задержки выплаты зарплаты в будущем. Работники качественно и ответственно выполняют свои трудовые обязанности и им должна своевременно выплачиваться их зарплата", - говорится в сообщении.