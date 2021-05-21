Ближний Восток - самый воинствующий регион в мире. Здесь действуют законы джунглей, - Эрик Гуйер

10:51 23.05.2021

Эрик Гуйер | Neue Zürcher Zeitung



"В Газе и Тель-Авиве вновь пострадали мирные жители. Но речь идет не только об Израиле и ХАМАСе. Весь регион охвачен волнениями. Тот, кто, как правительство Германии, призывает к миру, должен оказать давление на все вовлеченные стороны - в том числе и на Иран", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.



"ХАМАС начал войну не из желания убивать, Израиль открыл ответный огонь не из желания отомстить. Это не случай ветхозаветного "око за око, зуб за зуб". Это скорее кровавая шахматная игра. Обе стороны преследовали свои военные цели и воевали до тех пор, пока они не были достигнуты. Затем, как всегда тайно, Египет выступил посредником в заключении перемирия".



"Те, кто громче всех требовал мирного урегулирования, имели к нему самое малое отношение. Тем не менее в этой войне речь также шла о Вашингтоне, Берлине, Лондоне и Париже", - отмечает журналист Эрик Гуйер.



"В частности, европейцы недоумевают по поводу ракетных ударов по Тель-Авиву и града бомб в секторе Газа. На их континенте конфликты на протяжении почти восьмидесяти лет решаются мирным путем; такие исключения, как балканские войны и российско-украинский конфликт, подтверждают правило. На Ближнем Востоке в свою очередь действуют законы джунглей", - говорится в статье.



"Здесь война - это все еще продолжение политики другими средствами. Тем не менее боевые действия редко полностью выходят из-под контроля. Все участники знают, какие красные линии им лучше не пересекать. Даже Трамп придерживался их в ракетной дуэли с Ираном. Только гражданские войны, такие как в Йемене или Сирии, подчиняются другой логике - логике ненависти и слепого возмездия".



"Правительство в Иерусалиме оказалось перед дилеммой. ХАМАС не представляет смертельной угрозы для Израиля. Даже тысячи выпущенных снарядов не ставят под угрозу существование страны. В то же время у его границ выросли два милитаризованных псевдогосударства, живущих за счет войны и ради нее", - указывает издание.



"Еврейским Афинам противостоит двойная арабская Спарта. На севере "Хизбалла" в Ливане образует государство в государстве и теперь угрожает Израилю и из Сирии. На юге ХАМАС правит Сектором Газа. Он представляет собой нечто среднее между приютом для бездомных, тюрьмы под открытым небом и армейского лагеря и не разваливается только потому, что исламистский режим стабилизируют иностранные спонсоры. Среди них - ООН, которая призывает к миру, но в то же время продлевает своеобразный статус-кво".



Ни "Хизбалла", ни ХАМАС не являются просто силами ополчения или террористическими организациями; они располагают по сути регулярными войсками. Они сражаются с помощью ракет, беспилотников и противотанкового оружия, а не только автоматов Калашникова. Обеим нужен образ врага, чтобы оправдать свои военные расходы и пренебрежение к гражданскому населению, живущему под их властью".



"Израиль уже потерпел фиаско в Ливане 2006 году. Его значительно превосходящие силы едва справились с "Хизбаллой", которая умело сочетала партизанскую тактику и обычные боевые действия. Именно поэтому израильские генералы не хотят вторгаться в лабиринт домов Газы с наземными войсками. Так они не смогут уничтожить самый ценный актив Хамаса: военную инфраструктуру, спрятанную в туннелях", - пишет издание.



"Время, однако, работает против Израиля. Ракеты становятся все более точными и достигают все большего расстояния. Вскоре в распоряжении ХАМАС будут также крылатые ракеты и боевые дроны. Тогда эффективность системы ПРО Израиля, которая официально составляет 90%, но на самом деле ниже, вероятно, упадет. Поэтому авиаудары также служат сдерживающим фактором: мы не можем вас уничтожить, но мы можем в любой момент разбомбить вас до состояния каменного века. Именно поэтому Израиль терпеливо ждал прекращения военных действий".



"ХАМАС в свою очередь никогда не заводил конфронтацию слишком далеко, даже в 2014 году, когда боевые действия продолжались пятьдесят дней. Своей цели он достигает и без этого. Он демонстрирует, что без него урегулирование конфликта невозможно".



"За последние дни ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили по Израилю 3 тыс. ракет. Их производство требует значительных ресурсов. Именно здесь в дело вступает Иран, контролирующий "Хизбаллу" и помогающий ХАМАСу ракетными технологиями и деньгами. Стремясь к региональной гегемонии, Тегеран создал сеть союзников, в том числе в Ираке, Сирии и Йемене".



"Иранские шииты борются с блоком суннитских сил под руководством Саудовской Аравии и Египта. Его уже не таким тихим партнером является Израиль. С момента установления дипломатических отношений с Эмиратами и благословения Саудовской Аравии, участники уже не скрывают своего альянса. Проигравшими в новом расстановке сил становятся палестинцы и иранцы, что только подстегивает тех и других увеличивать свою активность в ближневосточной монополии".



"Поэтому Париж, Лондон или Берлин должны оказать давление на Иран и прервать венские переговоры по новой версии ядерного соглашения. (...) Соглашение изжило себя. В 2015 году стоило пытаться поднимать значимость Ирана на международном уровне, даже несмотря на то, что Тегеран лишь в необязательном порядке отказывался от своей ядерной программы. Сегодня риски явно перевешивают преимущества", - заключает Neue Zürcher Zeitung.



Источник: Neue Zürcher Zeitung