В штопор. КГБ Белоруссии схватили демо-заговорщика Протасевича принудительно посадив самолет!

17:24 23.05.2021

Лукашенко посадил своего врага Протасевича вместе с чужим самолетом

Ради задержания оппозиционера в Белоруссии направили истребитель к пассажирскому лайнеру



Александр Григорьевич Лукашенко в воскресенье продемонстрировал, что у него очень длинные руки. Прямо до неба. Именно оттуда он достал своего врага - сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Протасевич решил пролететь прямо над головой Батьки - из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair. Но не тут-то было. Сел в Минске. И, похоже, надолго.



Ради задержания оппозиционера в Белоруссии направили истребитель к пассажирскому лайнеру



NEXTA - это тот самый канал, который в прошлом году координировал и раскачивал протесты в Белоруссии. Его основатели, Степан Путило и Роман Протасевич, объявлены в межгосударственный розыск, Белоруссия официально требовала их экстрадиции из Польши. Оба обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.



Спецоперация по отлову Протасевича, если судить по имеющимся данным, развивалась следующим образом. В воскресенье, перед вылетом из Афин в Вильнюс, Протасевич заметил за собой слежку. После того как самолет Ryanair вошел в воздушное пространство Белоруссии, поступило сообщение о минировании воздушного судна. Лайнер, кстати, уже подлетал к границе с Литвой. Но тут в воздухе появился истребитель ВВС Белоруссии. Пассажирский самолет в результате сел в аэропорту Минска. Пассажиров, багаж и воздушное судно досмотрели, бомбы не нашли, а Протасевича задержали.



Белорусские СМИ уже рассказывают, что президент Александр Лукашенко лично дал команду принять в Минске самолет, в отношении которого поступило неожиданное сообщение о минировании. Что он дал "безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Поскольку "в этой ситуации самое главное - безопасность и жизни людей". То есть практически спасал пассажиров в экстренной ситуации, а Протасевич стал наградой за смелость.



Красиво, конечно. Но не менее правдоподобна и другая версия: первым пилотом был Петров, вторым - Боширов. А с сообщением о бомбе в авиакомпанию позвонили Вован и Лексус.



Как бы там ни было (а как было - мы не узнаем), Лукашенко можно даже позавидовать: сработано четко, не придерешься. Даже с точки зрения международного законодательства ничего не нарушено. И сейчас Александр Григорьевич может ухмыляться в усы: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"



Вот только один вопрос все равно мешает, как камешек в ботинке. Неужели личная жажда мести так сильна, что можно рисковать десятками ни в чем не повинных людей, создавая нештатную, а значит, реально опасную, ситуацию для пассажирского самолета?



Дм.Попов