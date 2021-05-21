 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Плесень. И те и эта. К итогам "Евровидения"...
20:33 23.05.2021

Пригожин и Троицкий оценили результат Манижи на "Евровидении"

23 мая 2021, Ксения Панькова
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результат российской певицы Манижи на музыкальном конкурсе "Евровидение-2021", отметил, что не все до конца поняли музыкальный материал певицы. Музыкальный критик Артемий Троицкий сказал, что номер Манижи оставил его равнодушным и похвалил победителей конкурса итальянскую рок-группу Maneskin.

"Практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что все-таки не до конца всем понятен не то, что русский язык, а музыкальный материал Манижи", – цитирует РИА "Новости" Пригожина.

Свою задачу, по словам продюсера, певица выполнила на 100%. "Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия. Кстати, очень неплохая песня была у итальянцев. Они выглядели нормально, заслуженно получили первое место", – добавил он.

Оценку номеру певицы Манижи дал и рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. "Смешанное чувство у меня по поводу этого номера. С точки зрения месседжа и символизма, он мне симпатичен. Я считаю, что Манижа молодец...Но ни в музыкальном, ни в визуальном отношении этот номер на меня никакого впечатления не произвел", – сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

Также журналист рассказал, что ему понравились итальянцы, которые победили. "Это была историческая победа для "Евровидения". Вот эта Maneskin – это искренняя, энергетическая рок-группа, и никогда прежде такого рода артисты на "Евровидении" не побеждали. Так что да здравствует рок-н-ролл. Это моя музыка, я очень рад, что они утерли нос всей этой "евровизионной" парфюмерии", – отметил критик.

Победителем международного конкурса "Евровидение-2021" стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni, представлявшая Россию Манижа заняла девятое место. Максимальные 12 баллов голосования жюри России отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей. После подведения итогов конкурса Манижа заявила, что гордится результатом и выложилась на 100%.

Источник - взгляд
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