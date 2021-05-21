Казахстан сенсационно обыграл Финляндию на ЧМ по хоккею

21:06 23.05.2021

Казахстан по буллитам обыграл Финляндию на чемпионате мира



В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана победила команду Финляндии (2:1 Б).



В игровое время у Казахстана отличился Кирилл Панюков, у финнов - Антон Лунделль. Победный буллит в активе Никиты Михайлиса.



Казахстан набрал четыре очка и занимает второе место в группе В. У Финляндии столько же очков и четвертая позиция.



Чемпионат мира



Группа В



Казахстан - Финляндия - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)



Голы: Лунделл - 1 (Линдбом, Руохомаа), 33:24 - 0:1. Панюков - 1 (бол., Михайлис), 35:56 - 1:1.



Победный буллит: Михайлис.



Вратари: Бояркин - Сятери.



Штраф: 2 - 2.



Броски: 19 (1+7+7+4) - 51 (15+13+21+2).



Судьи: Ромасько, Сидоренко.



23 мая. Рига. "Арена Рига".