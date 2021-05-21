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Казахстан сенсационно обыграл Финляндию на ЧМ по хоккею
21:06 23.05.2021

Казахстан по буллитам обыграл Финляндию на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана победила команду Финляндии (2:1 Б).

В игровое время у Казахстана отличился Кирилл Панюков, у финнов - Антон Лунделль. Победный буллит в активе Никиты Михайлиса.

Казахстан набрал четыре очка и занимает второе место в группе В. У Финляндии столько же очков и четвертая позиция.

Чемпионат мира

Группа В

Казахстан - Финляндия - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лунделл - 1 (Линдбом, Руохомаа), 33:24 - 0:1. Панюков - 1 (бол., Михайлис), 35:56 - 1:1.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Бояркин - Сятери.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 19 (1+7+7+4) - 51 (15+13+21+2).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

23 мая. Рига. "Арена Рига".

Источник - sport-express.ru
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