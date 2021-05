Население Афганистана: этносы, языки, религии, - Равшан Назаров

Есть ли среди пуштунов мусульмане-шииты и кто такие афганские криптохристиане – в разнообразии этносов, языков и религий Афганистана разбирается историк.



В серии статей на тему "Этнополитическая ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность Центральной Азии" кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Равшан Ринатович Назаров разбирается: как этническая, лингвистическая, конфессиональная специфика Афганистана повлияли и продолжают оказывать эффект на политику внутри страны и регион в целом.



Во второй части материала – обзор этносов, языков и конфессий Афганистана.



Традиционно полиэтнический характер населения Афганистана отражен даже в новом гимне государства (принят в 2006 г.):



Эта земля - Афганистан,



Ей гордится каждый афганец.



Земля мира, земля меча,



Все ее сыны мужественны.



Это страна каждого племени,



Страна белуджей и узбеков,



Пуштунов и хазарейцев,



Туркменов и таджиков;



С ними арабы и гуджары,



Памирцы, нуристанцы,



Брагуи и кызылбаши,



Чараймаки и пашаи.



В современной этнополитологии прочно укрепился термин "разделенные этносы" ("разделенные народы", "разделенные нации") [1] . Особенностью Афганистана является то, что практически все составляющие его население народы относятся к данной категории [2] :



-Пуштуны [3] . Страны расселения: Пакистан (28 млн.) [4] , Афганистан (13 млн.) [5] , Индия (1,1 млн.), свыше 2 млн. расселены во многих странах мира (Иран, США, Россия, Великобритания и т.д.) [6] ;



29780-29791.jpg



Женский костюм: 1 – вилаят Фарьяб; 2 – вилаят Пактика.



-Таджики [7] . Страны расселения: Афганистан (10 млн.), Таджикистан (7 млн.), Узбекистан (1,5 млн.), Пакистан (1,2 млн.), Россия (1 млн.), Иран (0,4 млн.) и др. В Афганистане таджики численно доминируют в таких провинциях как Баглан, Бадахшан, Каписа, Панджшер, Парван, Тохар (от 80 до 99 %). Значительные группы таджиков расселены по всему Афганистану, кроме Пактии, Пактики и Хоста.



-Узбеки. Страны расселения: Узбекистан (27 млн.), Афганистан (4 млн.), Таджикистан (1,2 млн.), Кыргызстан (0,9 млн.), Казахстан (0,6 млн.), Туркменистан (0,5 млн.) и др. В Афганистане компактно проживают в провинциях Балх, Джаузджан, Кундуз, Фариаб, Сари-Пуль, Саманган [8] .



-Хазарейцы [9] . Страны расселения: Афганистан (3 млн.), Иран (2 млн.), Пакистан (1 млн.) и др. Компактно расселены в области Хазараджат.



1549473171_6225429502_fd7d015a8d_b-min.jpg



Хазарейцы,www.istmira.com



-Туркмены. Страны расселения: Туркменистан (4,2 млн.), Иран (1,4 млн.), Афганистан (1 млн.), Турция (0,5 млн.), Узбекистан (0,2 млн.) и др. Живут на севере и северо-западе "узбекских" провинций Афганистана [10] .



-Чараймаки [11] . Страны расселения: Афганистан (1,4 млн.), Иран (0,2 млн.) и др. Живут на западе Афганистана, по иранской границе.



-Памирцы [12] . Страны расселения: Таджикистан (150 тыс.), Афганистан (50 тыс.), Пакистан (50 тыс.), Китай (50 тыс.). Живут компактно в провинции Бадахшан.



Этноконфессиональный фактор [13]



Большая часть населения Афганистана – мусульмане-сунниты [14] . Однако есть и конфессиональные меньшинства.



-Шииты [15] . В этническом отношении это прежде всего хазарейцы (3 млн.), потомки выходцев из Ирана (персы, кызылбаши, афшары), часть чараймаков (теймури). Шиизма придерживается также часть пуштунов –племя джаджи, племя тури, ряд оракзайских кланов, часть афридиев, часть бангашей.



-Исмаилиты [16] . Представители исмаилитской ветви шиизма. Проживают в основном в Бадахшане, есть небольшие общины в Кабуле и ряде других городов. Составляют основу "Партии национального сплочения Афганистана" (ПНСА).



-Христиане. Представлены в Афганистане общинами протестантов (30 тыс.) и католиков (10 тыс.). По некоторым данным, достаточно распространено криптохристианство (т.е. тайное исповедание христанства различных направлений).



-Иудаизм [17] . В Х1Х веке иудейская община насчитывала до 40 тыс. чел., ее представители проживали в Кабуле, Герате, Балхе. Численность общины неуклонно сокращалась, к середине ХХ в. – 5 тыс., к началу 1970-х гг. – 300 чел., к началу ХХ1 в. – менее 100 чел. В настоящее время остался единственный иудей – смотритель Кабульской синагоги Забулон Симинтов [18] . В здании Гератской синагоги расположен детсад.



8fe74fdb60b8.jpg



Гератская синагога Йоав



-Другие религиозные меньшинства. Бахаисты (15 тыс.), индуисты (пенджабцы и синдхи, 10 тыс.), сикхи (4 тыс.), сторонники традиционных доисламских верований (4 тыс.), зороастрийцы (3,5 тыс.).



Этнолингвистическая ситуация.



Основными языками Афганистана являются языки пушту и дари, распространены также хазараги, узбекский, туркменский и т.д.



-Язык пушту (пашто, пухту, пахту) – язык восточно-иранской подгруппы иранской языковой группы [19] . Этнический язык пуштунов. До 1936 г. не имел никакого официального статуса. С 1936 г. – второй (после дари) государственный язык Афганистана, с 1964 г. – первый (вторым стал дари). Имеет статус регионального языка в регионах Пакистана, населенных пуштунами. В Афганистане используется кандагарский диалект, в Пакистане – пешаварский, которые достаточно серьезно различаются [20] .







-Язык дари [21] . Вместе с фарси (государственным языком Ирана) и таджикским (государственным языком Таджикистана) составляет западно-иранскую подгруппу иранской языковой группы [22] . Официально называется дари с 1964 г. До этого назывался – кабули, фарси-кабули, фарси-дари и т.п. Используется афганскими таджиками, чараймаками, частью пуштунов, представителями почти всех национальностей (в той или иной мере) и др. Язык межнационального общения в Афганистане [23] . Тех, для кого дари является родным языком в Афганистане часто зовут обобщенным названием "фарсиваны" [24] .







-Язык хазара(хазараги) [25] . Считается диалектом дари, используется хазарейцами. Сильно отличается от литературного дари, в лексике много тюркизмомв и монголизмов. Региональный язык области Хазараджат (провинции Гор, Урузган, Бамиан и др.). Ряд исследователей считает его самостоятельным языком западно-иранской подгруппы [26] .



-Узбекский язык [27] . Язык узбеков, региональный язык в провинциях Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз, Сари-Пуль, Саманган [28] .



Представители небольших народов как правило используют языки более крупных этносов, чаще всего – дари, гораздо реже – пушту.



Продолжение следует…



