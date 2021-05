Дональд Трамп стал онлайн-изгоем, - "Къ"

Бывший президент США скатывается в интернет-безвестность, несмотря на создание собственного сайта



Бывший президент США Дональд Трамп становится все менее популярным у интернет-аудитории: частота упоминания его в соцсетях достигла минимума с мая 2016 года, когда он стал предполагаемым кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах. Соратники бывшего главы государства надеются, что ситуация изменится, когда будет запущена собственная онлайн-империя господина Трампа.



Десятки миллионов комментариев, бесконечные репосты, ретвиты и упоминания - для Дональда Трампа, по-видимому, после блокировки крупнейшими социальными сетями все эти атрибуты интернет-славы остались в прошлом. Число его упоминаний в Twitter упало менее чем до 5 млн в день и достигло уровня мая 2016 года: тогда выскочка и политик-новичок Дональд Трамп практически гарантировал себе выдвижение в президенты от Республиканской партии. В годы его президентства среднее число ежедневных упоминаний аккаунта @realdonaldtrump колебалось в пределах от 9 до 20 млн, порой переваливая и за 30 млн (в день выборов 2016 года), и за 40 млн (в дни до штурма Капитолия), и даже за 50 млн (в день выборов 2020 года).



Как следует из проведенного газетой The Washington Post анализа, в среднем по четырем платформам - Twitter, Facebook, Reddit и Pinterest - число комментариев о Дональде Трампе или ссылок на материалы о нем упало на 95%, подойдя к значению того самого 2016 года. Бывшему президенту не помогают и "постблокировочные" интернет-инициативы: запущенный в начале мая проект "Рабочий стол Дональда Трампа", где пользователи могут знакомиться с высказываниями экс-главы государства, не слишком добавляет ему популярности.



В среднем за неделю сайт Дональда Трампа (не ограничивающийся "Рабочим столом") получает 4 млн визитов, что составляет чуть больше половины трафика крайне протрампистских новостных и аналитических сайтов вроде Newsmax или Gateway Pundit, но выглядит ничтожным по сравнению с 896 млн визитов Facebook и 329 млн визитов Twitter. С вовлечением пользователей тоже есть проблемы: в первый день работы сервиса с сообщениями президента взаимодействовали (то есть поставили лайки или поделились) 159 тыс. раз, во второй - 30 тыс. раз, во все последующие - не более 15 тыс. раз.



Причин такой невеселой для экс-президента картины может быть несколько.



Помимо очевидной "огороженности" сайта Дональда Трампа (в отличие от Twitter и Facebook, там сообщения только от имени главы государства, то есть ради них заходить нужно специально), опубликованные им посты нельзя комментировать.

Лайки тоже фактически не работают: при нажатии на сердечко под сообщением оно лишь меняет цвет с синего на красный - то есть избранные сообщения нигде не сохраняются, нет алгоритмов подбора и рекомендации материалов, как и отслеживания уже прочитанных постов.



В беседе с газетой The Washington Post бывший советник Дональда Трампа Брэд Парскейл, чья компания создавала "Рабочий стол", сообщил, что, по их мнению, сайт достаточно посещаемый и за май уже может похвастаться 24 млн просмотров. Собеседники газеты среди советников господина Трампа сообщили, что они рассчитывают на эффект от "медиагруппы Трампа", которая должна появиться летом и будет включать в себя новую социальную сеть.



Ожидается также, что сам бывший президент проведет в ближайшие месяцы несколько митингов, чтобы приободрить сторонников и сохранить популярность.

Сообщения на "Рабочем столе" позволяют понять, о чем думает Дональд Трамп спустя несколько месяцев после ухода с президентского поста и к каким темам хочет привлечь внимание публики. С начала работы сайта он выпустил 83 сообщения (несмотря на то что формально работа началась в начале мая, туда были подгружены сообщения комитета протрамповского политического действия Save America PAC).



30 сообщений посвящены итогам выборов 2020 года,

18 - поддержке тех или иных кандидатов,

10 - критике конгрессмена Лиз Чейни (основному внутрипартийному оппоненту),

9 - критике политики президента Джо Байдена.

Напомним, что в Twitter у господина Трампа было 88 млн подписчиков со всего мира, а в Facebook - 35 млн, и собрать значительное число пользователей к грядущим в 2022 году выборам в Конгресс будет непросто. "У других компаний были годы разработок, сбора информации и тестирования, чтобы понять, что привлекает людей. Они созданы таким образом, чтобы продвигать спорный контент, чтобы использовать друзей и их действия для привлечения внимания, чтобы присылать уведомления и затянуть вас обратно. Ничего этого у платформы Трампа не будет, что бы они там ни сделали",- рассказал The Washington Post специалист по соцсетям Ню Уэкслер.



Вопрос, впрочем, не только в пользователях, но и в политической рекламе. Штаб господина Трампа активно использовал для нее соцсети: в 2017 году в эфире телеканала CBS Брэд Парскейл признавался, что главным оружием был Facebook, который позволял доставить тонко проработанные политические сообщения каждой из узких групп избирателей. "Это был наш метод. Это было шоссе, по которому мчалась машина Дональда Трампа",- говорил он. К выборам 2020 года его штаб и поддерживающие его структуры потратили на политическую рекламу в Facebook почти $150 млн. После принятого в начале мая решения соцсети продолжить блокировку экс-президента он этих возможностей будет лишен.



На фоне онлайн-угасания Дональда Трампа (пусть и временного, как минимум до летних митингов) рейтинг его одобрения составляет, по данным агрегатора опросов RealClearPolitics, 38,5%. Рейтинг одобрения Джо Байдена стабилен: 52,7%.



