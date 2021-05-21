Эрдоган хитрит, превращая Палестину в разменную карту, - "СП"

00:15 24.05.2021

Президент Турции в резкой форме критикует Израиль

Вера Жердева

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Малик Керимов Юрий Мавашев

Папа Римский должен "мобилизовать христианский мир против насилия Израиля". СБ ООН обязан предпринять шаги по обеспечению мира в Иерусалиме. Международное сообщество должно "преподать урок сдерживания" Израилю и ввести против него санкции. В регион нужно направить международные силы для защиты палестинского гражданского населения. Это далеко не все заявления, сделанные президентом Турции Реджепом Эрдоганом за последние пару недель.



Очередное обострение палестино-израильского конфликта вызвало бурю эмоций в политических кругах ряда стран. Одни опасаются нарушения баланса сил на Ближнем Востоке, другие - падения всевозможных котировок, третьи - нового потока беженцев, которых придется как-то обустраивать. Но Эрдоган, похоже, превзошел всех в активности и эмоциональности.



Мы привыкли к тому, что он - политик хладнокровный и расчетливый, умело балансирующий между ведущими игроками на международной политической сцене: Россией и США, ЕС и Китаем. И вдруг - эмоционально-насыщенные выступления по национальному ТВ, недипломатично резкие выпады в адрес Израиля и призывы остановить, наказать!



При этом Израиль - не враг № 1, а какой-никакой, но партнер: импортирует в Турцию новые технологии и военную технику, которая, в свою очередь, поставляет ему металлы, автомобили, станки. Похоже, что турецкий лидер сгоряча не только противопоставляет себя всему мировому сообществу, не спешащему вмешиваться в еще одну ближневосточную трагедию, но и ставит под удар связи с Израилем, а также осложняет отношения со странами, поддерживающими с Тель-Авивом хорошие отношения, в том числе - с Россией. А с Москвой Анкаре ссориться никак нельзя: турецкие пляжи тогда не дождутся курортников, да и помидоры с клубникой девать будет некуда.



- Есть основания предполагать, что президент Турции, выступая с резкими эмоциональными заявлениями в адрес Израиля, руководствуется, прежде всего, стремлением укрепить свои позиции на ближневосточной политической арене, - считает востоковед, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. - Эрдоган, как минимум, с 2010 года делает непримиримые заявления подобного характера. И каков практический результат его антиизраильской риторики? Мы видим, что на экономических контактах Турции и Израиля по факту она качественно не сказывается. В частности, товарооборот между этими двумя странами только увеличивается.



Обсуждая политическую ситуацию, связанную с арабо-израильским и палестино-израильскими конфликтами, надо понимать, что палестинский вопрос уже достаточно давно - разменная карта. Впрочем, справедливости ради, замечу, что далеко не только для Эрдогана. Это касается и многих других государств, где большинство населения исповедует ислам. Для проформы они делают эмоциональные заявления в поддержку палестинцев, шумно критикуют действия Израиля, требуют вмешательства мирового сообщества, но результат такой антиизраильской кампании обычно аналогичен турецкому - Израиль остается важным партнером, по крайней мере, в сфере экономики.



Кстати, арабские государства, которые в прошлом году нормализовали отношения с Израилем, де-факто спокойно сотрудничали с ним и ранее.



"СП": - Как резкие выпады Эрдогана воспринимают на Ближнем Востоке?



- Как всегда, с восторгом. В этом смысле Ближний Восток неисправим. Рационального зерна в этой реакции мало. Им просто нужен вожак, лидер, который возьмет на свои плечи бремя проблемы. Им хочется думать, что это именно Эрдоган.



Малик Керимов, политолог, координатор Межпарламентской группы дружбы (Россия-Турция), полагает, что турецкий лидер поддерживает Палестину, потому что выступает против несправедливого мирового порядка, поскольку, по его мнению, "мир - это больше, чем пять государств". Он стремится формировать свою внешнюю политику, и, в частности, политику на Ближнем Востоке, в соответствии с этими представлениями.



- Безусловно, личное сочувственное отношение президента Эрдогана к палестинцам отражается и на внешней политике, которая, впрочем, соответствует интересам Турции.



Резкие критические высказывания президента Эрдогана в адрес Израиля повысили его авторитет и на Ближнем Востоке, и в глазах мусульман всего мира. Масджид Акса (мечеть Аль-Акса) - первая кибла (направление, в сторону которого мусульмане совершают намаз), а Купол Скалы - место вознесения Пророка. По этой причине Иерусалим - столь же священное для всего исламского мира место как Мекка и Медина.



Но следует учитывать, что правительства некоторых ближневосточных стран не только сотрудничают с Израилем, но оказывают ему поддержку.



Известно, например, что наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид вел переговоры с администрацией Нетаньяху по вопросу того, кто сменит Махмуда Аббаса на посту руководителя "Аль-Фатха", а наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман получил политическую поддержку Нетаньяху и Трампа, поскольку пообещал проявлять солидарность с Израилем по палестинскому вопросу.



Не секрет и то, что ОАЭ и Саудовская Аравия пообещали королю Иордании, выступившему против решения президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, экономическую помощь, чтобы он изменил свою позицию по этому вопросу, а также избегал политических шагов, которые бы могли вызвать беспокойство у Израиля. Турция же последовательно отстаивает особый статус Иерусалима, так что антиизраильская риторика Эрдогана вызывает на Ближнем Востоке доверие и одобрение.



Однако надо иметь ввиду, что ухудшение отношений между Анкарой и Тель-Авивом может негативно повлиять на российско-турецкие отношения и обострит имеющиеся проблемы с США и ЕС. Поэтому я не верю, что следует ожидать каких-либо недружественных действий Турции в отношении Израиля.



"СП": - В СМИ цитируется палестинская активистка Фатима Эс-Сускоторя, которая, обращаясь к турецкому лидеру, написала: "Свет моих двух глаз, Эрдоган, давай, освободи Палестину […> приходи и снова построй Османское государство". Можно ли этот восторженный призыв расценивать как сигнал о том, что Палестина может присоединиться к Турции?



- У Анкары сейчас нет политических интересов в Палестине. Поэтому о присоединении Палестины к Турции не может быть и речи.