Москве всяко придется мирить Бишкек и Душанбе, - В.Панфилова

00:17 24.05.2021

Турция готова встать на сторону Киргизии в пограничном конфликте с Таджикистаном



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23 мая 21



Садыр Жапаров летит в Сочи по приглашению президента РФ.

Президент РФ Владимир Путин пригласил киргизского коллегу Садыра Жапарова посетить с рабочим визитом Россию. Встреча состоится 24 мая в Сочи. Главы государств обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикской границе, сообщила пресс-служба Кремля.



Это будет вторая встреча Садыра Жапарова с Владимиром Путиным после вступления в должность президента Киргизии. Одним из главных вопросов обсуждения на встрече Путина и Жапарова в Сочи безусловно станет ситуация на таджикско-киргизской границе, где в конце апреля произошел конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибло 55 человек, более 300 получили ранения, а сотни потеряли жилье.



Погасить конфликт удалось после вмешательства президентов Узбекистана и Казахстана. Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев связались по телефону с главами Таджикистана и Киргизии. В это же время российский лидер пригласил таджикского коллегу Эмомали Рахмона посетить с рабочим визитом Москву и принять участие в Параде Победы. В Киргизии в этом увидели признак поддержки Россией Таджикистана в приграничном конфликте. Кремлю пришлось выравнивать ситуацию и пригласить Жапарова в РФ.



"Россия заинтересована в урегулировании ситуации на киргизско-таджикской границе, поскольку эскалация конфликта может иметь непредсказуемые гуманитарные и политические последствия для Центральной Азии, нести риски национальной безопасности РФ", – сказал "НГ" научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Воробьев.



По его мнению, Россия готова выступить в роли посредника, как это было сделано в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе. Однако есть определенные ограничения. "Так, официальный Душанбе, который находится в более сильной позиции, нежели Бишкек, все же придерживается мнения, что вопрос о границе – это дело двусторонних отношений Киргизии и Таджикистана. В мае прошлого года после очередного обострения ситуации на границе двух государств официальный Душанбе даже направил в российский МИД ноту, в которой заявил о нецелесообразности вмешательства третьей стороны в спор Таджикистана и Киргизии. Вряд ли позиция Душанбе с тех пор изменилась кардинально", – считает эксперт.



По его мнению, в такой ситуации Москва скорее будет "присматривать" за сторонами конфликта и купировать возможную эскалацию напряженности в будущем. Разрешение самой спорной ситуации – то есть демаркация и делимитация границы – останется в компетенции Бишкека и Душанбе. Однако участники конфликта вряд ли смогут конструктивно договориться в силу внутриполитических соображений: компромисс с оппонентом по приграничным вопросам, где нужно резать по живому, будет крайне негативно воспринят общественностью как Киргизии, так и Таджикистана.



"Все это ограничивает возможности российского посредничества в конфликте и снижает перспективы эффективного урегулирования, способствует переходу конфликта в латентную фазу. Однако и такой сценарий будет на порядок предпочтительнее "горячей" войны", – подчеркнул Александр Воробьев.



"Готовность к переговорам и Душанбе, и Бишкек демонстрировали всегда. Но надо понимать, что помочь можно тому, кто хочет, чтобы ему помогли. Поэтому ни одна посредническая миссия – ни российская, ни американская, ни ОДКБ, ни ШОС, ни ЕАЭС, ни ООН – не будет иметь успеха, если стороны конфликта сами не захотят договариваться", – сказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.



За последние 10 лет случилось около 150 таких конфликтов. При этом с каждым разом стороны все чаще от забрасывания друг друга камнями переходили к автоматическому оружию. В последний раз обстрелы происходили не только с земли, но уже и с воздуха.



"Причина конфликта не только в нехватке земли, которой действительно мало. В частности, если на приграничных киргизских территориях проживает 30 тыс. человек, то со стороны Таджикистана на аналогичном клочке земли до 60 тыс. человек. Дело в нерациональном использовании земель", – считает Орлов. По словам эксперта, с 1922 по 1991 год, за все советское время, конфликтов за воду было всего пять – в 1936, 1938, 1969, 1975 и 1989 годах. Когда Киргизия и Таджикистан были частью одной страны, удавалось до глобальных конфликтов дело не доводить. После распада СССР ситуация изменилась. И в Душанбе, и в Бишкеке достали свои географические карты, на которых границы проходят по-разному.



"Залог успеха в демаркации и делимитации границы – в открытости переговорного процесса и привлечении местного населения. Люди должны знать, какие участки власть готова обменять. Необходимо также решить вопрос грамотного управления ресурсами. Конфликты очень часто возникают из-за того, что одна из сторон без предупреждения перекрывает воду. Тут же возникает спор, летят камни", – отметил Орлов.



Сегодня на киргизско-таджикской границе тихо. Идут переговоры на уровне комиссии по демаркации и делимитации, а также на уровне местных сообществ. Пока ни у одной из сторон нет желания воевать. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон вроде бы миром хотят решить приграничные вопросы. Развязка зависит и от того, есть ли у Москвы рычаги воздействия на Бишкек и Душанбе, какие у нее были на Баку и Ереван. Стоит также учесть, что к конфликту уже присматривается Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган связался с руководством Киргизии, союзницы по Тюркскому союзу, и предложил помощь в восстановлении разрушенных и строительстве новых домов, школ, а также предложил Жапарову вместе выступить против Израиля.